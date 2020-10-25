По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По состоянию на 17.00 25 октября в органы полиции поступило 3 323 заявления и сообщения, связанные с нарушением избирательного процесса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Указанные заявления касались следующих событий: агитация в день выборов - 1 310, нарушение тайны голосования - 154, подкуп избирателей - 148, незаконное уничтожение избирательной документации - 117, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 110, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 71.
Составлено148 протоколов о совершении административных правонарушений. По 51 факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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валуны с неба@Axiom_UA 1 ч
Нічого собі! Турчинов на прес-конференції показав бюлетень (з Броварської дільниці), на якому номери проставлені як на корінці - так и на САМОМУ бюлетені! Номери однакові!.. Оце так "ноухау"!!!
неділя, 25 жовтень 2020, 17:48
Андрій Садовий не знайшов свого українського паспорта.
Чинний мер Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати на місцевих виборах.
На виборчу дільницю 25 жовтня він прийшов із закордонним паспортом. Пояснив - не зміг знайти український. Але член виборчої комісії не видала бюлетенів Садовому, сказавши, що це незаконно.»
(Це з тих, хто розказував про закордонні офшори Порошенка, і проплачених порохоботів)
Агитацию СН в день выборов полиция нарушением не считает.
Звернули увагу, що у всіх бюлетенях (крім одного) назви одних партій написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, інших Маленькими Літерами.
Наприклад, ЗА МАЙБУТНЄ, НАШ КРАЙ, СЛУГА НАРОДУ, УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА …і Європейська Солідарність, Батьківщина та ін.
От така «чесна» конкуренція, хоча подивився затверджену форму бюлетенів, так там назви усіх партій великими літерами.
От така жага перемоги у тих хто друкував наші бюлетені, прямо як у укладача форми бюлетеня 1938 р. про «возз'єднання» Австрії з гітлерівською Німеччиною