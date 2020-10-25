РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5414 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
353 7
Донбасс (26945) перемирие (1476)

С начала суток на всех участках линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток на всех участках линии разграничения на Донбассе наблюдается тишина, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 25 октября, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений условий перемирия со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На всех участках линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 24 октября, враг четыре раза нарушил договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. Так, стрелковое оружие вооруженные формирования Российской Федерации применили вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Режим тишины на Донбассе действует уже почти 90 дней, этот механизм действительно работает, - Зеленский

В ответ на провокационные вражеские обстрелы украинские военнослужащие оружие применяли. Боевых потерь и ранений не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 47 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 580 транспортных средств и 4 292 человека. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая о поездке на Донбасс: Люди благодарны за внедрение режима тишины

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Тішина" спостерігається у мізках особи, що мала в 2019 році підтримку в 73%.
показать весь комментарий
25.10.2020 17:56 Ответить
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
Ж. Ж. Руссо
показать весь комментарий
25.10.2020 18:05 Ответить
Эти топоры молчат до поры
показать весь комментарий
25.10.2020 18:08 Ответить
Все террористы сегодня заняты, поехали в ("на") Украину голосовать за ОПЗЖопс.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:10 Ответить
Приднестровье-2 всё ближе.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:27 Ответить
это было ещё в 2014-м, я ванганул о заморозке паРашей куска территории в Украине ( если больше двух областей не укусят) и такой же обезьянник с местными и засланными "шерифами" - как и Приднестровье, одному конченному ватнику, мечтавшему о бензине по 4 коп., который, он, когда-то при замечательном его совке даже в посадки сливал, чтобы километраж списать (т.е. закрыть наряд учётчику) ... вот это жисть была... Від початку доби на всіх ділянках лінії розмежування на Донбасі спостерігається тиша, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 812
показать весь комментарий
25.10.2020 18:40 Ответить
Сєпарам самим цікаво, чим цей балаган закінчиться?
показать весь комментарий
25.10.2020 18:42 Ответить
 
 