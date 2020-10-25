В программе "Ночь выборов с Савиком Шустером" в 20:00 будут объявлены результаты экзитполов из 12 городов Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В воскресенье, 25 октября, в 19:30 на телеканале "Украина 24" в прямом эфире выйдет спецпроект "Ночь выборов с Савиком Шустером".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Уникальность программы состоит в том, что сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 Савик Шустер объявит результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины таких, как Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы и Ужгород. Экзитполы будут проведены в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".
Также будет использован инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи, проводящие экзитпол, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. В течение этого времени они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.
25 октября, в день местных выборов, они опросят от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране. Более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня будут получать данные от социологов. Опрос будет проводиться путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Таким образом зрители канала "Украина 24" первыми в стране ровно в 20:00 узнают результаты местных выборов.
Будут названы имена победивших мэров, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Экзитполы проводятся с целью заявить о тенденции. Чтобы в дальнейшем, при подсчете голосов, ни у кого не возникало желания попытки фальсификации, поскольку уже в 20:00 украинцы будут знать реальную независимую картину результатов выборов.
Пожалуйста, подождите...
Олег Леусенко@leusenko1 24 окт.
Голоси за пальчевського покажуть скільки агентури фсб в столиці, за притулу - скільком холопам не набридло приколюватись, за попова, опзж - понаїхавших мокшан, рейтинг верещук виявить градус зебільства, за гордона - % гумових виробів, голоси за "Євросолідарність" - рівень IQ киян
солома@elnazaro777 56 мин
На моїй дільниці проводили екзіт-пол(той, що справжній)...
Так я там краєм ока помітила, що ЄС впєрєді планєти всєй, навпроти них стояв самий довгий рядочок хрестиків у опитувача.
Я, звісно, теж йому свій хрестик за ЄС добавила.
ПС ))) Беня ПРоплатив екзітполи !..
Nadine@NadiSid 5 ч
На дільниці чую, як спостерігач від Удару спостерігачу від зе, поліціянту та голові комісії (підозрюю, що теж зе) радісно хвалиться, що прогнала знімальну групу 5 каналу (вони пішли знімать дільницю навпроти)
Ах ви ж мої бубочкі, ах ви ж мої сонечки, колаборація в них, зайчиків
.Є на Київстар ТВ !
якщо не зебіл, не колаборант, не медведчуковське чмо, не прокацапський, то на
Україна 24 ОНЛАЙН
https://www.youtube.com/watch?v=QZJshWfAp6Y
Яку дурницю ще ляпнеш?
тут такое дело, опитуванам мешали исключительно телезрители двух телеканалов. каких - сами догадаетесь. остальные с радостью участвовали в опоросе зеленскага. не верите? а вот вам
https://twitter.com/5channel/status/1320399846600331265