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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) мэр (1631) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

По данным социологов, на выборах мэра Киева голоса распределились таким образом: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула – 7,27%.

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Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+50
кто голосовал за Верещалку ? придурки покажитесь Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула – 7,27% - Цензор.НЕТ 4099
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25.10.2020 20:07
+41
Хай краще покажуться падлюки, які за Попова з ОПЗЖ проголосували...
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25.10.2020 20:11
+25
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 4305
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25.10.2020 23:29
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Верещук в Киеве пролетела как зелёный зонт в ураган. Да и "слуга народа" в зелёной жопе Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 2635
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25.10.2020 20:37 Ответить
А кто такая Диана? Кто ей всунул? Написано самовсування, сама ж не могла кто то помог.
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25.10.2020 20:55 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 2477
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25.10.2020 20:59 Ответить
гондона пальчевського разом з його рассєянською ксівою копняками на паРашу!

громадян паРаші дєрьмака та Зе-чмо туди саме. Але ці вже перед дорогою повинні присісти та добряче відбути на цугундері за злочини проти Неньки, за злив українських інтересів та роботу на обісРашку.
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25.10.2020 21:14 Ответить
на гіляку
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25.10.2020 22:04 Ответить
даже каннабис не помог ....
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25.10.2020 21:00 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 3188
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25.10.2020 21:05 Ответить
в Хмельницькому таки гарний мер, міняти його нема ніякої потреби.

Респект хмельничанам!
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25.10.2020 21:09 Ответить
ОГО! Оце народ встругнув!.. Два найтяжчих бандита, які нищили Київ, вийшли в другий тур...
І куди тікати з Києва, з усіх боків все позабудовували, позаставляли рундуками, будками, автівки скрізь розкидані, наче осіннє листя вітер розвіяв. Дихати вже в Києві нічим. Місто перетворене в концтабір, кияни мають менше прав, як мали за панування комуністичного режиму. А таки проголосували знову за продовження в Києві режиму стаціонарного бандита...
ЖАХ!!!
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25.10.2020 21:05 Ответить
Кацапе, триздуй до мацкви!
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25.10.2020 21:28 Ответить
яка цікава потвора - україномовний набутилочнік Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 9528
ти мабуть за пєттінга (укр. "притула") голосував? Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 6850
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25.10.2020 21:30 Ответить
- за Томенко, який обіцяв першим ділом провести аудит дій київських влад починаючи мінімум з 2010 р. А ви за - кримінал?
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25.10.2020 23:05 Ответить
ми - за мости, дороги, нове освітлення вулиць, реконструкцію парків і т.і.
а вам тільки аудит треба? Його будете собі під ноги кидати коли підете через лужі по неосвітленому підворіттю??
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26.10.2020 21:57 Ответить
Ну так хватай манатки и на богатые села, гляди и в Киеве почище воздух будет. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 6653

А если серьезно, то можно подумать в Киеве Виталик своими машинами дороги забил и палатки на каждом углу по наставлял, или все же это кияни, которым по фиг где парковаться, где торговать и куда мусор бросать, под ноги или донести до ближайшей урны. Дело не в градоначальнике а в людях населяющих этот город. Если люди при памяти то и градоначальнику некуда деваться, будет играть по правилам горожан, а если горожане гадят под себя, то что может с ними мер сделать?
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25.10.2020 21:36 Ответить
За останніх 18 років - роки правління Омельченка, Черновецького, Попова, Кличка - населення Києва виросло на 220-240%. За останні 30 років населення Варшави і Праги зросло на 1%.
То ви таки за правління мафії в Києві? Ви її представник?
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25.10.2020 23:08 Ответить
а рівень життя вище в Києві чи Варшаві з Прагою?? Думаю в двох останніх справи набагато краще ніж в нашй столиці...
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26.10.2020 07:51 Ответить
Не схожі на правду такі результати
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25.10.2020 21:06 Ответить
Клінічні ідіоти, що голосували за верещучку та рассєянську підаРашку пальчевського, подайте голос! Ви де, дебіли?
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25.10.2020 21:07 Ответить
Смешко тоже расєянській
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25.10.2020 21:18 Ответить
Озазулили зеленую плесень в Киеве
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25.10.2020 21:08 Ответить
Из двух зол меньшее.
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25.10.2020 21:12 Ответить
Кличко всех сделал как сынков.
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25.10.2020 21:15 Ответить
Народ, який голосує за Кличка, Верещук, Пальчевського - це не народ, а дебілоїдний зброд.
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25.10.2020 21:50 Ответить
за Кличка голосував нормальный більш-менш народ,а за верещучку та рассєянського кондома пальчевського з Зе-сечею так,виключно клінічні ідіоти.
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25.10.2020 23:55 Ответить
здорові на розум за кримінал не голосують; 45% голосів за Кличка - це хворі на всю голову і лише на пів-люди
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26.10.2020 01:00 Ответить
серйозно? Може і Кличко ще свого брата вбив, довбані зе-зомбі?
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26.10.2020 21:59 Ответить
Труханов, Філатов, Кернес і тд. Повний піпєц. Хахли, ви знатні мазохісти.
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25.10.2020 21:54 Ответить
слава богу, хватило ума никакие выборы больше не ходить. По крайней мере не буду участвовать в выборе лучшего вора среди худших.
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25.10.2020 21:55 Ответить
Голосувати потрібно, але ж більш-менш нормальні кандидати завжди в самому кінці. Розрекламовані фаворити - ставленикі олігархів. Нажаль,тупому народу ліньки спробувати розібратися хто є хто. Цей народ навіть нездібний вибрати менше зло.
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25.10.2020 23:11 Ответить
На жаль, я сходив і голосував за Томенка, а він набав 0,5%.
Кияни обирають мафію. Україна, як держава, так і не склалася.
Це - велика небезпека, розвал дуже ймовірний.
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25.10.2020 23:11 Ответить
Українець хахлам не потрібний. Їм Етінзона, Вальцмана, Кернеса, Фельдмана, Рабіновича подавай. Як були меншовартимт, такими і зосталися.
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25.10.2020 23:14 Ответить
Розвала песаті не допустять. Їм потрібна країна цілком. А народа багато зайвого. Його і далі будуть виштовхувати за кордон, а старим-немічним допоможуть швидше відійти ще далі.
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25.10.2020 23:28 Ответить
А пальцемсделанный оказывается тоже обосрался? и баночка с анализами не помогает?)) ******** будет не доволен) Но ему харькавчане и адеситы как бальзам на душу.
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25.10.2020 21:58 Ответить
Ну що ж, які висновки?
Паскудна шістка олігарха Пінчука, Сірожа Притула, завдання виконав - відтягнув голоси у Кличка.
Якби не цей «патріот», Кличко переміг би у першому турі, і не було б ганьби з другим туром, куди вийшов дружбан ЯнукОвоча - Попов.
Радує тільки одне: що придурків, які голосували за Жопова - всього 8%.
Це й не дивно, бо починаючи з 2010 року, в Київ понаїжджало багато ватного бидла з Донбасу, а у 2019-2020 роках - бидла з Кривого Рогу. (Бидлом я називаю вату. Нормальних людей, переселенців з Донбасу, це НЕ стосується!)
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25.10.2020 22:02 Ответить
У мене складається таке враження, що виборець Олександра Попова - це ті люди, які не пам'ятають, що таке "йолка" на Майдані, вони не пам'ятають що таке Янукович у місті Києві. І тільки з цим я можу пов'язати достатньо велику підтримку Олександра Попова", - зазначив Кличко. https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3123642-klicko-zdivovanij-tim-so-za-danimi-ekzitpolu-popov-posidae-druge-misce.html
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26.10.2020 00:12 Ответить
Щодо падлюки притули. За гроші Пінчука "моральний авторитет нації" Слявік Вкакарчук відтягував голоси у Порошенка, а так званий патріот Притула за гроші того ж Пінчука відтягує голоси у Кличка. Думаю що воно зі своїми дебільними приколами хоч і відтягнуло якийсь % голосів, але бажаного результату не досягло.
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 9454
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26.10.2020 00:18 Ответить
А где метросексуал польчевский?
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25.10.2020 22:05 Ответить
В пи...де Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 2801
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25.10.2020 22:43 Ответить
в жопі
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26.10.2020 07:56 Ответить
Начало конца эпохи зебилья
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25.10.2020 22:41 Ответить
валить надо из этой страны
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25.10.2020 22:47 Ответить
Здоровий глузд у народа відсутній. Сподіватися марно на те, що порозумнішає. Жити серед багна неприємно і не беспечно.
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25.10.2020 23:20 Ответить
Люди добрі,невже ви не розумієте,що на кожних виборах вам пропонують вибрати із усього лайна- найкраще.Вам це все ще не набридло?
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25.10.2020 23:05 Ответить
"вам пропонують... "
Цікаво, і хто ж це такий, що весь час пропонує? Напевно, якщо не "міровая закуліса", то "всємірноє правітєльство"?
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26.10.2020 07:47 Ответить
Добролію,вибач,але я мізки не роздаю.Хто з нас дурніший покаже час.
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26.10.2020 21:23 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 4305
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25.10.2020 23:29 Ответить
Мери Жоппиннс ---- до свиданья !!!!
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26.10.2020 03:06 Ответить
Хорошо.
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26.10.2020 03:07 Ответить
С голосовавшими за Ппова понятно. Пропутинская мразота, это будет еще долго. Но каким нужно быть чмошником, что бы голосовать за такое омерзительное существо как Верещук
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26.10.2020 07:53 Ответить
Среди кандидатов на пост мэра Киева всего лишь две достойных персоны Кучеренко и Верещук. Голоса поданные за остальных достойны сожаления.
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26.10.2020 08:09 Ответить
Верещук? Достойная? Наркоман штоле?
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26.10.2020 11:21 Ответить
не шукайте логіки у зебілів
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26.10.2020 22:03 Ответить
Только Кучеренко и Верещук обладают необходимым опытом и умением руководить. Только они смогли бы поднять Киев на надлежащую высоту и навести порядок среди ужасающего разорения города. Но увы... те от кого зависит избрание их отвергли
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26.10.2020 08:15 Ответить
Ви не праві в тому, що не тільки вони; за їхніми спинами стоїть мафія також як за спиною кримінального авторитета Кличка. Потрібен політик - такими могли бути, наприклад, Томенко та Левченко. Кучеренка треба брати в радники - це однозначно. Але на високу посаду - ні бо він залежний від олігархату - у Юлі всі забудовники (а це синонім до слів завойовники, заґарбники).
Але не переймайтеся, такі результати по всій України. Народ обрав подальшу деградацію і навряд вже підніметься - освіта у народу з року в рік падає, тому в майбутньому бачитимемо у владі лише бандитів...
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26.10.2020 09:07 Ответить
Хто буде мером у Хмельницькому
Дані опитування видання "Всім"
Лідер:Олександр Симчишин (чинний мер, "Свобода") - 81,13%
Найближчий переслідувач:Інна Ящук ("Слуга народу") - 10,78%
Інші кандидати:Іван Гончар ("Сила і честь") - 3,19%
Богдан Лукашук ("Батьківщина") - 2,94%
Анатолій Собко ("За конкретні справи") - 1,96%

Вибори до Хмельницької міськрадиДані опитування видання "Всім"
Впевнено долають бар'єр у 5%:"Команда Симчишина" - 64,22%"
Слуга народу" - 11,76%.
Близькі до необхідного показника:"Батьківщина" - 5,15%
"Європейська Солідарність" - 4,41%
Інші партії:"Сила і честь" - 3,43%
"За майбутнє" - 3,19%
"За конкретні справи" - 2,94%
ОПЗЖ - 2,21%
"Воля" - 0,98%
"Радикальна партія Ляшка" - 0,98%
"Громадська позиція" - 0,74%
"Наш край" - 0%
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26.10.2020 09:02 Ответить
Хмельницьк показав, де їхнє місце...
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26.10.2020 09:07 Ответить
Эээ, куда засунули единственного и всенародно обажаемого сывочолого гэтьмана? Непорядок Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27% - Цензор.НЕТ 1531
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26.10.2020 10:05 Ответить
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