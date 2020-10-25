С начала суток на всех участках линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС
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С начала текущих суток, 25 октября, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений условий перемирия со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"На всех участках линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.
ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ
За прошедшие сутки, 24 октября, враг четыре раза нарушил договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. Так, стрелковое оружие вооруженные формирования Российской Федерации применили вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В ответ на провокационные вражеские обстрелы украинские военнослужащие оружие применяли. Боевых потерь и ранений не было.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 47 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 580 транспортных средств и 4 292 человека. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.
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Ж. Ж. Руссо