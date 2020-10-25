Полиция проверяет еще один факт "каруселей" в Житомирской области, 8 сообщений о минировании не подтвердились, - Клименко

Правоохранители зарегистрировали почти 2,5 тысяч сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыли 28 уголовных производств и проверяют еще один факт незаконного подвоза избирателей на участок.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге 25 октября в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент зарегистрировано 2 тыс. 401 заявление и сообщение от граждан, которые связаны с избирательным процессом, больше всего – в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - сказал Клименко.

По его словам, с 8 утра воскресенья составлено 63 протокола о совершении админнарушений. 41 протокол составлен в связи с повреждением избирательного бюллетеня, также зафиксированы факты выноса бюллетеней.

"Много фактов, когда разрывали и выбрасывали бюллетени", - сказал он, добавив, что в ряде случаев избиратели повреждали избирательные урны.

Глава Нацполиции рассказал, что в настоящий момент 28 фактов правонарушений внесены сведений в Единый реестр досудебных расследований, прежде всего, речь идет о препятствовании осуществлению избирательного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки, - полиция. ФОТО

По словам Клименко, зафиксирован еще один факт незаконного подвоза избирателей – так называемых "каруселей".

"В настоящее время еще 2 двухэтажных автобуса пришли из Житомирской области со 132 людьми. Мы выясняем, с какой целью эти граждане прибыли в Киев", - отметил Клименко.

По его словам, все 132 человека, которые прибыли в эти автобусах, доставлены в райуправления для выяснения информации.

"Они сказали, что приехали на экскурсию. У нас есть сомнения", - добавил Клименко. По его словам, пока рано говорить о том, что однозначно имело место правонарушение.

Глава Нацполиции также отметил, что ни одно из 8 сообщений о минировании избирательных участков не подтвердилось.

Кроме того, по словам Клименко, имеют место факты выдачи кандидатами ручек и блокнотов с партийными логотипами, такие правонарушения также пресекаются полицией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах, - глава Нацполиции Клименко