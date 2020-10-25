Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
42-летний гражданин РФ занимался подкупом избирателей в пользу кандидатов одной из политических сил на территории города Черноморск и поселка Затока Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"По данным следствия, иностранец совместно с другими неустановленными лицами с целью получения преимущества на выборах кандидатов на посты депутатов органов местного самоуправления, планировал осуществить подкуп 52 избирателей, заплатив им аванс по 100 грн каждому.
Полный расчет, то есть выплата еще 400 грн каждому, ожидал избирателей после реализации своего избирательного права за определенного кандидата. С этой целью мужчина организовал три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать из Измаила в Черноморск и Затоку для голосования", - говорится в сообщении.
Сейчас прокурорами направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 4 ст. 160 УК Украины. За это преступление Законом предусмотрено до 7 лет заключения.
Пожалуйста, подождите...
Григорій Епілепсенко@GrishaSilence 44 мин
наша бабушка сегодня с утра в очереди стояла 2 часа и не хотела уходить домой.
боялась, что если уйдет, то "голоса уйдут регионалам"
22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО
И теперь раздает всем...
При Порошенко, начали каапов только по биометрическим паспортам пропускать.
Гражданину РФ ничего не грозит если он въехал в Украину через официальный пункт пропуска по действующему заграничному паспорту с целью навестить престарелых родственников. Деньги предназначены для гуманитарной помощи малоимущим. Автобусы предназначены для желающих принять участие в ЗЕ-опросе, поскольку они не могут выразить свою волю относительно Будапештского меморандума, свободной пожизненной зоны Донбасс и каннабиса в своем населенном пункте из-за отсутствия там волонтеров и происков Порошенко
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!