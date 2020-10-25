Местные выборы: ОПОРА фиксирует факты подвоза избирателей и просит украинцев сообщать о "каруселях"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Гражданская сеть "Опора" фиксирует факты незаконного подвоза украинцев для голосования, проблемы с помещениями для голосования и нарушения тайны голосования на проходящих в воскресенье местных выборах.
Об этом рассказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Фиксируется подвоз избирателей. "Опора" внимательна к тем участкам, где произошел неестественный прирост избирателей или за счет смены избирательного адреса или за счет регистрации непосредственно избирателя в этих громадах", - рассказала Айвазовская.
"Стало известно об инциденте в Одесской области. Им (тех, кого подвозили для голосования. - Ред.) предлагали по 400 грн за голос", - сказала она.
Айвазовская призвала украинцев: "Подвоз избирателей важно фиксировать. Если вы видите такие события, то звоните в полицию".
Также она сообщила, что наблюдатели "Опоры" зафиксировали вероятный подвоз избирателей в селе Новые Оржинцы Киевской области и уведомили об этом правонарушении полицию. "У людей регистрация в Сумах, а ехали голосовать в Киевскую область", - сказала она.
В целом, по словам Айвазовской, утренние заседания избирательных комиссий, открытие участков для голосования в своей абсолютном большинстве начались своевременно, также не было проблем для наблюдателей с доступом на избирательные участки.
"Нами были зафиксированы проблемы в Житомирской области относительно помещений для голосования, в частности, в двух из них не были изготовлены кабинки для тайного волеизъявления", - рассказала руководитель "Опоры".
По ее словам, на одном из участков голосование должно было проходить в помещении кукольного театра, за ширмой, которая используется для проведения развлекательных мероприятий.
В Гостомеле Киевской области на участках были установлены камеры над кабинками для голосования, что могло угрожать волеизъявлению. По обращению наблюдателей "Опоры" камеры были заклеены.
Айвазовская также рассказала, что имеют место и факты неправильного хранения бюллетеней. В частности, в Житомирской области сейф с бюллетенями был в сельсовете, хотя и охранялся полицейскими.
В Измаиле Одесской области, по словам руководителя "Опоры" не заработал специальный участок в медучреждении. "Есть, к сожалению, десятки участков, на которых не были сформированы УИК для спецучастков, которые находится в больницах. По разным обстоятельствам, в том числе, потому что там находятся больные COVID", - отметила руководитель "Опоры".
Что касается опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, то, по словам Айвазовской, в Киеве имел место случай, когда представители организации, которая обеспечивает этот опрос, пытались его проводить непосредственно в помещении для голосования.
Пожалуйста, подождите...
Hellis@13Hellis_13 3 ч
Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
Jane@jane_ch64
Подруга подзвонила, розпитала про вибори і сказала, що ім на роботі сказали голосувати за Мамая, бо закриють магазин.
А її сестра голосує на Харківщині, так ім сказали голосувати за партію Кернеса, бо закриють дитсадки (вона там робить). Обидві не хочуть йти
Що цікаво, сестра подруги та, що в ха обл, каже - наполягали, щоб прийняли участь в опитуванні президента, бо «він дуже багато робить для країни, при Януковичи стільки не робили». Розповідає, а мені смішно - влучне порівняння.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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Hellis@13Hellis_13 3 мин
Школа 281 на Борщаговке. Киев.
Это очень большой избирательный участок.
Опрос Зеленского полным ходом.
До Опоры не дозвонилась...
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Я голосую за «Європейську Солідарність» тому, що це єдина правоцентристська українська партія з державницькою позицією.
На жаль, більше патріотичних сил сьогодні я не бачу.
Україна сьогодні окупована московським проектом ЗЕ - екс-регіоналами і маріонетками проросійських олігархів. І лише «Євросолідарність» спроможна прибрати ЗЕмотлох з нашої Неньки.
«ЄС» має чітку проукраїнську програму, стратегію зовнішньої політики на вступ в ЄС та НАТО, план реформ у всіх сферах життя.
«ЄС» не хворіє на популізм і не заграє з проросійськими силами.
Єдина партія, яка викликає ненависть у наших ворогів в Москві - це «Європейська Солідарність».
Вважаю лідера «ЄС» Петра Порошенка - найкращим президентом держави за всю історію.
Без його команди я не уявляю остаточної Перемоги України над Московією.
Аптечні спостереження@pharmazzzevt 2 ч
Проголосувала.
Враження: Багато спостерігачів і це прекрасно. Бюлетені видають з поясненням, як правильно оформити волевиявлення.
А на вулиці стоять хлопці у білому з написом "п'ять питань".
Стоять собі нікого не чіпають, навіть трошки відвертаються, як хтось заблизько підходить.