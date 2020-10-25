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В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция

В Запорожской области член избирательной комиссии обнаружил, что у него со стола исчезли 40 бюллетеней и обратился в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который совершил кражу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня".

В случае доказательства вины, злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

В полиции также сообщили, что поступило 87 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства в день голосования. В настоящее время открыто одно 1 уголовное производство и составлены два административных протокола.

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Топ комментарии
+8
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 2223
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25.10.2020 17:17
+5
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 2915
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25.10.2020 17:26
+4
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 751
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25.10.2020 17:18
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В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 2223
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25.10.2020 17:17 Ответить
)))
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25.10.2020 17:23 Ответить
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 1121
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25.10.2020 17:27 Ответить
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 751
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25.10.2020 17:18 Ответить
"Убить дракона"- геніальний фільм та актори.
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25.10.2020 17:22 Ответить
фильм неплох, сценарий неплох, абдулов дерьмо.
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25.10.2020 18:21 Ответить
Це чому?
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25.10.2020 18:44 Ответить
"Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии."
https://www.youtube.com/watch?v=MyvmgDN64a0
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 1149
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25.10.2020 17:21 Ответить
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 7417
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25.10.2020 17:22 Ответить
И погнали карусель
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 7721
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25.10.2020 17:24 Ответить
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 2915
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25.10.2020 17:26 Ответить
В армії нема визначення ;вкрали;. Є тільки ;про....ав;
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25.10.2020 17:28 Ответить
В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция - Цензор.НЕТ 4968
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25.10.2020 17:28 Ответить
Бюлетень - це документ строгої відповідальності, і треба наглядати за ним, а не гав ловити.
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25.10.2020 17:31 Ответить
надо своевременно пункты обеспечивать туалетной бумагой ****!
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25.10.2020 17:33 Ответить
Впевнений, що на моєму участку 70% проголосує за опежопу. Комсомольці 50-х з ЮМЗ - велика сила.
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25.10.2020 17:35 Ответить
ЮМЗ чи ЮВТ? Прошу уточнити, мать мою матьківщину!
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25.10.2020 17:48 Ответить
Що тут уточнити? Читати вміємо?, твою матьківщину!
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25.10.2020 17:54 Ответить
Та все нормально. Если нелоху42 можно членом на рояле, то почему обворованому нельзя членом на столе? И в тот момент, когда потерпевший брал сложнейший аккорд, злоумышленник учинил гнусное коварство.
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25.10.2020 17:46 Ответить
Бомжары, что туалетная бумага закончилась?
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25.10.2020 17:48 Ответить
Тю ! ПРодась по *сотке * буде і на бухло .хавчик і на *папір * ! У Запорізькій області зі столу члена виборчої комісії вкрали 40 бюлетенів, - поліція - Цензор.НЕТ 6442
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25.10.2020 18:12 Ответить
 
 