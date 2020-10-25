В программе "Ночь выборов с Савиком Шустером" в 20:00 будут объявлены результаты экзитполов из 12 городов Украины

В воскресенье, 25 октября, в 19:30 на телеканале "Украина 24" в прямом эфире выйдет спецпроект "Ночь выборов с Савиком Шустером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Уникальность программы состоит в том, что сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 Савик Шустер объявит результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины таких, как Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы и Ужгород. Экзитполы будут проведены в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Также будет использован инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи, проводящие экзитпол, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. В течение этого времени они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

25 октября, в день местных выборов, они опросят от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня будут получать данные от социологов. Опрос будет проводиться путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Таким образом зрители канала "Украина 24" первыми в стране ровно в 20:00 узнают результаты местных выборов.

Будут названы имена победивших мэров, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Экзитполы проводятся с целью заявить о тенденции. Чтобы в дальнейшем, при подсчете голосов, ни у кого не возникало желания попытки фальсификации, поскольку уже в 20:00 украинцы будут знать реальную независимую картину результатов выборов.

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