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Местные выборы: ОПОРА фиксирует факты подвоза избирателей и просит украинцев сообщать о "каруселях"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Местные выборы: ОПОРА фиксирует факты подвоза избирателей и просит украинцев сообщать о

Гражданская сеть "Опора" фиксирует факты незаконного подвоза украинцев для голосования, проблемы с помещениями для голосования и нарушения тайны голосования на проходящих в воскресенье местных выборах.

Об этом рассказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Фиксируется подвоз избирателей. "Опора" внимательна к тем участкам, где произошел неестественный прирост избирателей или за счет смены избирательного адреса или за счет регистрации непосредственно избирателя в этих громадах", - рассказала Айвазовская.

"Стало известно об инциденте в Одесской области. Им (тех, кого подвозили для голосования. - Ред.) предлагали по 400 грн за голос", - сказала она.

Айвазовская призвала украинцев: "Подвоз избирателей важно фиксировать. Если вы видите такие события, то звоните в полицию".

Также она сообщила, что наблюдатели "Опоры" зафиксировали вероятный подвоз избирателей в селе Новые Оржинцы Киевской области и уведомили об этом правонарушении полицию. "У людей регистрация в Сумах, а ехали голосовать в Киевскую область", - сказала она.

В целом, по словам Айвазовской, утренние заседания избирательных комиссий, открытие участков для голосования в своей абсолютном большинстве начались своевременно, также не было проблем для наблюдателей с доступом на избирательные участки.

"Нами были зафиксированы проблемы в Житомирской области относительно помещений для голосования, в частности, в двух из них не были изготовлены кабинки для тайного волеизъявления", - рассказала руководитель "Опоры".

По ее словам, на одном из участков голосование должно было проходить в помещении кукольного театра, за ширмой, которая используется для проведения развлекательных мероприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента

В Гостомеле Киевской области на участках были установлены камеры над кабинками для голосования, что могло угрожать волеизъявлению. По обращению наблюдателей "Опоры" камеры были заклеены.

Айвазовская также рассказала, что имеют место и факты неправильного хранения бюллетеней. В частности, в Житомирской области сейф с бюллетенями был в сельсовете, хотя и охранялся полицейскими.

В Измаиле Одесской области, по словам руководителя "Опоры" не заработал специальный участок в медучреждении. "Есть, к сожалению, десятки участков, на которых не были сформированы УИК для спецучастков, которые находится в больницах. По разным обстоятельствам, в том числе, потому что там находятся больные COVID", - отметила руководитель "Опоры".

Что касается опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, то, по словам Айвазовской, в Киеве имел место случай, когда представители организации, которая обеспечивает этот опрос, пытались его проводить непосредственно в помещении для голосования.

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Топ комментарии
+6
при порохе трое выборов провели спокойно. и на тебе - вернулись времена овоща. ничего - закончат точно так же
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25.10.2020 12:49
+4
Я голосую за "Європейську Солідарність"
Я голосую за «Європейську Солідарність» тому, що це єдина правоцентристська українська партія з державницькою позицією.
На жаль, більше патріотичних сил сьогодні я не бачу.
Україна сьогодні окупована московським проектом ЗЕ - екс-регіоналами і маріонетками проросійських олігархів. І лише «Євросолідарність» спроможна прибрати ЗЕмотлох з нашої Неньки.
«ЄС» має чітку проукраїнську програму, стратегію зовнішньої політики на вступ в ЄС та НАТО, план реформ у всіх сферах життя.
«ЄС» не хворіє на популізм і не заграє з проросійськими силами.
Єдина партія, яка викликає ненависть у наших ворогів в Москві - це «Європейська Солідарність».
Вважаю лідера «ЄС» Петра Порошенка - найкращим президентом держави за всю історію.
Без його команди я не уявляю остаточної Перемоги України над Московією.

Місцеві вибори: "Опора" фіксує факти підвезення виборців і просить українців повідомляти про "каруселі" - Цензор.НЕТ 5199
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25.10.2020 13:12
+3
Всьо іде по накатаній риганалами колії.
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25.10.2020 12:44
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Правила форума Совет форумчан
Завтра наркоша розповідатиме який він ай маладєс.
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25.10.2020 12:46 Ответить


Hellis@13Hellis_13 3 ч

Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
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25.10.2020 13:07 Ответить
Всьо іде по накатаній риганалами колії.
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25.10.2020 12:44 Ответить
В Харькове через суд студенты массово "переселились" в нужные округа - всё было сделано заранее.
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25.10.2020 12:45 Ответить


Jane@jane_ch64





Подруга подзвонила, розпитала про вибори і сказала, що ім на роботі сказали голосувати за Мамая, бо закриють магазин.
А її сестра голосує на Харківщині, так ім сказали голосувати за партію Кернеса, бо закриють дитсадки (вона там робить). Обидві не хочуть йти
Що цікаво, сестра подруги та, що в ха обл, каже - наполягали, щоб прийняли участь в опитуванні президента, бо «він дуже багато робить для країни, при Януковичи стільки не робили». Розповідає, а мені смішно - влучне порівняння.
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25.10.2020 14:42 Ответить
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
...


Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kN5E
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..!
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25.10.2020 12:45 Ответить
при порохе трое выборов провели спокойно. и на тебе - вернулись времена овоща. ничего - закончат точно так же
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25.10.2020 12:49 Ответить
Вадинтур
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25.10.2020 12:56 Ответить
В каруселях самі винні,чому не ставлять штампи в паспорті що людина вже приймала участь в голосуванні,адже в деяких передових країнах так і робиться.
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25.10.2020 12:50 Ответить
поставь штамп в id-карточку. я посмотрю
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25.10.2020 13:01 Ответить
В карточці є теж місце для електронної відмітки так і для прописки так відзначення сімейного стану.Та что посмотри,посмотри.
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25.10.2020 13:08 Ответить
На ю-тюбі вчора і сьогодні йде реклама гівнюка Пальчевського, аж свистить. Виявляється, ю-тюб вже кацапський.
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25.10.2020 12:55 Ответить
Кто попало может проанкетироваться. Например негражданин Украины. Опасный прецендент. Кто то за нас будет проанкетирован и на основании этих данных будут приниматься решения для граждан .Фэйк.
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25.10.2020 12:58 Ответить


Hellis@13Hellis_13 3 мин

Школа 281 на Борщаговке. Киев.
Это очень большой избирательный участок.
Опрос Зеленского полным ходом.
До Опоры не дозвонилась...
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25.10.2020 13:01 Ответить
А на цих виборах, окрім "ОПОРИ", немає інших спостерігачів? Важко їм, одненьким, споглядати за такою кількістю порушень. Якщо так і далі піде з карусЄлями, то вибори можуть признати недійсними. Хоч, про що це я? У зе!ленського все ОК, все по Закону. А Закон- це він на невеликий проміжок часу.
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25.10.2020 13:07 Ответить
Я голосую за "Європейську Солідарність"
Я голосую за «Європейську Солідарність» тому, що це єдина правоцентристська українська партія з державницькою позицією.
На жаль, більше патріотичних сил сьогодні я не бачу.
Україна сьогодні окупована московським проектом ЗЕ - екс-регіоналами і маріонетками проросійських олігархів. І лише «Євросолідарність» спроможна прибрати ЗЕмотлох з нашої Неньки.
«ЄС» має чітку проукраїнську програму, стратегію зовнішньої політики на вступ в ЄС та НАТО, план реформ у всіх сферах життя.
«ЄС» не хворіє на популізм і не заграє з проросійськими силами.
Єдина партія, яка викликає ненависть у наших ворогів в Москві - це «Європейська Солідарність».
Вважаю лідера «ЄС» Петра Порошенка - найкращим президентом держави за всю історію.
Без його команди я не уявляю остаточної Перемоги України над Московією.

Місцеві вибори: "Опора" фіксує факти підвезення виборців і просить українців повідомляти про "каруселі" - Цензор.НЕТ 5199
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25.10.2020 13:12 Ответить


Аптечні спостереження@pharmazzzevt 2 ч

Проголосувала.
Враження: Багато спостерігачів і це прекрасно. Бюлетені видають з поясненням, як правильно оформити волевиявлення.
А на вулиці стоять хлопці у білому з написом "п'ять питань".
Стоять собі нікого не чіпають, навіть трошки відвертаються, як хтось заблизько підходить.
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25.10.2020 13:23 Ответить
Оце в 2019 році були перші і останні демократичні вибори...нажаль. ЗЕбіли, ви зробили церазом! Місцеві вибори: "Опора" фіксує факти підвезення виборців і просить українців повідомляти про "каруселі" - Цензор.НЕТ 3530
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25.10.2020 13:52 Ответить
Через "Дія" проводьте рефеиендуми . А парламент - розігнати . Пряма демократія . І вибори теж через "Дія" . 21століття , люди .
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25.10.2020 14:17 Ответить
 
 