Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 12.00 на местных выборах в Украине проголосовали 13,5% избирателей.
Об этом сообщил во время брифинга аналитик "Опоры" Александр Клюжев, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть "Опора", то по нашим данным по состоянию на 12 часов сегодня активность избирателей составляет 13,5%", - сказал Клюжев.
По его словам, погрешность исследования явки не превышает 1,25%.
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+5 Andriy Kalnyshevsky
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+4 Владимир Пономаренко 336ef173
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шо пэсыкы,шо зэлыкы - сплошной кизяк !!!тьфу !!!
Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
Дарма, - лопне, як мильна булька.
Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 2 ч
«#БойкотЗе: зупинимо незаконне опитування!».
Станом на 11:00 зафіксовано:
• Всього фактів здійснення незаконної агітації під виглядом опитування: 253
• Подано скарг в ДВК: 96 • Складено актів про порушення: 65
• Складено актів про бездіяльність працівників МВС: 35.