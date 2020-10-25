Местные выборы: ОПОРА фиксирует факты подвоза избирателей и просит украинцев сообщать о "каруселях"

Гражданская сеть "Опора" фиксирует факты незаконного подвоза украинцев для голосования, проблемы с помещениями для голосования и нарушения тайны голосования на проходящих в воскресенье местных выборах.

Об этом рассказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Фиксируется подвоз избирателей. "Опора" внимательна к тем участкам, где произошел неестественный прирост избирателей или за счет смены избирательного адреса или за счет регистрации непосредственно избирателя в этих громадах", - рассказала Айвазовская.

"Стало известно об инциденте в Одесской области. Им (тех, кого подвозили для голосования. - Ред.) предлагали по 400 грн за голос", - сказала она.

Айвазовская призвала украинцев: "Подвоз избирателей важно фиксировать. Если вы видите такие события, то звоните в полицию".

Также она сообщила, что наблюдатели "Опоры" зафиксировали вероятный подвоз избирателей в селе Новые Оржинцы Киевской области и уведомили об этом правонарушении полицию. "У людей регистрация в Сумах, а ехали голосовать в Киевскую область", - сказала она.

В целом, по словам Айвазовской, утренние заседания избирательных комиссий, открытие участков для голосования в своей абсолютном большинстве начались своевременно, также не было проблем для наблюдателей с доступом на избирательные участки.

"Нами были зафиксированы проблемы в Житомирской области относительно помещений для голосования, в частности, в двух из них не были изготовлены кабинки для тайного волеизъявления", - рассказала руководитель "Опоры".

По ее словам, на одном из участков голосование должно было проходить в помещении кукольного театра, за ширмой, которая используется для проведения развлекательных мероприятий.

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В Гостомеле Киевской области на участках были установлены камеры над кабинками для голосования, что могло угрожать волеизъявлению. По обращению наблюдателей "Опоры" камеры были заклеены.

Айвазовская также рассказала, что имеют место и факты неправильного хранения бюллетеней. В частности, в Житомирской области сейф с бюллетенями был в сельсовете, хотя и охранялся полицейскими.

В Измаиле Одесской области, по словам руководителя "Опоры" не заработал специальный участок в медучреждении. "Есть, к сожалению, десятки участков, на которых не были сформированы УИК для спецучастков, которые находится в больницах. По разным обстоятельствам, в том числе, потому что там находятся больные COVID", - отметила руководитель "Опоры".

Что касается опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, то, по словам Айвазовской, в Киеве имел место случай, когда представители организации, которая обеспечивает этот опрос, пытались его проводить непосредственно в помещении для голосования.

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