Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 12.00 на местных выборах в Украине проголосовали 13,5% избирателей.

Об этом сообщил во время брифинга аналитик "Опоры" Александр Клюжев, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть "Опора", то по нашим данным по состоянию на 12 часов сегодня активность избирателей составляет 13,5%", - сказал Клюжев.

По его словам, погрешность исследования явки не превышает 1,25%.

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