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Одесская область (3103) ЦИК (3635) явка (146) Ивано-Франковская область (837)

ЦИК: Наибольшая явка по состоянию на 13:00 в Одесской области - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ЦИК: Наибольшая явка по состоянию на 13:00 в Одесской области - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%

Наименьшая явка на местных выборах в Украине по состоянию на 13:00 зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает Цензор.НЕТ.

В Закарпатской области явка составила 15,3%, в Харьковской и Николаевской - 15,5%, в Киевской - 15,6%, в Сумской – 15,7%, в Киеве – 16,2%, в Полтавской области – 16,6%, в Херсонской – 16,7%, в Волынской, Тернопольской и Черкасской – 17%, в Винницкой – 17,2%, в Луганской – 18%, в Житомирской – 18,3%, в Кировоградской – 18,6%, в Черниговской - 20,1%, в Донецкой – 22,1%.

Максимальная явка зафиксирована в Одесской области (без г.Одесса) - 26%.

ЦИК: Наибольшая явка по состоянию на 13:00 в Одесской области - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14% 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, - прокуратура. ФОТО
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Топ комментарии
+12
Я сходил и проголосовал сознательно за ЕС! Призываю всех проголосовать за ЕС!
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25.10.2020 17:06
+12
не роялем единым ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 9513

ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 4947
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25.10.2020 17:17
+9
Да как выбрали Зеленского так лучше бы не ходили!
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25.10.2020 17:05
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Правила форума Совет форумчан
...де червоні зони по ковіду (Адєсса нє в счьот)
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25.10.2020 17:01 Ответить
Харків,Полтава,Суми,Чернігів, що ти хтів цим сказати !!))
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25.10.2020 17:29 Ответить
як-то ця цвк список по дебільному написала...
львівської, дніпропетровської, хмельницької, рівненської областей взагалі немає - там, напевне, готуються масові фальсифікації..
а от тернопільська написана аж двічі...там, мабуть, вже все можливе сфальсифікували
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25.10.2020 17:51 Ответить
Ленивый народ. На выборы не ходят но на власть жалуются
.
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25.10.2020 17:03 Ответить
Да как выбрали Зеленского так лучше бы не ходили!
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25.10.2020 17:05 Ответить
Згоден. Ну може підтягнуться. Особливо західняки. Вони ж ранком у церкві.
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25.10.2020 17:13 Ответить
У нас, в Украине, демократия. Это у вас на Расеи - ходи, не ходи - все вы нули ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 5472. ***** скажет и 131% нарисуют
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 6995
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25.10.2020 17:14 Ответить
«Вибори - це почесний обов'язок кожного свідомого громадянина!» - Сергій Жадан
https://twitter.com/Euro_Solidarity
Прийдіть і проголосуйте!
Не дайте сфальсифікувати вибори.
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25.10.2020 17:04 Ответить
Я сходил и проголосовал сознательно за ЕС! Призываю всех проголосовать за ЕС!
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25.10.2020 17:06 Ответить
)))))))
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25.10.2020 17:10 Ответить
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 6326
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25.10.2020 18:18 Ответить
Агітація в день виборів заборонена.
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25.10.2020 19:15 Ответить
Я сходил и проголосовал сознательно за ЕС! Призываю всех проголосовать за ЕС!

Это хто такие?
Аааа,это партия ЕС,у которых шэф Порошенко,при президентстве которого,при его "потужном" управлении бедные стали нищими,а у моей матери пенсия из 220 долларов стала 90 долларов.
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25.10.2020 19:27 Ответить
Будет "по приколу", если количество проголосовавших будет меньше, чем ответивших на дурацкие вопросы ЦИК: Наибольшая явка по состоянию на 13:00 в Одесской области - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14% - Цензор.НЕТ 1509
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25.10.2020 17:09 Ответить
По моим наблюдениям количество участвующих в 5 вопросах 20% от голосовавших не более!
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25.10.2020 17:12 Ответить
все зависит от талантов при подсчете ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 8993
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25.10.2020 17:16 Ответить
Вы правы, всё как у Сталина - " Не важно как голосуют, а важно кто считает!"
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25.10.2020 17:34 Ответить
До зебільниз команд волонтерів (від 10! до ХХ років на заході України МАЙЖЕ НІ ХТО не підходить, стоять мовчки! Бояться рота відкрити.
Не прозорі скрині, це так цікаво!
Ви самі бачили у роліках, як можна ^РАЗпять, а может и шесть^.
Це як в анеку - Вы можете меня разпять, а можете и шесть, я вам все равно ничего не скажу.
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25.10.2020 17:18 Ответить
Оцей реальне ставлення українців до своїх політиків.
"Ви самі по собі, а ми- самі по собі!"
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25.10.2020 17:10 Ответить
"Ви самі по собі, а ми- самі по собі!"

Наверное поэтому Украина 30 лет в жопе.
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25.10.2020 17:15 Ответить
Ми вже не одне століття там.
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25.10.2020 17:24 Ответить
По той же причине - ценности ограничиваются желудком и погребом с салом.
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25.10.2020 17:36 Ответить
Це одна сторона медалі. А е ще проблема в наших лідерах.
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25.10.2020 17:49 Ответить
А лидеры к нам с Альфа-Центавра прилетают?

Когда большинство 5 лет само по себе и вне политической жизни Украины, а потом идет голосовать "хуже не будет" или, кто красивее обещает, то вот так оно и получается.

Была небольшая надежда с Ющенко - похерили бо сала в погребе не прибавилось, а донецкий завгар стабильность обещал.
Появилась надежда с Порошенко - похерили, бо сала в погребе не прибавилось, а криворожский клоун повидло по всей морде обещал.

И пофиг на то, шо один был уголовником, а второй шутом на корпоративах у рыгов.
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25.10.2020 19:21 Ответить
От ти реально вважаеш вибори чесними-пречесними, де тупоголові виборці обирають собі владу? Ріалі?)))
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25.10.2020 19:24 Ответить
Таки да.
И по странному совпадению нечестными выборы становились каждый раз после "разочарования" хатоскрайников - при Яныке и при ЗЕ.

До Ющенко, честно говоря, даже и говорить не о чем.
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25.10.2020 19:28 Ответить
"Моя хата з краю- першим ворога зустрічаю". Так що помилочка у вас.
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25.10.2020 19:33 Ответить
Тада.
Только встречать врага пошло несколько процентов, а большинство с готовностью все слило и теперь сидит и пузыри пускает.
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25.10.2020 19:35 Ответить
Так "хатоскрайники" чи захисники України. Визначтеся вже якось.
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25.10.2020 19:38 Ответить
Да я абсолютно определен.
Количество защитников Украины на фоне зебилов стремится к нулю.

Подавляющее большинство жопу из квартиры не вытащит, чтобы лампочку в подъезде вкрутить, не говоря о том, чтобы добровольно и безплатно пойти на защиту Родины.
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25.10.2020 19:42 Ответить
І хто ж тоді мільйонами на Майдан виходив? Оті інопланетяни, яких ми у владу обираємо?
Чи кудой?
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25.10.2020 19:45 Ответить
Те же несколько процентов (включая меня) от общего поголовья.
Остальные 90 с чем-то процентов ограничились телевизором и интернетом.

Даже, если брать за основу пиковую цифру в самом начале, когда можно было просто поселфиться с шариками и флажками 1,5 миллиона - это 6% от населения.
На самом же деле, когда реально надо было не гулять, а сражаться, на Майдане больше нескольких десятков тысяч не было.
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25.10.2020 19:56 Ответить
Мільйони- це не декілька процентів.
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25.10.2020 20:29 Ответить
1,5 миллиона на веселом дефиле в самом начале Майдана - 6% от населения.
Больше этого количества ни разу не собиралось (в самые страшные дни было в разы меньше).
94% - вобще не при делах.

Где ты взял миллионы-миллиарды, одному тебе известно.
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25.10.2020 20:37 Ответить
Не я взяв. Почитай публікації тих часів. І додай до Київського інші Майдани по Україні.
А тепер питання- куди і чому усе це поступово ділося після вогняного водохреща?
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25.10.2020 20:42 Ответить
Еще раз повторю - в Киеве началось, в Киеве и закончилось.

Больше 1,5 миллионов не было ни разу.
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25.10.2020 20:43 Ответить
Я інші репортажі з усієї країни пам'ятаю, так що не повторюйся.
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25.10.2020 20:45 Ответить
Я не репортажи помню. Я там был.

И очень бы хотел, чтобы там были миллионы, когда они были нужны. Но нет.
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25.10.2020 20:47 Ответить
Вот это полтора миллиона селфятся.
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 2246
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25.10.2020 20:44 Ответить
А вот это оставшиеся несколько тысяч сражаются.
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 7789
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25.10.2020 20:45 Ответить
От тому і програєте, що до інших ставитеся "селфяться". Століттями програєте.
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25.10.2020 20:46 Ответить
На второй фотографии бойцы и борцы.

На первой массовка.

И даже массовка не набрала больше 6% от населения.
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25.10.2020 20:48 Ответить
Оця "масовка" і годує армію.
Як до них ставитеся- те у відповідь і маєте. Наприклад, ЗЕ головнокомандувачем.
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25.10.2020 20:50 Ответить
Тада. Сплошные кормильцы с зарплатами в конвертах. ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 8494

Украинцы - добросовестные плательщики налогов. Анекдот дня почище миллионов восставших против Януковича.
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25.10.2020 20:53 Ответить
Це невиліковно.(((
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25.10.2020 20:55 Ответить
Украинец, не пытающийся нае...ть свое государство - это атипичный украинец.
Это я тебе говорю, как человек, который побывал по обе стороны добра и зла. ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 8865
До 2009-го финразведка и много открытий чудных про соотечественников.
С 2009 по 2017 софтверная компания с конвертами и башляние на экипировку бойцам во время войны из собственного кармана.
С 2017 все по чеснаку потому, что уровень доходов перевешивает минусы от отчислений. Жалко конечно, но оно того стоит.

Шото до 2014-го года как-то хреново у кормильцев с содержанием армии складывалось, кстати. Да и сейчас как-то больше ментов, судий да прокуроров содержать стали.
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25.10.2020 21:07 Ответить
Ти зі своїм ставленням до більшості українців невиліковний
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25.10.2020 21:09 Ответить
Так голосование 21.04.2019 расставило точки.

Большинство показало себя так, что конкретнее не возможно.

А до этого был 2010-й год. И тоже большинство показало свое лицо.
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25.10.2020 21:14 Ответить
Бо не треба було писати про цю більшість"селфачі" та тому подібне.
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25.10.2020 21:17 Ответить
Одно хорошо - оставшиеся 90% с хвостиком - вобще никакие.

Поэтому даже 6% могут спасти страну.
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25.10.2020 20:51 Ответить
На самом же деле, когда реально надо было не гулять, а сражаться, на Майдане больше нескольких десятков тысяч не было.
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25.10.2020 20:39 Ответить
Кого мобилизовать?вас,малороскую срань?))?скоро вас не будет
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25.10.2020 17:17 Ответить
А где моя, днепропетровская область?!
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25.10.2020 17:11 Ответить
Хмельницкой тоже нет
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25.10.2020 17:30 Ответить
І треба було вибори проводити, якщо люди бояться заразитись короною на дільниці ?
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25.10.2020 17:15 Ответить
Под АТБ с пивасом не боятся, а на выборах боятся.
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25.10.2020 17:16 Ответить
але ж не йдуть.
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25.10.2020 17:17 Ответить
Потому что инфантильные обломисты. Проще ж ныть.

Хотя, если учесть, как они на президентские выборы в 2019-м сходили, то уж лучше пускай квасят где-то.
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25.10.2020 17:20 Ответить
Проголосували пенси. Ото вони з розумом обрали, да...
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25.10.2020 17:21 Ответить
Ну на пенсов все и делают ставки потому, что "если Родина вождь скажет", они последние трусы отдадут и не смотря на ядерную зиму голосовать пойдут.
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25.10.2020 17:24 Ответить
))) і віддали майже 50% голосів у Києві Кличку. Ох ви ж і мольфари доморощені...)))
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25.10.2020 20:43 Ответить
не роялем единым ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 9513

ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 4947
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25.10.2020 17:17 Ответить
У человека "искренние намерения"... 😁
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25.10.2020 17:22 Ответить
Я так понимаю мали люди не могли на выборы значит власть хорошая. До на предыдущих на выборы пошли и молодые и пожилые.
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25.10.2020 17:19 Ответить
;Опитування Зеленського- обнулення *****.
Знайди десять відмінностей.
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 1364
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25.10.2020 17:23 Ответить
Відмінність номер раз- на фото з низу ізбіратєльная урна має ознаки прозорості)))
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25.10.2020 17:27 Ответить
Відмінність номер два- на фото з низу у вопрошающіх при собі маються бейджі, по яким можна ідентифікувати особу і її статус.
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25.10.2020 17:32 Ответить
Південь і Схід, зібравшись доткупи, знуртовано голосують за антиукраїнські, проросійські сили.
А Захід і Північ, роздроблені, розірвані, силами під гаслами: «Кто угодно только не Поршенко!»
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25.10.2020 17:25 Ответить
Саме так,кремлівська акція-"Ктонибудьлишьбинепорошенко" працює !!)))
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25.10.2020 17:35 Ответить
Зустрів сьогодні знайомого, розговорились... каже що мером хоче бачити кандидата від ЄС ( доречі діючий мер) а в депутати до облради голосував за представника опезеже, бо він цього кандідата, бачте, уважає!!!! ************.... Це дніще!
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25.10.2020 17:52 Ответить
А не этим ли вы на сайте занимаетесь,оскорбления против тех кто не за Порошенко,вы ведь отталкиваете людей,никакой симпатии
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25.10.2020 19:19 Ответить
Явка на 15-00 - 18%
Основной вброс будет около закрытия участков.
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25.10.2020 17:36 Ответить
Забудьте ви вже казку про "вкиди". Забагато очей від РІЗНИХ сил.
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25.10.2020 19:12 Ответить
Неділя, люди в церкві зранку.
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25.10.2020 17:37 Ответить
Судя по статистике в Одесской области и может даже в Донецкой фигачат фальсификации
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25.10.2020 17:41 Ответить
"Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, "--
вот и весь фокус лидера.
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25.10.2020 17:41 Ответить
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 1809 ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 2382
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25.10.2020 17:43 Ответить
Был на выборах.
Два человека "волонтёра" с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.
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25.10.2020 17:45 Ответить
Эти цифры лучшее подтверждение,что схид и захид разом: все области дружно проголосовали за зеленского на предыдущих выборах. И сейчас также дружно не пришли на выборы.
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25.10.2020 17:46 Ответить
Не знаю как там в Одессе 26% но в большом Киевском густонаселенном районе, на 17.30 глядя на листики со списками, явка процентов 10...
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25.10.2020 17:55 Ответить
Ось начебто гарні люди на Заході України. але ж реально такі само раби, як і на Сході. тут до пшеків, там до кацапів. звичайно, поляки цивілізованіші, проте українців так само зневажають насправді.
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25.10.2020 18:25 Ответить
Тому що дібіли при владі . Папероносці кляті з середньовіччя . Можна голосувати з смартфонів в наш час .
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25.10.2020 18:46 Ответить
Ще можна встигнути проголосувати за ЄС.
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25.10.2020 19:00 Ответить
Агітація в день виборів заборонена.
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25.10.2020 19:14 Ответить
 
 