Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА
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В гражданской сети "Опора" сообщают, что по состоянию на 16:00 на местных выборах в Украине проголосовали 27% избирателей.
Об этом сообщила в Facebook председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.
"Явка на 16:00 по всей стране по данным гражданской сети "Опора" составляет 27%. Погрешность 0,84%", - отметила Айвазовская.
По ее словам, в это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%.
Топ комментарии
+7 olele
показать весь комментарий25.10.2020 17:57
+6 Laur Balaur
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показать весь комментарий25.10.2020 18:06
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Колбаса по 2.20@P22067877
К чему эти ваши стенания, мол "молодежь забила на выборы".
Вспомните что было в прошлый раз, когда она массово "не забила"
Победили самые умные 25%.
73% забили на эту х@рню.
похоже, что на 20.00 не будет и 50%...