Явка на выборах в Киеве по состоянию на 13:00 составляет около 16%, - горизбирком
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По состоянию на 13:00 на местных выборах в Киеве проголосовали около 16% избирателей.
Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает Цензор.НЕТ.
"По информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали данные о явке, на 13:00 сегодняшнего дня явка по Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019-го года это меньше, тогда явка была более 20%", - сказал Нилов.
По его словам, наименьшее количество киевлян пришло на участки в Соломенском районе столицы - около 14%, а наибольшее число горожан проголосовало в Оболонском районе Киева - чуть более 17%.
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РuŦyƛA-С@PrytSLU 5 ч
Три дільниці у наших Брюховичах.
Ми з дружиною ще встигли, а зараз черги на вулиці.
Пускають обмежену кількість людей, біля деяких столів пусто.
Але основна затримка, це виборці у кабінках.
Довго розбираються з бюлетенями.
Все гальмує черга до кабінок.
Зате, як гарно вони розбираються в сортах самогону... також ходять чутки, що виборці зелених недоносків висовують серіал "Свати" на Оскара....
За них голосуют, за них воюют, их бабло зарабатывают...
Они только сидят ровно на жопе и скулят, что все мимо них почему-то проходит.
Гениталии в зеленке и свисток: Полуголая активистка Femen выбежала к Зеленскому, когда он шел голосовать
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/416157-genitalii_v_zelenke_i_svistok_polugolaja_aktivistka_femen_vybehala_k_zelenskomu_kogda_on_shel_golosovatj
Кроме одной...
Нет ни одного нормального кандидата.
Я тоже хрен забил ехать с дачи.
Жена в Киеве, тоже не пошла.
А про свои гражданские обязанности они вобще не в курсе.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
Ну что, вторая попытка оказалась еще хуже первой.
Очередь растянулась уже на улицу.
Еще никогда не видела, чтобы настолько затрудняли возможность волеизъявления
При Порохе в 2015-м в разгар войны явка на местные выборы составляла 46,6%.
При ЗЕ во время ползучей капитуляции при отсутствии активных военных действий 16%.
В Закарпатской области она составила 15,3%, в Харьковской и Николаевской - 15,5%, в Киевской - 15,6%, в Сумской - 15,7%, в Киеве - 16,2%, в Полтавской области - 16,6%, в Херсонской - 16,7%, в Волынской, Тернопольской и Черкасской - 17%, в Винницкой - 17,2%, в Луганской - 18%, в Житомирской - 18,3%, в Кировоградской - 18,6%, в Черниговской - 20,1%, в Донецкой - 22,1%.
Максимальная явка зафиксирована в Одесской области (без г.Одесса) - 26%.
Лисиця~Кіцуне@lisitcya 2 ч
Любі проукраїнські громадяни, з такою явкою буде соромно, якщо наша партія набере мало. Проявіть активність, щоб потім не бідкатися.