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Новости Политика Украины Местные выборы-2020 Опрос Зеленского
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Зеленский (16511) Львов (4431) опрос (2618)

Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во Львове волонтер Богдан Масляк вызвал полицию после того, как проводившая опрос Зеленского девушка отказалась называть социологическую компанию, которую она представляет.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам Масляка, он хочет понять, какая служба проводит опрос, который, по словам девушки с анкетами, "будет влиять на решения президента".

Кроме того, Масляк утверждает, что опрос проводится на территории избирательного участка.

Читайте также: Волонтеры опроса Зеленского не смогли сказать, какую службу они представляют и какой статьей разрешены их действия, - журналистка Мокриди
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Топ комментарии
+37
Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 7070
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25.10.2020 15:08
+29
В Гостомеле, в участке на территории школы, прямо на избирательном участке, рядом с будками для голосования якой-то мужик раздаёт ручки с надписью "ВО батькивщина" )))))
это пля не выборы, а какой-то цирк драный!
зелёные отморозки - это реально перештукатуренные рыгы
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25.10.2020 14:55
+23
Ответьте украинцы, чем отличается фейковый референдум в Крыму и на Донбассе от опроса Зеленского. Этим опросом вы легализуете референдум в Крыму и на Донбассе. Поздравляю Вас дебилы ***
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25.10.2020 14:59
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Possum Queen Eating Sweets in the Quarantine@cabbage_sad 2 ч

У мене на районі дітлахи проводили "соціологічні опитування" до виборів.
Дуже швидко кололися, що від Слуги Народу.
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25.10.2020 14:52 Ответить
Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 9990 Застосовували піну?
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25.10.2020 15:38 Ответить
В Гостомеле, в участке на территории школы, прямо на избирательном участке, рядом с будками для голосования якой-то мужик раздаёт ручки с надписью "ВО батькивщина" )))))
это пля не выборы, а какой-то цирк драный!
зелёные отморозки - это реально перештукатуренные рыгы
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25.10.2020 14:55 Ответить
та хто под них только не перештукатурился шоб только до корыта прорваться...
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25.10.2020 15:02 Ответить
да, весь иконостат твоих зелёных плядей
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25.10.2020 15:04 Ответить
обязательно "моих " Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 4189... а на своих ты уже вызвал полицию в Гостомеле за ручки...
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25.10.2020 15:14 Ответить
твоих-твоих! не отмазывайся! а полицию вызвал, вот только они морозятся...
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25.10.2020 15:22 Ответить
...вот это ты меня спалил так спалил , ипать его не резать ... Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 9172
ты на полицию вызывай ещё полицию ...
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25.10.2020 15:27 Ответить


Денис@DDen911





Оболонь ДВК скаргу відмовились приймати, порадили викликати поліцію.
Викликав. Чекаю.

Спостерігачі категорично відмовились бути свідками.

Пройшла година. Нема нікого. Або поліція ігнорує подібні виклики, або перевантажена.
Буду чекати ще одну годину, нічого не поробиш

Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 3652
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25.10.2020 15:07 Ответить
Знаю Масляка, достойний громадянин України
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25.10.2020 14:56 Ответить
Якось так:
Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 2938
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25.10.2020 14:57 Ответить
Яка розумна киця ,розумніша за 73 %-овий лохторат !!!)))
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25.10.2020 15:39 Ответить
Ответьте украинцы, чем отличается фейковый референдум в Крыму и на Донбассе от опроса Зеленского. Этим опросом вы легализуете референдум в Крыму и на Донбассе. Поздравляю Вас дебилы ***
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25.10.2020 14:59 Ответить
как высказался конституционный толчок - "прызедент мав искренни намерэння", так и "сепаратюги не замышляли, выходит, нифига не искреннего... )))))) зелёные отморозки
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25.10.2020 15:01 Ответить
Девку в штрафбат на Окружную.
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25.10.2020 14:59 Ответить
Там більше заробить!!))
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25.10.2020 15:40 Ответить
та хто зна, може вона якраз сьогодні вирішила відпочити від тяжкої праці.
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25.10.2020 16:58 Ответить
Правильно Масляк вчинив.
Якщо проводиться опитування інтерв'юери мають відповідні посвідчення.
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25.10.2020 15:00 Ответить
ВСРАКОХОД Зеленського урочисто розпочався, ПРИЄДНУЙТЕСЬ Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 8363
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25.10.2020 15:00 Ответить
Какая "народная" стираная-перестираная маска у Пояркова. Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 4273
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25.10.2020 15:27 Ответить
Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 8205 Не забудьте тільки рашпилем язики обробити, бо поверхня стала як бархат...
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25.10.2020 15:44 Ответить
_Мурзила, скорей за всё, не понимает и не задумывается, что враги Украины проделывают её руками.
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25.10.2020 15:02 Ответить
Примерно так же и у меня сегодня было.
Мусора (а это именно мусора, а не полиция) получили конкретную установку, как "реагировать".
От подачи официального заявления меня удержало лишь то, шо стало жалко 18-летнего хлопчину-опросника, который при общении уже практически плакал ((
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25.10.2020 15:03 Ответить
Волонтер Масляк вызвал полицию из-за опроса Зеленского: Девушка не называет соцслужбу и находится на территории участка - Цензор.НЕТ 7070
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25.10.2020 15:08 Ответить
"Это какой то позор..." (с)
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25.10.2020 15:09 Ответить


25 % ехидных мышей@****** 5 ч

На нашем участке полиция погнала зеленских с их коробочкой.
Встали под деревом на другой стороне дороги и жаліються.
Мы, проходя мимо, сказали, что сейчас их и из-под дерева прогоним.
Идём обратно - уже какой то дядька прочухаться им даёт.
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25.10.2020 15:11 Ответить
У нас в ЗапорожьеВолонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 5038
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25.10.2020 15:20 Ответить
Это все снится, или действительно анархия заполонила Украину?
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25.10.2020 15:21 Ответить
Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 3897
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25.10.2020 15:21 Ответить
Очевидно человеку нечего делать а может таким образом зарабатывает Нищеброд
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25.10.2020 15:29 Ответить
Это как раз тот случай когда пятается выглядеть глупее чем сама ситуация..
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25.10.2020 15:34 Ответить
Как этот олень винторогий планирует потом ссылаться на этот, с позволения сказать "опрос"?
Ни единого раза, его "интервьюеры" не то, что документов не предъявили, но даже и не сказали кто они и откуда!
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25.10.2020 15:34 Ответить
Масляк, сочетается с мудак

что к девчонке малолетней пристал
для нее, это может один источник дохода и другого нет, мудило
подленький метод волонтера, впрочем и как сам волонтер
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25.10.2020 15:38 Ответить
Зебіл співзвучне з дебіл !!))
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25.10.2020 15:44 Ответить
Девочка должна себе уяснить, что политика,- вещь более грязная и позорная , чем, например, проституция, или стриптиз. Так, пусть лучше идёт настоящим делом занимается...
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25.10.2020 16:17 Ответить
Эту милую девушку не жалко. Эта милая девушка обыкновенная политическая титушка.
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25.10.2020 15:38 Ответить
І яка нафіг Україна Європа? Може в Польщі теж таке є? Від цього всього смердить москалями.
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25.10.2020 15:39 Ответить
Мудак пристав до дитини...
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25.10.2020 15:42 Ответить
Хай ляльками бавиться ,а не лізе в політичну багнюку ,в зелену плісняву !!)))
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25.10.2020 15:46 Ответить
Надо же, такая молодая, а уже политическая проститутка...
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25.10.2020 15:58 Ответить
Девушка - преступница.... Такая же. как и карманная воровка, как и любой другой аферист, зарабатывающий на человеческой глупости.... Девушку побрить наголо ( все волосатые места) и отправить на 15 суток подметать улицы... Если сдаст всех подельников, сократить наказание до 10 суток...
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25.10.2020 16:01 Ответить
Тобто президент,який то все організував порядний і чесний,а дівчинка,яка таким чином пішла заробити пару сотень гриваків - "воровка і афєрістка"?..Не порпайся в наслідку,чувак,шукай причину...
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25.10.2020 17:05 Ответить
Я разве где-то написал, что президент поступил честно и порядочно, устроив фальшивый опрос для манипуляций тупым населением? Я полностью согласен с Вами, что "слуги путена" плюют на наши законы и конституцию...
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25.10.2020 18:42 Ответить
заведешь детку, тогда до тебя может и дойдет, как дети свой хлеб зарабатывают
а может и не дойдет, если не своим горбом зарабатываешь, а сидишь на подсосе
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25.10.2020 19:33 Ответить
Некоторые "детки" приторговывают наркотой.... Им тоже не мешать "зарабатывать"? А девочка , случайно, не на вашу зелёную шарашкину контору работала , охраняя урну и пачку бумажного мусора? Вы ей хоть заплатите, не киньте,как у вас, зелёных слуг, принято...
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25.10.2020 19:40 Ответить
если Харченко наркоман, смирись и покупай.
если Харченко не наркоман, то не смешивай роботу по найму с торговлей наркотиками
и не передергивай
на торговлю наркотиками точно не найдется желающих
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25.10.2020 19:57 Ответить
Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці - Цензор.НЕТ 2064
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25.10.2020 16:15 Ответить
Ось так людина перетворюється на скотину.
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25.10.2020 17:00 Ответить
У меня в магазине бабулька спросила сколько времени. При этом не сказала какую компанию она представляет, и находилась на территории магазина. Полицию вызывать ?
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25.10.2020 17:03 Ответить
Конечно вызывай. Три хаха
Юмор конечно так себе, но зебилье должно оценить
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25.10.2020 17:40 Ответить
 
 