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Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 12.00 на местных выборах в Украине проголосовали 13,5% избирателей.

Об этом сообщил во время брифинга аналитик "Опоры" Александр Клюжев, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об активности избирателей на основе статистически-репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть "Опора", то по нашим данным по состоянию на 12 часов сегодня активность избирателей составляет 13,5%", - сказал Клюжев.

По его словам, погрешность исследования явки не превышает 1,25%.

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Топ комментарии
+5
Ниче, судя по всему явка аномально вырастет после 19.00.
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25.10.2020 14:24
+5
Не ходи, за тебя Мертвейчук проголосует!
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25.10.2020 14:36
+4
Не пох тебе будет на Солнечной Колыме великую Лаптеногую империю строить! Там точно пох не проканает! История повторяется. Кто не поддержал Петлюру в 19 тот в 33 ел своих детей. А в 37 кто выжил поехали на Колыму светлое будущее строить!
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25.10.2020 14:40
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Ниче, судя по всему явка аномально вырастет после 19.00.
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25.10.2020 14:24 Ответить
и не пойду !!!
шо пэсыкы,шо зэлыкы - сплошной кизяк !!!тьфу !!! Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2080
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25.10.2020 14:26 Ответить
Не ходи, за тебя Мертвейчук проголосует!
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25.10.2020 14:36 Ответить
пох !!! Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4609
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25.10.2020 14:37 Ответить
Не пох тебе будет на Солнечной Колыме великую Лаптеногую империю строить! Там точно пох не проканает! История повторяется. Кто не поддержал Петлюру в 19 тот в 33 ел своих детей. А в 37 кто выжил поехали на Колыму светлое будущее строить!
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25.10.2020 14:40 Ответить
опоздал ты, он как раз оттуда пишет.
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25.10.2020 14:59 Ответить
А він і не проти.
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25.10.2020 14:38 Ответить
гаф !!! Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3171
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25.10.2020 14:42 Ответить
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
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25.10.2020 14:26 Ответить
Зєля так званим "опитуванням" хотів надути рейтинг своєї недолугої партєйки.
Дарма, - лопне, як мильна булька.

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1163
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25.10.2020 14:32 Ответить
Кстати по наблюдениям из тех кто проголосовал в опросе участвуют ну максимум процентов 20
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25.10.2020 14:38 Ответить
Вовіку треба було легалайз коноплі не обіцяти, а роздавати молоді хоча б по кораблю за явку на дільницю. Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3013
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25.10.2020 14:38 Ответить
Угу или чек с героином Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7258
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25.10.2020 14:42 Ответить
Надеюсь весь ЛОХтораз зеленой жопы будет по привычке сидеть дома у телеящика.
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25.10.2020 14:44 Ответить
От тільки "старики-ЗаЖОПинцьі" як колись на роботу прибіжать...
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25.10.2020 14:50 Ответить
Зеленский - 20% (сметана «President») Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6250
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25.10.2020 14:46 Ответить
10% корисніша... Це я про сметану, звісно...
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25.10.2020 14:48 Ответить
А де 73% зебілів?
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25.10.2020 14:55 Ответить
В Одессе была очередь на участок.К 9 утра.
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25.10.2020 15:10 Ответить


Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 2 ч

«#БойкотЗе: зупинимо незаконне опитування!».
Станом на 11:00 зафіксовано:
• Всього фактів здійснення незаконної агітації під виглядом опитування: 253
• Подано скарг в ДВК: 96 • Складено актів про порушення: 65
• Складено актів про бездіяльність працівників МВС: 35.
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25.10.2020 15:13 Ответить
На Новому у Львові у школі "Софія" я очікував в черзі близько 20 хв. У нас точно явка набагато більша.
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25.10.2020 15:39 Ответить
Жодного опитувальника зеленського на Новому Львові не було. На інших дільницях теж не було. Проте був екзит-пол від Фами. Вперше за 10 років мене опитували.
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25.10.2020 15:41 Ответить
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
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25.10.2020 16:15 Ответить
 
 