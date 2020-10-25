Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка. ВИДЕО
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Во Львове волонтер Богдан Масляк вызвал полицию после того, как проводившая опрос Зеленского девушка отказалась называть социологическую компанию, которую она представляет.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По словам Масляка, он хочет понять, какая служба проводит опрос, который, по словам девушки с анкетами, "будет влиять на решения президента".
Кроме того, Масляк утверждает, что опрос проводится на территории избирательного участка.
Топ комментарии
+37 oleg1966
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+29 Борменталь Незабаром
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+23 Aleks_15
показать весь комментарий25.10.2020 14:59
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Possum Queen Eating Sweets in the Quarantine@cabbage_sad 2 ч
У мене на районі дітлахи проводили "соціологічні опитування" до виборів.
Дуже швидко кололися, що від Слуги Народу.
это пля не выборы, а какой-то цирк драный!
зелёные отморозки - это реально перештукатуренные рыгы
ты на полицию вызывай ещё полицию ...
Денис@DDen911
Оболонь ДВК скаргу відмовились приймати, порадили викликати поліцію.
Викликав. Чекаю.
Спостерігачі категорично відмовились бути свідками.
Пройшла година. Нема нікого. Або поліція ігнорує подібні виклики, або перевантажена.
Буду чекати ще одну годину, нічого не поробиш
Якщо проводиться опитування інтерв'юери мають відповідні посвідчення.
Мусора (а это именно мусора, а не полиция) получили конкретную установку, как "реагировать".
От подачи официального заявления меня удержало лишь то, шо стало жалко 18-летнего хлопчину-опросника, который при общении уже практически плакал ((
25 % ехидных мышей@****** 5 ч
На нашем участке полиция погнала зеленских с их коробочкой.
Встали под деревом на другой стороне дороги и жаліються.
Мы, проходя мимо, сказали, что сейчас их и из-под дерева прогоним.
Идём обратно - уже какой то дядька прочухаться им даёт.
Ни единого раза, его "интервьюеры" не то, что документов не предъявили, но даже и не сказали кто они и откуда!
что к девчонке малолетней пристал
для нее, это может один источник дохода и другого нет, мудило
подленький метод волонтера, впрочем и как сам волонтер
а может и не дойдет, если не своим горбом зарабатываешь, а сидишь на подсосе
если Харченко не наркоман, то не смешивай роботу по найму с торговлей наркотиками
и не передергивай
на торговлю наркотиками точно не найдется желающих
Юмор конечно так себе, но зебилье должно оценить