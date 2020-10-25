Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди
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Волонтеры, проводящие президентский опрос возле одного из участков в Киеве, не смогли сказать, какую социологическую службу они представляют и какой закон разрешает проведение подобных мероприятий.
Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Татьяна Мокриди, информирует Цензор.НЕТ.
Она опубликовала свой разговор с волонтерами.
Я: "Доброе утро. Я дам ответы на вопросы, если вы дадите на мои".
"Пять вопросов": "Хорошо!"
Я: "Кто проводит опрос?"
"Пять вопросов": "Социологическая служба".
Я: "Прекрасно. А какая? Ибо все знаю".
"Пять вопросов": "Простите, не знаем. Просто социологическая служба".
Я: "Второй вопрос: согласно какой статье какого закона проводится опрос?"
"Пять вопросов" начинает что-то искать в мобилке: "Сейчас я найду статью в избирательном законодательстве".
"Пять вопросов-2": "Мы уже поняли, что вы нас опросили, а не мы вас. Мы не знаем по какому закону".
"Люди, которые выполняют партийные или президентские задачи должны быть проинструктированы", - подытожила Мокриди.
Пожалуйста, подождите...
результати волевиявлення громадян
быстро медленно с удовольствием с ненавистью и брезгливо..
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2 поліцейських, які чергували на дільниці не хотіли нічого робити, щоб припинити незаконну агітацію з написами "ВІД ПРЕЗИДЕНТА" та "від Володимира Зеленського".
Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.
Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування...
- Багатьох людей це все одно не зупиняло! Було видно, що люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?
Саме оцим бажанням людей висловитися і "бути почутими", відчути свою значущість
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).
Не понимаю, зачем докапываться до стрелочников - потому что до Зеленского дотянуться не можете? это мелко. Очень.
Возьмите бюллетень и пишите там что хотите, как это сделал я.
А действия ВНЕ избирательных участков не регламентируются никакими нормами закона. А препятствовать соцопросу - это вот да, преступление. Препятствование свободе слова.
hochu domoy v ua@hochu_dodomu 1 ч
У Черкасах "опитування Зеленського" проводили члени виборчкому прямо на ділянці, - КВУ
https://newsua.one/news/u-cherkasah-opituvannya-zelenskogo-provodili-chleni-viborchkomu-pryamo-na-dilyanci-kvu.html
Гасло, - "Ми накриємо всю Україну!"
не мимо жопы, нет (с)
Правонаступник А.Крісті змінив назву "10 негренят" на толерантну "І нікого не стало"...
А Ви через літеру (і наголос на "а") сперечаєтесь...
Кого ж вони ще можуть представляти?
ZExit і то негайно..............