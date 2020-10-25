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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Шустер (681) экзитпол (210)

В программе "Ночь выборов с Савиком Шустером" в 20:00 будут объявлены результаты экзитполов из 12 городов Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В программе

В воскресенье, 25 октября, в 19:30 на телеканале "Украина 24" в прямом эфире выйдет спецпроект "Ночь выборов с Савиком Шустером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Уникальность программы состоит в том, что сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 Савик Шустер объявит результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины таких, как Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы и Ужгород. Экзитполы будут проведены в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Также будет использован инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи, проводящие экзитпол, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. В течение этого времени они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

25 октября, в день местных выборов, они опросят от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня будут получать данные от социологов. Опрос будет проводиться путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Таким образом зрители канала "Украина 24" первыми в стране ровно в 20:00 узнают результаты местных выборов.

Будут названы имена победивших мэров, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Экзитполы проводятся с целью заявить о тенденции. Чтобы в дальнейшем, при подсчете голосов, ни у кого не возникало желания попытки фальсификации, поскольку уже в 20:00 украинцы будут знать реальную независимую картину результатов выборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 27%, - ОПОРА

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11


Олег Леусенко@leusenko1 24 окт.

Голоси за пальчевського покажуть скільки агентури фсб в столиці, за притулу - скільком холопам не набридло приколюватись, за попова, опзж - понаїхавших мокшан, рейтинг верещук виявить градус зебільства, за гордона - % гумових виробів, голоси за "Євросолідарність" - рівень IQ киян
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25.10.2020 18:15
+5


солома@elnazaro777 56 мин

На моїй дільниці проводили екзіт-пол(той, що справжній)...
Так я там краєм ока помітила, що ЄС впєрєді планєти всєй, навпроти них стояв самий довгий рядочок хрестиків у опитувача.

Я, звісно, теж йому свій хрестик за ЄС добавила.
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25.10.2020 18:25
+2
Дико извиняюсь за кошкину, но...

У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 7291
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25.10.2020 18:38
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Олег Леусенко@leusenko1 24 окт.

Голоси за пальчевського покажуть скільки агентури фсб в столиці, за притулу - скільком холопам не набридло приколюватись, за попова, опзж - понаїхавших мокшан, рейтинг верещук виявить градус зебільства, за гордона - % гумових виробів, голоси за "Євросолідарність" - рівень IQ киян
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25.10.2020 18:15 Ответить
Отак і вбивають держави- сіючи розбрат між співгромадянами. І ЄС в цьому попереду всіх в Україні.
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25.10.2020 18:53 Ответить


солома@elnazaro777 56 мин

На моїй дільниці проводили екзіт-пол(той, що справжній)...
Так я там краєм ока помітила, що ЄС впєрєді планєти всєй, навпроти них стояв самий довгий рядочок хрестиків у опитувача.

Я, звісно, теж йому свій хрестик за ЄС добавила.
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25.10.2020 18:25 Ответить
крестик говоришь? Хм. Прикольно вообще то крест поставить на партии
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25.10.2020 18:28 Ответить
Багато *хрестиків * то ..*небо в клітинку * т! В программе "Ночь выборов с Савиком Шустером" в 20:00 будут объявлены результаты экзитполов из 12 городов Украины - Цензор.НЕТ 5638
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25.10.2020 18:29 Ответить
А результаты опытування будут?
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25.10.2020 18:27 Ответить
О каких результатах идет речь, если в одесской обл, которая всегда по посещаемости на последних местах, к 13-00 в 2 раза явка превышала, по сравнению с явкой в целом по стране...
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25.10.2020 18:29 Ответить
Голосуйте ....* ЗА май..бах * ! В программе "Ночь выборов с Савиком Шустером" в 20:00 будут объявлены результаты экзитполов из 12 городов Украины - Цензор.НЕТ 7777
ПС ))) Беня ПРоплатив екзітполи !..
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25.10.2020 18:31 Ответить
Дико извиняюсь за кошкину, но...

У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 7291
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25.10.2020 18:38 Ответить
Не маю нічого проти провалу зелених, але чисто теоритично, звідки вона це знає?
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25.10.2020 18:44 Ответить
*Вангує * .. У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 3570
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25.10.2020 18:50 Ответить
Кошка Соніна казала шо Баканов і зуб вибив Боді.
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25.10.2020 18:55 Ответить


Nadine@NadiSid 5 ч

На дільниці чую, як спостерігач від Удару спостерігачу від зе, поліціянту та голові комісії (підозрюю, що теж зе) радісно хвалиться, що прогнала знімальну групу 5 каналу (вони пішли знімать дільницю навпроти)
Ах ви ж мої бубочкі, ах ви ж мої сонечки, колаборація в них, зайчиків
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25.10.2020 18:38 Ответить
а шо за Украина 24 , на Т2 она есть ?
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25.10.2020 18:48 Ответить
просмотрел все 32 канала ,только Украина есть
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25.10.2020 18:50 Ответить
Пошукай на смартфоні .аьо онлайн ТВ. У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 1408
.Є на Київстар ТВ ! У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 9166
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25.10.2020 18:54 Ответить
а ти за кого?
якщо не зебіл, не колаборант, не медведчуковське чмо, не прокацапський, то на

Україна 24 ОНЛАЙН

https://www.youtube.com/watch?v=QZJshWfAp6Y
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25.10.2020 19:29 Ответить
А я знаю результаты по Харькову. Победит Кернес в первом туре, хотя неизвестно, в каком он состоянии - ясно только, что в очень тяжелом, раз полтора месяца лечится в Германии и ни одного фото оттуда не показывают. Я поэтому на выборы не пошла - голосовать не за кого, Гепа, Фельдман, Кучер и т.п.
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25.10.2020 18:50 Ответить
Добре, що я вже рік телевізор не дивлюся.
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25.10.2020 18:50 Ответить
Я его включаю как радио
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25.10.2020 18:52 Ответить
Що, про Голобородька не показують?
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25.10.2020 19:15 Ответить
Саме показують, як мені відомо. Вже рік показують.
Яку дурницю ще ляпнеш?
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25.10.2020 19:18 Ответить
Ну так що, зацінив серіальчик?
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25.10.2020 19:21 Ответить
Іноді ваш тут дивився. Муйня повна. Авторських тем- як грибів, а сенсу- нуль.
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25.10.2020 19:35 Ответить
У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 3686
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25.10.2020 18:54 Ответить
Очень многие забили на эти "выборы" - выбирать НЕКОГО и не из чего/кого.
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25.10.2020 18:58 Ответить
значит так шановни
тут такое дело, опитуванам мешали исключительно телезрители двух телеканалов. каких - сами догадаетесь. остальные с радостью участвовали в опоросе зеленскага. не верите? а вот вам
https://twitter.com/5channel/status/1320399846600331265
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25.10.2020 18:59 Ответить
А поки.. збираємось і ідемо голосувати за ЄС!!!! Ще є час.
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25.10.2020 19:06 Ответить
Проголосував за ЄС. Ще ніколи на місцевих виборах не було настільки гідних кандидатів.
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25.10.2020 19:10 Ответить
У програмі "Ніч виборів із Савіком Шустером" о 20:00 оголосять результати екзитполів із 12 міст України - Цензор.НЕТ 9563 отбираешь хлеб у Вовы...? Ну жги ещё !!!
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25.10.2020 19:31 Ответить
Савик Шустрый на Т2 Эскулап ТБ , там идет Украина 24 , Я уже включил
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25.10.2020 19:40 Ответить
объявят результаты по 12 городам в 20:00
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25.10.2020 19:40 Ответить
путин отказал медведчуку в гражданстве.это не кумовски.
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25.10.2020 19:51 Ответить
 
 