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Мокриди (2) опрос (2618)

Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди

Волонтеры, проводящие президентский опрос возле одного из участков в Киеве, не смогли сказать, какую социологическую службу они представляют и какой закон разрешает проведение подобных мероприятий.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Татьяна Мокриди, информирует Цензор.НЕТ.

Она опубликовала свой разговор с волонтерами.

Я: "Доброе утро. Я дам ответы на вопросы, если вы дадите на мои".
"Пять вопросов": "Хорошо!"
Я: "Кто проводит опрос?"
"Пять вопросов": "Социологическая служба".
Я: "Прекрасно. А какая? Ибо все знаю".
"Пять вопросов": "Простите, не знаем. Просто социологическая служба".
Я: "Второй вопрос: согласно какой статье какого закона проводится опрос?"
"Пять вопросов" начинает что-то искать в мобилке: "Сейчас я найду статью в избирательном законодательстве".
"Пять вопросов-2": "Мы уже поняли, что вы нас опросили, а не мы вас. Мы не знаем по какому закону".

Смотрите также: "Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко. ФОТО

"Люди, которые выполняют партийные или президентские задачи должны быть проинструктированы", - подытожила Мокриди.

Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди 01
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Топ комментарии
+16
Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 1534
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25.10.2020 14:25
+11
Волонтеры делают бесплатно, а это твари решившие продать всеобщее будущее вместе со своим за 200 грн
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25.10.2020 14:15
+10
Причепились до людей, які підробляють у вихідний день )
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25.10.2020 14:14
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Причепились до людей, які підробляють у вихідний день )
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25.10.2020 14:14 Ответить
підробляють


результати волевиявлення громадян
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25.10.2020 14:18 Ответить
и что какие результаты анонимного опроса вы клоуна- как будете убивать
быстро медленно с удовольствием с ненавистью и брезгливо..
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25.10.2020 14:55 Ответить

саолр рвроо мооапиолмсткроломлрр
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25.10.2020 15:32 Ответить
Такие "підроблятнікі" и создают беды в нашей стране своими подработками, неосознавая или же ложа болт на будущие причино-следственные связи наших проблем.
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25.10.2020 14:24 Ответить
стрелочник не виноват - он выполнят свою работу. Хотите сорвать зло за то что 73% дятлов проголосовало за зеленского? поищите бездомную собаку, и попробуйте сорвать зло на ней. Мало не покажется.
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25.10.2020 15:38 Ответить
Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 1534
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25.10.2020 14:25 Ответить
Після моїх 3 спроб викликати поліцію до дільниці (м. Київ), щоб зафіксувати факт порушення на місці, патрульна поліція не тільки не приїхала протягом 3 годин на виклик, але навіть перестали патрульні авто проїздити тою вулицею, на яку виходять двері виборчої дільниці.
2 поліцейських, які чергували на дільниці не хотіли нічого робити, щоб припинити незаконну агітацію з написами "ВІД ПРЕЗИДЕНТА" та "від Володимира Зеленського".
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25.10.2020 20:40 Ответить
Це повністю правильне твердження щодо того, що форма виконання цього шахрайства точно така ж, як робили окупанти в Криму, в Донецьку і Луганську навесні 2014: так само надрукували будь-що на канцелярському папері А4 і створювали у людей ілюзію, начебто це якесь голосування - коробки поставили, які на вигляд схожі на урни для голосування, обклеєні теж папірцями, нарізаними з канцелярського паперу А4... Повністю аналогічний спосіб здійснення шахрайства, як сьогодні було у Києві.

Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.

Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування...

- Багатьох людей це все одно не зупиняло! Було видно, що люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?

Саме оцим бажанням людей висловитися і "бути почутими", відчути свою значущість
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).
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25.10.2020 20:43 Ответить
Звісно, більшість людей ігнорували цих шахраїв, але деякі, все таки, дозволяли себе обманювати і брали участь у цьому шахрайстві.
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25.10.2020 20:48 Ответить
КАКОЙ СТАТЬЕЙ ЗАКОНА ЗАПРЕЩЕНО ПРОВОДИТЬ СОЦОПРОСЫ ВНЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ?
Не понимаю, зачем докапываться до стрелочников - потому что до Зеленского дотянуться не можете? это мелко. Очень.
Возьмите бюллетень и пишите там что хотите, как это сделал я.
А действия ВНЕ избирательных участков не регламентируются никакими нормами закона. А препятствовать соцопросу - это вот да, преступление. Препятствование свободе слова.
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25.10.2020 15:37 Ответить
Вот вполне здравая мысль разумного человека.
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25.10.2020 15:51 Ответить
Скрытая агитация, не?🤔
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25.10.2020 17:15 Ответить
5 раз опросицца можно же? Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді - Цензор.НЕТ 4939
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26.10.2020 01:10 Ответить
Для тих, хто не в курсі, шрифтом 75 написано , що 5 питань від президента, тоб-то, офіційно, а не якийсь там соцопорос,як ти собі напридумав, і ніяка соціологічна структура НЕ задіяна ,а діти і особи, які відмовляються сказати щось, все можливо
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26.10.2020 01:19 Ответить


hochu domoy v ua@hochu_dodomu 1 ч

У Черкасах "опитування Зеленського" проводили члени виборчкому прямо на ділянці, - КВУ

https://newsua.one/news/u-cherkasah-opituvannya-zelenskogo-provodili-chleni-viborchkomu-pryamo-na-dilyanci-kvu.html

Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 1383
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25.10.2020 14:15 Ответить
Волонтеры делают бесплатно, а это твари решившие продать всеобщее будущее вместе со своим за 200 грн
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25.10.2020 14:15 Ответить
чем они твари и чем они продают будущее? с мамаши своей спроси - зачем она за Зелю голосовала. если они проводят опрос не на участках - они не нарушают никаких законов, узбагойтесь уже.
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25.10.2020 15:39 Ответить
Так он и сам наверное не понимает чем. Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді - Цензор.НЕТ 7299 Но на волне хайпа надо на детей наброситься. Как по мне если что не нравится в этом опросе - идите к ОП и там выясняйте. Это они сей опрос организовали.
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25.10.2020 15:53 Ответить
а оплатил кто?
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26.10.2020 01:11 Ответить
Кого?
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26.10.2020 02:12 Ответить
розходи на все.Терміновий друк, папір, роботу робітників, бензин-транспорт і т д.
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26.10.2020 02:47 Ответить
Це ж все дороге, але я не рахував,а хто рахував називає цифру в 100 000 000 грн
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26.10.2020 02:48 Ответить
Коли вже карантин закінчеться. Я хочу виїхати з цього цирку подалі.
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25.10.2020 14:16 Ответить
к вашим услугам открыты 48 стран.
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25.10.2020 15:39 Ответить
А що заважає? В мене 21-го наприклад зять спокійно до Польщі виїхав. Правда зараз йому 2 тижні там на карантині сидіти. Той хто хоче - їде.
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25.10.2020 15:54 Ответить
Прошел мимо двух участков - на улице очередь, никаких волонтеров не заметил.
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25.10.2020 14:19 Ответить
Cоціологічна служба "Зелена звизда".
Гасло, - "Ми накриємо всю Україну!" Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 7965

Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 7423
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25.10.2020 14:21 Ответить
Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 5751
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25.10.2020 14:23 Ответить
Даже коты умнее зебилов! используют инициативу *********** по назначению...
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25.10.2020 15:06 Ответить
"Собаки гавкают, а караван идет!" Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 8468 Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 8110
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25.10.2020 14:24 Ответить
куда ?
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25.10.2020 14:32 Ответить
Какая разніца? Ти шо, порохобот? )
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25.10.2020 14:36 Ответить
До тех пор пока не меняется власть )
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25.10.2020 14:37 Ответить
Ведут их путаные тропы
не мимо жопы, нет (с)
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25.10.2020 14:44 Ответить
"путаННые". Ви літеру пропустили...
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25.10.2020 14:55 Ответить
Так в быковском оригинале.
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25.10.2020 14:57 Ответить
Часи змінюються...
Правонаступник А.Крісті змінив назву "10 негренят" на толерантну "І нікого не стало"...
А Ви через літеру (і наголос на "а") сперечаєтесь... Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді - Цензор.НЕТ 5916
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25.10.2020 15:06 Ответить
Зараз зрозумів.
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25.10.2020 15:09 Ответить
Це від слова "путани" напевно)
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25.10.2020 15:22 Ответить
Беспредельщики, из выборов цирк устроили
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25.10.2020 14:26 Ответить
патамушта дебіли... Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди - Цензор.НЕТ 1412
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25.10.2020 14:26 Ответить
зЁлопи...
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25.10.2020 14:55 Ответить
ну что вы хотите от детей? у зели журнашлюхи интервью берите))
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25.10.2020 15:06 Ответить
Кто детей подставляет, тот форменный мерзавец.
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25.10.2020 15:13 Ответить
Якась байда,а не опитування,організована нашвидкоруч по вказівці кремлівського бузувіра,а закон про референдум ВР не прийняла.
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25.10.2020 15:17 Ответить
Для дурачків написано "5 питань від президента".
Кого ж вони ще можуть представляти? Волонтери опитування Зеленського не змогли сказати, яку службу вони представляють і якою статтею дозволені їхні дії, - журналістка Мокріді - Цензор.НЕТ 505
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25.10.2020 15:27 Ответить
Уххх,яб відповів цій "українській " журналістці мокріді,мало б не показалось.)
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25.10.2020 15:45 Ответить
Шануймося українці!
ZExit і то негайно..............
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25.10.2020 18:24 Ответить
они просто декорация. а нарисуют что надо и хрен проверишь
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25.10.2020 19:52 Ответить
 
 