Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура. ФОТО

42-летний гражданин РФ занимался подкупом избирателей в пользу кандидатов одной из политических сил на территории города Черноморск и поселка Затока Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"По данным следствия, иностранец совместно с другими неустановленными лицами с целью получения преимущества на выборах кандидатов на посты депутатов органов местного самоуправления, планировал осуществить подкуп 52 избирателей, заплатив им аванс по 100 грн каждому.

Полный расчет, то есть выплата еще 400 грн каждому, ожидал избирателей после реализации своего избирательного права за определенного кандидата. С этой целью мужчина организовал три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать из Измаила в Черноморск и Затоку для голосования", - говорится в сообщении.

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Сейчас прокурорами направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 4 ст. 160 УК Украины. За это преступление Законом предусмотрено до 7 лет заключения.

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