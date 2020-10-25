Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению "опроса Зеленского": лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей
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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если имеется разрешение от родителей.
Об этом написала Денисова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаю внимание, что в соответствии со статьей 7 закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер - физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи. Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя", - написала Денисова.
Омбудсмен уточнила, что несовершеннолетние не могут оказывать волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции и т.д., а также в осуществлении надзора за осужденными и в медицинских учреждениях.
Также волонтерская деятельность, согласно закону, является формой благотворительной деятельности.
"Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", - заключила Денисова.
Ранее о привлечении несовершеннолетних к проведению "опроса Зеленского" сообщила нардеп "Евросолидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, в городе Костополь Ривненской области к проведению опроса привлекли 14-летнего ребенка.
"Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку. Понятно, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам", - отметила она.
Пожалуйста, подождите...
а волонтерам можно с 14 лет.
Nata@nsnext_3 ч
І у нас дитина стоїть, хлопець.
Тихо стоїть. Ніхто до нього не підходить і він нікого не чіпає, просто стоїть
Как так то?
Не вижу ни одной причины, почему бы они могли у него быть.
Деятельность-то не волонтёрская, а платная.
Нахрена ему разрешение от родителей на платную деятельность, если она запрещена даже с родительским разрешением ?
А то, что опросники платные, а не волонтерские, так об этом свидетельствует множество заявлений слуг народа.
Не вижу ни одной причины почему бы их могло у него не быть
Деятельность-то не волонтёрская, а платная.
Деятельность, согласно заявлениям властей и СМИ у них волонтерская. Пока что иного не доказано. Или у Вас есть неоспоримые доказательства?
А то, что опросники платные, а не волонтерские, так об этом свидетельствует множество заявлений слуг народа.
Например.
Высший совет партии "Слуга народа" 20 октября одобрил решение о финансировании проведения 25 октября опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, на избирательных участках по выборам местных советов и глав местных общин. Об этом политсила сообщает на своей странице в Facebook.
На счет кацапов вообще нихера не понял. Причем тут кацапы? Мы же вроде о президентском опросе речь ведем.
а кто-то заявлял что-то про волонтёров ?
какие, нахрен, волонтёры, если опрос ведет какая-то социологическая компания ?
Партия собирается заключить договор с компанией, проводящей социологические опросы, отмечая, что такая схема является законной.
и раскидываешься этим волонтёрством направо и налево, как доказанным фактом ?
Согласно документу, которым располагает LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает какую бы то ни было агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.
объявлений по набору волонтёров в СМИ не было )))
откуда бы они взялись ?
какой-то чмошник что-то провёл.
неизвестно для чего,
неизвестно на каких основаниях,
неизвестно кто провёл,
ничего не известно.
что мы обсуждаем ?
а Верховный Суд постановит, что их удерживают искренне и всё )))
и пёрдни ещё, что ребятишки там стоят по зову сердца, а не за бабки.
пизбалаболить не привык.
моё дело - показывать твои и твоих подельников манипуляции в мейнстриме кацапской пропаганды
міхайлічєнко воно, з кріворожия
Рух Опору Капітуляції
@rok_org_ua 4 ч
До проведення опитування від Зеленського залучають дітей.
Дільниця: 510194 с. Молога, Одеська обл.
@ZelenskyyUa - ти сядеш за це!
просто он, как и все зе, задержался в развитии
Блін, але шмаркля попав з тим опитування, по самі помідори попав. Ні, він може, звичайно відморожуватись, але ж це КОРУПЦІЯ, незаконне використання праці неповнолітніх, ухилянні від податків...
25 000 000 друзів Петра@Disco_Sashka 3 ч
Оці білі зе-жилетки.
Це ж прапори капітуляції?
Одно дело анонимно насрать в избирательную урну, а другое проявить инициативу, потратить время и стоять у всех на виду весь день.
Добре ж вас усіх коломИйський вишколив