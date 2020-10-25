РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5315 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Силовики Местные выборы-2020
673 17
местные выборы (2145) нарушения (934) Нацполиция (15728) правоохранительные органы (2944)

По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По состоянию на 17.00 25 октября в органы полиции поступило 3 323 заявления и сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция 01

Указанные заявления касались следующих событий: агитация в день выборов - 1 310, нарушение тайны голосования - 154, подкуп избирателей - 148, незаконное уничтожение избирательной документации - 117, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 110, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 71.

Составлено148 протоколов о совершении административных правонарушений. По 51 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция проверяет еще один факт "каруселей" в Житомирской области, 8 сообщений о минировании не подтвердились, - Клименко

По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция 02

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7867
показать весь комментарий
25.10.2020 18:22
+1
«Мер Львова не зміг проголосувати на місцевих виборах
неділя, 25 жовтень 2020, 17:48
Андрій Садовий не знайшов свого українського паспорта.

Чинний мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах.
На виборчу дільницю 25 жовтня він прийшов із закордонним паспортом. Пояснив - не зміг знайти український. Але член виборчої комісії не видала бюлетенів Садовому, сказавши, що це незаконно.»

(Це з тих, хто розказував про закордонні офшори Порошенка, і проплачених порохоботів)
показать весь комментарий
25.10.2020 18:44
+1
патріоте! у тебе ще є час обрати ЄС. не дай ватнодупим проголосувати за тебе!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7867
показать весь комментарий
25.10.2020 18:22 Ответить
В пору срочно освобождать места в СИЗО по всей стране.. а ну ка сколько фигурантов на подходе ( шутка)
показать весь комментарий
25.10.2020 18:25 Ответить
Вони вас знову зробили
показать весь комментарий
25.10.2020 18:28 Ответить


валуны с неба@Axiom_UA 1 ч

Нічого собі! Турчинов на прес-конференції показав бюлетень (з Броварської дільниці), на якому номери проставлені як на корінці - так и на САМОМУ бюлетені! Номери однакові!.. Оце так "ноухау"!!!
показать весь комментарий
25.10.2020 18:28 Ответить
народ не пошел на выборы, надоело тусовать колоду тех же самых вороваек
показать весь комментарий
25.10.2020 18:42 Ответить
«Мер Львова не зміг проголосувати на місцевих виборах
неділя, 25 жовтень 2020, 17:48
Андрій Садовий не знайшов свого українського паспорта.

Чинний мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах.
На виборчу дільницю 25 жовтня він прийшов із закордонним паспортом. Пояснив - не зміг знайти український. Але член виборчої комісії не видала бюлетенів Садовому, сказавши, що це незаконно.»

(Це з тих, хто розказував про закордонні офшори Порошенка, і проплачених порохоботів)
показать весь комментарий
25.10.2020 18:44 Ответить
1310 нарушений в виде агитации в день выборов это совершено волонтерами ЗЕ-опроса, Аваков?
показать весь комментарий
25.10.2020 18:46 Ответить
Нет. Это случайные бабки-дедки, которые на участках начинали агитацию.

Агитацию СН в день выборов полиция нарушением не считает.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:38 Ответить
"шёл" По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4243
показать весь комментарий
25.10.2020 18:55 Ответить
"это страшно"
показать весь комментарий
25.10.2020 19:12 Ответить
патріоте! у тебе ще є час обрати ЄС. не дай ватнодупим проголосувати за тебе!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:05 Ответить
А що за 3 автобуса на пр.Перемоги і біля них 2 автозака і ментів купа? Каруселі?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:11 Ответить
Вибори у Вінниці
Звернули увагу, що у всіх бюлетенях (крім одного) назви одних партій написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, інших Маленькими Літерами.
Наприклад, ЗА МАЙБУТНЄ, НАШ КРАЙ, СЛУГА НАРОДУ, УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА …і Європейська Солідарність, Батьківщина та ін.
От така «чесна» конкуренція, хоча подивився затверджену форму бюлетенів, так там назви усіх партій великими літерами.
От така жага перемоги у тих хто друкував наші бюлетені, прямо як у укладача форми бюлетеня 1938 р. про «возз'єднання» Австрії з гітлерівською Німеччиною
Станом на 17.00 надійшло 3,3 тис. звернень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 946
показать весь комментарий
25.10.2020 19:21 Ответить
Учитывая, что полиция отказывалась реагировать на агитацию СН, эта цифра ниочем.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:37 Ответить
 
 