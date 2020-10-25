РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5317 посетителей онлайн
Новости Происшествия Местные выборы-2020
3 045 12
местные выборы (2145) Николаев (2008) участки (60)

Председатель УИК в Николаеве угрожала коллегам сорвать выборы и прогуляла день голосования, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Председатель УИК в Николаеве угрожала коллегам сорвать выборы и прогуляла день голосования, - СМИ

Глава УИК 480905 Инна Кунпан утром 25 октября не явилась в участковую избирательную комиссию.

Она пришла на несколько минут в 12:25 и снова ушла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Iнше ТВ.

Как рассказали члены УИК, участок был открыт вовремя, потому что был выбран председательствующий на подготовительном заседании - по решению членов УИК, им стала заместитель председателя УИК.

Глава Центральной районной в городе Николаеве ТИК Оксана Новикова выезжала с членами комиссии и наблюдателями на этот участок. Члены комиссии рассказали, что председатель И. Кунпан угрожала им и обещала сорвать выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члену избирательной комиссии в Краматорске угрожали убийством, - полиция

Члены ТИК хотели на экстренном заседании снять председателя согласно пп. 9 п. 4 ст. 208, однако, посовещавшись между собой и проконсультировавшись с юристами, отказались от этой идеи.

В остальном голосование на участке проходит без проблем.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7


Galina_W_@galadriel999 1 ч

Проголосувала. На виборчому участку не було ніяких опитувальників. Натомість ввічливо, українською мовою запропонували зміряти температуру та показали де продезинфекувати руки. Для Запоріжжя це прогрес. Загалом людей було небагато. Все тихо, спокійно і умиротворено.

А от біля другої школи помітила миршавенького хлопчину у білому фартушку з п'ятіркою на пузі. Кажуть, цим "волонтерам" платять по тисячі грн. Порахуйте, яку купу гроші було вкинуто на цей спектакль і ви зрозумієте, що хтось дуже хоче відкрити зону вільної торгівлі на Донбасі.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:31
+5
Всосала поллитра и затянула "Гуляй шальная императрица!"
показать весь комментарий
25.10.2020 19:09
+4
Які слуги, такі і їх рахувальники.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
баба да!
показать весь комментарий
25.10.2020 18:20 Ответить
Баби , це непердбачувні істоти!! Баба як розлютиться ,це здіпець !!))
показать весь комментарий
25.10.2020 19:07 Ответить
Всосала поллитра и затянула "Гуляй шальная императрица!"
показать весь комментарий
25.10.2020 19:09 Ответить
Це алес капут !!)))
показать весь комментарий
25.10.2020 19:12 Ответить
> Члены ТИК хотели на экстренном заседании снять председателя ... однако, посовещавшись между собой и проконсультировавшись с юристами, отказались от этой идеи.

Зря не сняли - теперь она зарплату получит, как-будто весь день работала председателем.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:21 Ответить
Председатель УИК в Николаеве угрожала коллегам сорвать выборы и прогуляла день голосования

==================================
Говорит:
Нам бермуторно на сердце
И бермудно на душе!"
показать весь комментарий
25.10.2020 18:30 Ответить


Galina_W_@galadriel999 1 ч

Проголосувала. На виборчому участку не було ніяких опитувальників. Натомість ввічливо, українською мовою запропонували зміряти температуру та показали де продезинфекувати руки. Для Запоріжжя це прогрес. Загалом людей було небагато. Все тихо, спокійно і умиротворено.

А от біля другої школи помітила миршавенького хлопчину у білому фартушку з п'ятіркою на пузі. Кажуть, цим "волонтерам" платять по тисячі грн. Порахуйте, яку купу гроші було вкинуто на цей спектакль і ви зрозумієте, що хтось дуже хоче відкрити зону вільної торгівлі на Донбасі.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:31 Ответить
на цей спектакль...

допис гарнмй,але - на цю виставу. Геть кацапізми з мови!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:03 Ответить
Спектакль,це франкізм !! А от засерати мову іноземними словами не варто ,вселякими маркетінгами,менеджерами та т.ін.!!)))
показать весь комментарий
25.10.2020 19:11 Ответить
Там,де є нормальне українське слово,в даному випадку "вистава", нам не потрібні ні кацапізми, ні франкізми. Все,на цьому закінчило, вистава, крапка.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:32 Ответить
Які слуги, такі і їх рахувальники.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:35 Ответить
Блін, на сайті ЦВК не зміг знайти розділ "склад дільничих виборчих комісій"... А на вибори ВР минулого року - ще був! Не кажучи ще за попередні...
показать весь комментарий
25.10.2020 19:15 Ответить
 
 