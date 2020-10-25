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Явка на выборах в Киеве по состоянию на 13:00 составляет около 16%, - горизбирком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Явка на выборах в Киеве по состоянию на 13:00 составляет около 16%, - горизбирком

По состоянию на 13:00 на местных выборах в Киеве проголосовали около 16% избирателей.

Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали данные о явке, на 13:00 сегодняшнего дня явка по Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019-го года это меньше, тогда явка была более 20%", - сказал Нилов.

По его словам, наименьшее количество киевлян пришло на участки в Соломенском районе столицы - около 14%, а наибольшее число горожан проголосовало в Оболонском районе Киева - чуть более 17%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА
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Топ комментарии
+8
..А сервера ставити в ОП..під *прицілом * Єрмака ...і щоб відразу дані надходили в Мордор до ***** !
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25.10.2020 16:25
+6
Гражданам поднадоело выбирать между воровскими подвидами. Явка на виборах у Києві на 13:00 становить близько 16%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 3972
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25.10.2020 16:14
+5
Ну, шоб потом не удивлялись, шо мером станет или прибацанная с зонтом, или рыгня какая-нибудь...
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25.10.2020 16:24
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Да пес с ним с этим опросом. Ну все - уже произошло и проехали. Его значение, с моей точки зрения, сильно преувеличено. Зе команда кроме головняка с этой акции ничего не получила. Не знаю - мобилизовали ли они свой электорат, но вот оппозиционный так точно.
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25.10.2020 16:09 Ответить
FLOOD!
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25.10.2020 16:43 Ответить
Гражданам поднадоело выбирать между воровскими подвидами. Явка на виборах у Києві на 13:00 становить близько 16%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 3972
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25.10.2020 16:14 Ответить
тіпа какаяразніца?
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25.10.2020 17:49 Ответить
ну шо, срив тєхнічно по-московскі



РuŦyƛA-С@PrytSLU 5 ч

Три дільниці у наших Брюховичах.
Ми з дружиною ще встигли, а зараз черги на вулиці.
Пускають обмежену кількість людей, біля деяких столів пусто.
Але основна затримка, це виборці у кабінках.
Довго розбираються з бюлетенями.
Все гальмує черга до кабінок.
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25.10.2020 16:15 Ответить
Навіщо вони взагалі приходять, якщо не можуть розібратися в 4-5 бюллетенях... отара, пля...
Зате, як гарно вони розбираються в сортах самогону... також ходять чутки, що виборці зелених недоносків висовують серіал "Свати" на Оскара....
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25.10.2020 17:44 Ответить
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
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25.10.2020 16:19 Ответить
..А сервера ставити в ОП..під *прицілом * Єрмака ...і щоб відразу дані надходили в Мордор до ***** !
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25.10.2020 16:25 Ответить
Не у всіх є смартфон, а телевізори у всіх, треба додаток для голосування через телевізор,
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25.10.2020 16:42 Ответить
И ничего нового выдумывать не нужно, избиратели пишут свои голоса на листочке и кладут возле телевизора. А представитель ЦИК непременно в прямой трансляции (в записи не сработает!) собирает голоса.

Явка на виборах у Києві на 13:00 становить близько 16%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 6703
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25.10.2020 16:55 Ответить
В кого немає смартфона , то навіть добре , що він не проголосує . Бо це в 90%випадках - дегенерат . А так нормальні і молоді не голосують , а в чергах повно 80ти річних і дегенератів .
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25.10.2020 18:38 Ответить
Ну, шоб потом не удивлялись, шо мером станет или прибацанная с зонтом, или рыгня какая-нибудь...
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25.10.2020 16:24 Ответить
Буде ще другий тур підалік vs зе №2 (притулка)
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25.10.2020 16:47 Ответить
Это врядли. Педалик, скорее всего, уделает всех в первом.
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25.10.2020 16:50 Ответить
А чего им удивляться? Они чужие на этом празднике жизни.

За них голосуют, за них воюют, их бабло зарабатывают...
Они только сидят ровно на жопе и скулят, что все мимо них почему-то проходит.
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25.10.2020 16:46 Ответить
Про кровосись стОит написать:
Гениталии в зеленке и свисток: Полуголая активистка Femen выбежала к Зеленскому, когда он шел голосовать
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/416157-genitalii_v_zelenke_i_svistok_polugolaja_aktivistka_femen_vybehala_k_zelenskomu_kogda_on_shel_golosovatj

Явка на виборах у Києві на 13:00 становить близько 16%, - міськвиборчком - Цензор.НЕТ 9685
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25.10.2020 16:25 Ответить
цэ нэ наша, у нас таких тощих курок нэма- наши гарни.
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25.10.2020 16:32 Ответить
Кровосиси - почти все такие.
Кроме одной...
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25.10.2020 16:41 Ответить
мошковшкій шпєктакль явно не задавси
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25.10.2020 16:27 Ответить
а что там коронавирус ? только одна публикация и то утром. давайте нагнетайте а то лохи расслабятся и забьют на намордники
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25.10.2020 16:27 Ответить
Скольким ты уже успел сегодня кетайскую заразу передать?
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25.10.2020 16:43 Ответить
На 15-ту годину. Оболонь. Приїхали з дачі. Людей дійсно мало. З них більшість пенсіонерів. На листку в розписі за бюлетні по будинку з 25-30 голосуючих десь сім підписів. І що ж ми наобираємо знову з такою шаленою активністю? Опитувальники стояли біля дільниці. Дві коробки, стос "бюлетнів" на асфальті і дідусь, який щось втирав сумним хлопчикам. Жалюгідне видовище.
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25.10.2020 16:33 Ответить
как шо насобираем?? победу ОПЗЖ и реальную гражданскую войну.. совковое пенсионно маразматичное будет по любому за ОПЗЖ голосовать
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25.10.2020 16:38 Ответить
Мої пенсіонери голосували не за ригів. А ви на виборах були?
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25.10.2020 16:45 Ответить
Надо было срочно создавать возможность удалённого голосования. С марта месяца времени было достаточно
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25.10.2020 16:40 Ответить
Оно и понятно.
Нет ни одного нормального кандидата.
Я тоже хрен забил ехать с дачи.
Жена в Киеве, тоже не пошла.
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25.10.2020 16:36 Ответить
+ корона
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25.10.2020 16:41 Ответить
А и правильно. Проще потом ныть "кого вы нам наголосовали".
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25.10.2020 16:42 Ответить
Були нормальні кандидати. Так, "непрохідні", як вважають такі як ви. Хочешь бути "противсіх" - прийди на дільницю і зіпсуй бюлетень (намалюй свій огород і кинь в урну). А сенс тоді щось комусь тут доводити, якщо ти не скористався своїм базовим правом громадянина - прийти і висловити свою думку?
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25.10.2020 16:43 Ответить
Проблема в том, что подавляющее большинство "граждан" своими правами считает только то, что можно на шару взять или получить.

А про свои гражданские обязанности они вобще не в курсе.
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25.10.2020 16:48 Ответить
Мнене бісить, що під цим ніком написано багато коментарів, але на вибори він і його дружина не пішли. А що ви, тепер хочете? Сидіть і мовчіть в тряпочку. Набагато складніше сфальсифікувати вибори, коли висока явка.
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25.10.2020 16:59 Ответить
На выборы ходят только трусы, а реальные пацаны --- сидят на дачах!
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25.10.2020 17:50 Ответить


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





Ну что, вторая попытка оказалась еще хуже первой.
Очередь растянулась уже на улицу.
Еще никогда не видела, чтобы настолько затрудняли возможность волеизъявления
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25.10.2020 16:36 Ответить
Кстати, явка - показатель доверия к существующей власти и ее государственным институтам.

При Порохе в 2015-м в разгар войны явка на местные выборы составляла 46,6%.
При ЗЕ во время ползучей капитуляции при отсутствии активных военных действий 16%.
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25.10.2020 16:41 Ответить
Наименьшая явка на проходящих в воскресенье в Украине местных выборах по состоянию на 13:00 зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, где составила 14%, сообщатся на сайте Центральной избирательной комиссии.
В Закарпатской области она составила 15,3%, в Харьковской и Николаевской - 15,5%, в Киевской - 15,6%, в Сумской - 15,7%, в Киеве - 16,2%, в Полтавской области - 16,6%, в Херсонской - 16,7%, в Волынской, Тернопольской и Черкасской - 17%, в Винницкой - 17,2%, в Луганской - 18%, в Житомирской - 18,3%, в Кировоградской - 18,6%, в Черниговской - 20,1%, в Донецкой - 22,1%.
Максимальная явка зафиксирована в Одесской области (без г.Одесса) - 26%.
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25.10.2020 16:41 Ответить


Лисиця~Кіцуне@lisitcya 2 ч

Любі проукраїнські громадяни, з такою явкою буде соромно, якщо наша партія набере мало. Проявіть активність, щоб потім не бідкатися.
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25.10.2020 17:09 Ответить
Сегодня полоумніх пенсов біло наименьшее количество на моей памяти.
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25.10.2020 18:02 Ответить
 
 