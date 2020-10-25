Председатель УИК в Николаеве угрожала коллегам сорвать выборы и прогуляла день голосования, - СМИ

Глава УИК 480905 Инна Кунпан утром 25 октября не явилась в участковую избирательную комиссию.

Она пришла на несколько минут в 12:25 и снова ушла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Iнше ТВ.

Как рассказали члены УИК, участок был открыт вовремя, потому что был выбран председательствующий на подготовительном заседании - по решению членов УИК, им стала заместитель председателя УИК.

Глава Центральной районной в городе Николаеве ТИК Оксана Новикова выезжала с членами комиссии и наблюдателями на этот участок. Члены комиссии рассказали, что председатель И. Кунпан угрожала им и обещала сорвать выборы.

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Члены ТИК хотели на экстренном заседании снять председателя согласно пп. 9 п. 4 ст. 208, однако, посовещавшись между собой и проконсультировавшись с юристами, отказались от этой идеи.

В остальном голосование на участке проходит без проблем.