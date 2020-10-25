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местные выборы (2145) явка (146) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 16:00 на местных выборах в Украине проголосовали 27% избирателей.

Об этом сообщила в Facebook председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"Явка на 16:00 по всей стране по данным гражданской сети "Опора" составляет 27%. Погрешность 0,84%", - отметила Айвазовская.

По ее словам, в это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК: Наибольшая явка по состоянию на 13:00 в Одесской области - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14%
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Топ комментарии
+7


Лисиця~Кіцуне@lisitcya 2 ч

Любі проукраїнські громадяни, з такою явкою буде соромно, якщо наша партія набере мало. Проявіть активність, щоб потім не бідкатися.
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25.10.2020 17:57
+6
Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1768
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25.10.2020 17:59
+5
Не показатель. Во с нашего 144 квартирного дома по состоянию на 16:15 (в это время как раз голосовали с супругой) вместе с нами вообще аж 4 человека проголосовало. И это при том что участок от дома в 250 метрах примерно.
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25.10.2020 18:06
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Колбаса по 2.20@P22067877





К чему эти ваши стенания, мол "молодежь забила на выборы".
Вспомните что было в прошлый раз, когда она массово "не забила"
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25.10.2020 18:49 Ответить
да, явка мизер
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25.10.2020 18:50 Ответить
Всё ок!
Победили самые умные 25%.
73% забили на эту х@рню.
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25.10.2020 18:52 Ответить
Ще можна встигнути проголосувати за ЄС. Покваптеся патріоти!
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25.10.2020 19:01 Ответить
У меня на выборном участке пришли две молодые барышни и с дуру спрашивали у дедушки с бабушкой кому продать свой голос, а те оказались наблюдателями Правого сектора. Девчонок сдали ментам, которые их отпустили. Девчонки хотели на пивас заработать, но никто денЁг не дал. Петя раньше платил, но сейчас стал жадный и бедный. Один плюс в местных выборах - в моем дворе наставили лавочек, качелей и насадили акаций. Так и живем от выборов до выборов.
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25.10.2020 19:03 Ответить
Петя тебе видать за интим платил, а коля даром жарил
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25.10.2020 19:17 Ответить
27%? это очень мало...
похоже, что на 20.00 не будет и 50%...
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25.10.2020 19:17 Ответить
Голосування має бути через смартфони в додатку "Дія" . А кляті папероносці повинні залишитись в минулому , разом з усім середньовічним мороком і дикунством . Нема чого заразу в натовпах поширювати і стовбичити в довжелезних чергах , як барани . Електронні всенародні референдуми роблять парламент абсолютним непотребом і множать на нуль корупцію . Люди можуть і без популістів-депутатів , самі пролобіювати свої інтереси на референдумі в "Дії" . Ще й бюджет збережеться .🇺🇦😎👍
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25.10.2020 19:25 Ответить
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