Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27%
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
По данным социологов, на выборах мэра Киева голоса распределились таким образом: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула – 7,27%.
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Пожалуйста, подождите...
громадян паРаші дєрьмака та Зе-чмо туди саме. Але ці вже перед дорогою повинні присісти та добряче відбути на цугундері за злочини проти Неньки, за злив українських інтересів та роботу на обісРашку.
Респект хмельничанам!
І куди тікати з Києва, з усіх боків все позабудовували, позаставляли рундуками, будками, автівки скрізь розкидані, наче осіннє листя вітер розвіяв. Дихати вже в Києві нічим. Місто перетворене в концтабір, кияни мають менше прав, як мали за панування комуністичного режиму. А таки проголосували знову за продовження в Києві режиму стаціонарного бандита...
ЖАХ!!!
ти мабуть за пєттінга (укр. "притула") голосував?
а вам тільки аудит треба? Його будете собі під ноги кидати коли підете через лужі по неосвітленому підворіттю??
А если серьезно, то можно подумать в Киеве Виталик своими машинами дороги забил и палатки на каждом углу по наставлял, или все же это кияни, которым по фиг где парковаться, где торговать и куда мусор бросать, под ноги или донести до ближайшей урны. Дело не в градоначальнике а в людях населяющих этот город. Если люди при памяти то и градоначальнику некуда деваться, будет играть по правилам горожан, а если горожане гадят под себя, то что может с ними мер сделать?
То ви таки за правління мафії в Києві? Ви її представник?
Кияни обирають мафію. Україна, як держава, так і не склалася.
Це - велика небезпека, розвал дуже ймовірний.
Паскудна шістка олігарха Пінчука, Сірожа Притула, завдання виконав - відтягнув голоси у Кличка.
Якби не цей «патріот», Кличко переміг би у першому турі, і не було б ганьби з другим туром, куди вийшов дружбан ЯнукОвоча - Попов.
Радує тільки одне: що придурків, які голосували за Жопова - всього 8%.
Це й не дивно, бо починаючи з 2010 року, в Київ понаїжджало багато ватного бидла з Донбасу, а у 2019-2020 роках - бидла з Кривого Рогу. (Бидлом я називаю вату. Нормальних людей, переселенців з Донбасу, це НЕ стосується!)
Цікаво, і хто ж це такий, що весь час пропонує? Напевно, якщо не "міровая закуліса", то "всємірноє правітєльство"?
Але не переймайтеся, такі результати по всій України. Народ обрав подальшу деградацію і навряд вже підніметься - освіта у народу з року в рік падає, тому в майбутньому бачитимемо у владі лише бандитів...
Дані опитування видання "Всім"
Лідер:Олександр Симчишин (чинний мер, "Свобода") - 81,13%
Найближчий переслідувач:Інна Ящук ("Слуга народу") - 10,78%
Інші кандидати:Іван Гончар ("Сила і честь") - 3,19%
Богдан Лукашук ("Батьківщина") - 2,94%
Анатолій Собко ("За конкретні справи") - 1,96%
Вибори до Хмельницької міськрадиДані опитування видання "Всім"
Впевнено долають бар'єр у 5%:"Команда Симчишина" - 64,22%"
Слуга народу" - 11,76%.
Близькі до необхідного показника:"Батьківщина" - 5,15%
"Європейська Солідарність" - 4,41%
Інші партії:"Сила і честь" - 3,43%
"За майбутнє" - 3,19%
"За конкретні справи" - 2,94%
ОПЗЖ - 2,21%
"Воля" - 0,98%
"Радикальна партія Ляшка" - 0,98%
"Громадська позиція" - 0,74%
"Наш край" - 0%