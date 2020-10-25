ЦИК: Наибольшая явка по состоянию на 13:00 в Одесской области - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%
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Наименьшая явка на местных выборах в Украине по состоянию на 13:00 зафиксирована в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает Цензор.НЕТ.
В Закарпатской области явка составила 15,3%, в Харьковской и Николаевской - 15,5%, в Киевской - 15,6%, в Сумской – 15,7%, в Киеве – 16,2%, в Полтавской области – 16,6%, в Херсонской – 16,7%, в Волынской, Тернопольской и Черкасской – 17%, в Винницкой – 17,2%, в Луганской – 18%, в Житомирской – 18,3%, в Кировоградской – 18,6%, в Черниговской - 20,1%, в Донецкой – 22,1%.
Максимальная явка зафиксирована в Одесской области (без г.Одесса) - 26%.
Топ комментарии
+12 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий25.10.2020 17:06
+12 Гыг с Вами
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+9 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий25.10.2020 17:05
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Пожалуйста, подождите...
львівської, дніпропетровської, хмельницької, рівненської областей взагалі немає - там, напевне, готуються масові фальсифікації..
а от тернопільська написана аж двічі...там, мабуть, вже все можливе сфальсифікували
.
https://twitter.com/Euro_Solidarity
Прийдіть і проголосуйте!
Не дайте сфальсифікувати вибори.
Это хто такие?
Аааа,это партия ЕС,у которых шэф Порошенко,при президентстве которого,при его "потужном" управлении бедные стали нищими,а у моей матери пенсия из 220 долларов стала 90 долларов.
Не прозорі скрині, це так цікаво!
Ви самі бачили у роліках, як можна ^РАЗпять, а может и шесть^.
Це як в анеку - Вы можете меня разпять, а можете и шесть, я вам все равно ничего не скажу.
"Ви самі по собі, а ми- самі по собі!"
Наверное поэтому Украина 30 лет в жопе.
Когда большинство 5 лет само по себе и вне политической жизни Украины, а потом идет голосовать "хуже не будет" или, кто красивее обещает, то вот так оно и получается.
Была небольшая надежда с Ющенко - похерили бо сала в погребе не прибавилось, а донецкий завгар стабильность обещал.
Появилась надежда с Порошенко - похерили, бо сала в погребе не прибавилось, а криворожский клоун повидло по всей морде обещал.
И пофиг на то, шо один был уголовником, а второй шутом на корпоративах у рыгов.
И по странному совпадению нечестными выборы становились каждый раз после "разочарования" хатоскрайников - при Яныке и при ЗЕ.
До Ющенко, честно говоря, даже и говорить не о чем.
Только встречать врага пошло несколько процентов, а большинство с готовностью все слило и теперь сидит и пузыри пускает.
Количество защитников Украины на фоне зебилов стремится к нулю.
Подавляющее большинство жопу из квартиры не вытащит, чтобы лампочку в подъезде вкрутить, не говоря о том, чтобы добровольно и безплатно пойти на защиту Родины.
Чи кудой?
Остальные 90 с чем-то процентов ограничились телевизором и интернетом.
Даже, если брать за основу пиковую цифру в самом начале, когда можно было просто поселфиться с шариками и флажками 1,5 миллиона - это 6% от населения.
На самом же деле, когда реально надо было не гулять, а сражаться, на Майдане больше нескольких десятков тысяч не было.
Больше этого количества ни разу не собиралось (в самые страшные дни было в разы меньше).
94% - вобще не при делах.
Где ты взял миллионы-миллиарды, одному тебе известно.
А тепер питання- куди і чому усе це поступово ділося після вогняного водохреща?
Больше 1,5 миллионов не было ни разу.
И очень бы хотел, чтобы там были миллионы, когда они были нужны. Но нет.
На первой массовка.
И даже массовка не набрала больше 6% от населения.
Як до них ставитеся- те у відповідь і маєте. Наприклад, ЗЕ головнокомандувачем.
Украинцы - добросовестные плательщики налогов. Анекдот дня почище миллионов восставших против Януковича.
Это я тебе говорю, как человек, который побывал по обе стороны добра и зла.
До 2009-го финразведка и много открытий чудных про соотечественников.
С 2009 по 2017 софтверная компания с конвертами и башляние на экипировку бойцам во время войны из собственного кармана.
С 2017 все по чеснаку потому, что уровень доходов перевешивает минусы от отчислений. Жалко конечно, но оно того стоит.
Шото до 2014-го года как-то хреново у кормильцев с содержанием армии складывалось, кстати. Да и сейчас как-то больше ментов, судий да прокуроров содержать стали.
Большинство показало себя так, что конкретнее не возможно.
А до этого был 2010-й год. И тоже большинство показало свое лицо.
Поэтому даже 6% могут спасти страну.
Хотя, если учесть, как они на президентские выборы в 2019-м сходили, то уж лучше пускай квасят где-то.
Родинавождь скажет", они последние трусы отдадут и не смотря на ядерную зиму голосовать пойдут.
Знайди десять відмінностей.
А Захід і Північ, роздроблені, розірвані, силами під гаслами: «Кто угодно только не Поршенко!»
Основной вброс будет около закрытия участков.
вот и весь фокус лидера.
Два человека "волонтёра" с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.