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Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

42-летний гражданин РФ занимался подкупом избирателей в пользу кандидатов одной из политических сил на территории города Черноморск и поселка Затока Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура 01

"По данным следствия, иностранец совместно с другими неустановленными лицами с целью получения преимущества на выборах кандидатов на посты депутатов органов местного самоуправления, планировал осуществить подкуп 52 избирателей, заплатив им аванс по 100 грн каждому.

Полный расчет, то есть выплата еще 400 грн каждому, ожидал избирателей после реализации своего избирательного права за определенного кандидата. С этой целью мужчина организовал три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать из Измаила в Черноморск и Затоку для голосования", - говорится в сообщении.

Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе выявлена "сетка" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура 03

Сейчас прокурорами направлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 4 ст. 160 УК Украины. За это преступление Законом предусмотрено до 7 лет заключения.

Также смотрите: Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
Пишу с 2014 года , что варварам с московии надо вообще запретит въезд в Украину, запретить работать , получать вид на жительство, покупать недвижимость и т д !
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25.10.2020 16:36
+15
Попался скотина ,на НАРЫ паскуду годков на ДЕСЯТЬ .... Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5040
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25.10.2020 16:33
+13
Пальчевський штолє?
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25.10.2020 16:32
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Пальчевський штолє?
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25.10.2020 16:32 Ответить
Нищита за 100грв продаёться...
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25.10.2020 16:33 Ответить
"За шмат гнилої ковбаси....." !!!!)))
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25.10.2020 16:55 Ответить
Попался скотина ,на НАРЫ паскуду годков на ДЕСЯТЬ .... Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5040
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25.10.2020 16:33 Ответить
Ну может все таки хоть одного посадят...
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25.10.2020 16:34 Ответить
хто посадить,наш пещерний суд?
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25.10.2020 16:46 Ответить
..За *жопоблок * чи *шарикоффф* !? Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7364
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25.10.2020 16:35 Ответить
Пишу с 2014 года , что варварам с московии надо вообще запретит въезд в Украину, запретить работать , получать вид на жительство, покупать недвижимость и т д !
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25.10.2020 16:36 Ответить
І припинити харчово-пенсійний туризм з Даунбаса !!!))))
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25.10.2020 16:57 Ответить
Пусть скрепные свою худобу кормят
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25.10.2020 17:29 Ответить
Антрацітом !!!))
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25.10.2020 17:41 Ответить
Так свинособакам був заборонений в'їзд до України під час каденції пороха (окрім жінок, дітей, та 60+). А прийшло квартальне опудало, і зняло заборону для своїх брат'єв.
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25.10.2020 17:38 Ответить


Григорій Епілепсенко@GrishaSilence 44 мин

наша бабушка сегодня с утра в очереди стояла 2 часа и не хотела уходить домой.
боялась, что если уйдет, то "голоса уйдут регионалам"
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25.10.2020 16:37 Ответить
Молодец, бабушка! Жизнь заставила разбираться в людях.
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25.10.2020 16:42 Ответить
Молодца ,бабця!! В пику занадто палким "молокососам " !!!)))
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25.10.2020 16:52 Ответить
Арестович говорил - взяли мы в плен российского офицера я потом его спрашиваю -ну как думаешь вы победите? - ответ -не знаю, а мы победим -ответ -не знаю . Спрашиваю почему- ответ - потому что мы тупые, а вы продажные. Думаю он прав- продается всё и почти все - от злыдни до "элиты".
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25.10.2020 16:38 Ответить
А якби Петро у 2014 році закрив би кордон з кацапами,то цього б і не було.
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25.10.2020 16:44 Ответить
Порох поганий,барига,але що заважає хорошому та доброчесному бубочці зачинити кордони !!!)))
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25.10.2020 16:50 Ответить
Ти забув шо Зелєбоба клован,та агент кремля?Він же зовсім не такий як Петро,правда?
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25.10.2020 16:52 Ответить
Навіть і порівнювати неможно,занадто протилежні особі !!)))
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25.10.2020 16:54 Ответить
А за продаж Української землі голосували разом,як так?
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25.10.2020 16:56 Ответить
На Запоріжчині утворено блок ОПЗЖ-СН-"Батьківщина" !!!)))
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25.10.2020 16:59 Ответить
Можно побачити документ про утворення блоку?
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25.10.2020 17:04 Ответить
Крот ,не ліпи горбатого !!Горлівці привіт !!!))
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25.10.2020 17:07 Ответить
луГандонский коллаборант, вон отсюда!
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25.10.2020 17:45 Ответить
Крот, мені відоме твоє ставлення до Петра, ми здається разом в 2014-18 топили!! Проте сітуація змінюється ,в політиці нема не друзів не ворогів, єлише незмінний інтерес!! В мене це Україна,суверенна та потужна !!!))))
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25.10.2020 17:06 Ответить
У Горлівці я не був з 15 лютого 2015 року.Я за повний розрив всіх відносин з кацапами,та закриття кордонів,як з кацапами,так і з окупованими ними територіями,тому торгівлю Петра,я йому ніколи не пробачу.
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25.10.2020 17:53 Ответить
Заспокойся. Порошенко зупинив торгівлю з ОРДЛО а Зе хоче "вільну економічну зону". Сподіваюсь зону він отримає, тільки не вільну і не економічну.
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25.10.2020 18:47 Ответить
Чего? Что там Порошенко зупинив?
22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО
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25.10.2020 19:49 Ответить
Порошенко когда уходил, дубликаты ключей от границы сделал!
И теперь раздает всем...
Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6361
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25.10.2020 16:53 Ответить
А шо при Петрі кордон був зачинений?
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25.10.2020 16:57 Ответить
А что мешает Зеленскому закрыть границу?
При Порошенко, начали каапов только по биометрическим паспортам пропускать.
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25.10.2020 17:15 Ответить
злой крот, при петі, чоловікам був заборонений вїзд, а твій півшостого зняв цю заборону.
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25.10.2020 17:39 Ответить
Не. Ключи от границы не помню. Он когда уходил, узаконил награбленное!
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25.10.2020 19:53 Ответить
Подкупленные избиратели виноваты не меньше, их надо судить и, помимо основного приговора, пожизненно лишать права учавствовать в голосованиях.
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25.10.2020 16:49 Ответить
Статус -недогромадянин !!)))
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25.10.2020 16:51 Ответить
В будинок профсоюзів його!
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25.10.2020 16:57 Ответить
А можно не садить его на 7 лет, а удалить хирургическим путём все 4 конечности и депортировать назад в РФ?
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25.10.2020 17:00 Ответить
За это преступление Законом предусмотрено до 7 лет заключенияИсточник: https://censor.net/ru/n3226923
Гражданину РФ ничего не грозит если он въехал в Украину через официальный пункт пропуска по действующему заграничному паспорту с целью навестить престарелых родственников. Деньги предназначены для гуманитарной помощи малоимущим. Автобусы предназначены для желающих принять участие в ЗЕ-опросе, поскольку они не могут выразить свою волю относительно Будапештского меморандума, свободной пожизненной зоны Донбасс и каннабиса в своем населенном пункте из-за отсутствия там волонтеров и происков Порошенко
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25.10.2020 17:08 Ответить
що...Мерзотник-Злодій марков повернувся в Одесу?!...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.10.2020 17:08 Ответить
За кого, хоть, подкупал?
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25.10.2020 17:11 Ответить
А та,что гаранту-шмоньку показала,что с ней?Покушение "пришьют". Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1445
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25.10.2020 17:13 Ответить
Дожились, вже москалі нашими виборами рулять ....
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25.10.2020 17:18 Ответить
кацапи що мухи в борщі...
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25.10.2020 17:20 Ответить
Зачем заретушировали рожу? Из-за этого многие не верят.
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25.10.2020 17:22 Ответить
Такая партия как за жизьнь массово расклеила свою агитацию в день тишины в Одессе.Это уголовне преступление.Проедтесь по улице Северной,и убедитесь сами.
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25.10.2020 17:26 Ответить
В Одесі і Харкові агітувати не треба,там все з вати від язика до тампаксу.
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25.10.2020 18:49 Ответить
Я его узнал! 100пудово он, только гад костюмчик сменил Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6302
Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3846
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25.10.2020 17:39 Ответить
На Херсонщине похитили урну с ответами на вопросы Зеленского - газета "Яка Хер Рiзниця" Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1903
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25.10.2020 17:48 Ответить
Будет что почитать на карантине, может поумнеют. )))
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25.10.2020 19:55 Ответить
в обменный фонд?
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25.10.2020 18:13 Ответить
Мабуть за ПЕС підкуповував.? Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1869
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25.10.2020 18:46 Ответить
Расстрелять.
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25.10.2020 19:43 Ответить
 
 