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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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горсовет (659) местные выборы (2145) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Киевский горсовет проходят 7 партий. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в Киевский горсовет преодолели "Удар Виталия Кличко" (19.74), "Европейская Солидарность" (17.76), "Слуга народа" (10.28), ВО "Батькивщина" (8.61), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (7.77), "Единство Александра Омельченко" (5.94), "Голос" (5.65).

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Экзитпол Савик Шустер Студии: В Киевский горсовет проходят 7 партий 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
СН програв вибори. Це взагалі...
Віддали фактично владу опжзистам, п'ятій колоні.
А люди в нас - дибіли. Якщо оперувати результатами виборів.
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25.10.2020 20:26
+27
Олени, проголосовавшие за слуг-уродов, особо не удивляют, но б-дь, каким же конченным дегенератом надо быть, что бы голосовать за ОПЗЖ или Шария...
Это просто п-ц!
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25.10.2020 20:34
+24
Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Киевский горсовет проходят 7 партий - Цензор.НЕТ 6795
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25.10.2020 20:32
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Правила форума Совет форумчан
Зебіли!
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25.10.2020 20:23 Ответить
Сегодня уже прогремела новая социологическая фирма - "Клоуны 95 квартала"

Савик хочет отобрать у нее лавры!

Данные "Рейтинга" другие
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25.10.2020 20:33 Ответить
😀😀😀
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25.10.2020 20:50 Ответить
Савик, Ганна Гебельсовна и Павловский - самые извесные агенты в диссидентской среде советского периода. Поэтому к опросу Савика следует относиться с осторожностью. Это может быть хорошим прикрытием для фальсификаций.
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26.10.2020 08:02 Ответить
.. и судя по всему и вашему **разумному** выводу..все рычаги для фальсификаций именно у Кличка и у Европейской Солидарности!?))))))) А **честнейшая и порядочнейшая** партейка с название СН будет идеалом честности... как и сейчас таковою и является.))))))) О ЖоппоБлоке даже не хочется говорить...
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26.10.2020 09:17 Ответить
Статистика. Агентам нельзя верить по определению.
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26.10.2020 09:23 Ответить
... нельзя верить политикам... проституткам.. и слову рассейского офицера! Это нерушимо и проверено веками.... Остальное остаётся спорным. Ну а предварительные экзитполы всегда показывали примерную правильность выбора людей, естественно с процентом погрешности. Это далеко не банальный опрос-заказ... рассчитанный на идиотов. Или Вы не читали..как пальчевский наступал согласно опросов буквально на пятки Кличко? А реальность оказалась совершенно иной.... Вот такова Ваша статистика...
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26.10.2020 09:56 Ответить
Политика - грязное дело лишь до тех пор, пока её делают духовно грязные люди.
И ещё. Если человек вор, то какую огромную зарплату ему не плати, он всё равно будет воровать.

Вывод. Выбирайте в политику порядочных людей. Подбирайте на государственные должности морально честных людей.
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26.10.2020 12:13 Ответить
... а Вы ..уважаемый вспомните первые президентские выборы, когда впервые можно было круто изменить жизнь в стране, избрав истинного патриота..Вячеслава Черновола..!! Что произошло? Выбрал нарИд своё будущее? Чтобы выбрать духовно и морально честных людей\, надо иметь морально честный и духовный народ. А проще сказать... надо иметь ДУМАЮЩИЙ народ... а не народец, склееный из отбросов, которых свозили со всех уголков смердячей страны, которым прививали и привили чувства... пожрать .. поспать и пос..рать. Думающие не могут преодолеть тонны дерьма...ползущего на избирательные участки!! Духовно грязных людей выбирают духовно и морально грязные люди. и кого бы Вы не выбирали... его действия будут обгажены и оплёваны. Свидетельство тому... наша история!!!
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26.10.2020 17:01 Ответить
1. А Кравчук был проукраинским Президентом. Как был прогрузинским Президентом, бывший министр иностранных дел СССР, по должности безусловно тесно сотрудничавший с КГБ. Но когда, в 1992-м, Ельцин потребовал от Шеварнадзе отдать РФ ВСЁ Черноморское побережье Грузии, иначе будет ВООРУЖЕННОЕ вторжение, то по просьбе Шеварнадзе. Кравчук высадил в Грузии украинский военный десант!!! Не уверен, что Шеварнадзе обратился бы за помощью к Черноволу...

2. Украинский народ, после получения независимости, был очень и очень беспечным, а потому. поддавшись на уговоры западных авантюристов, распродавали за копейки принадлежавшее всем.

3. И не забывайте про СТРАХ, оставшийся народу в наследие от Голодомора!!!

Так что не надо так уничижительно про украинцев, хотя я и сам часто сильно огорчаюсь выбором народа. Вот, на этих выборах, что за ****** голосовали за Шария?
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26.10.2020 19:08 Ответить
1. В какой сказке можно прочесть о украинском военном десанте в Грузии в 1992 году!
2. В какой сказке можно прочесть о распродаже украинским народом того, что принадлежит всем? Кто такие ВСЕ? Какой украинский народ поддался на уговоры западных авантюристов?
3.Имея СТРАХ от наследия Голодомора украинский народ регулярно наступает на грабли... более 20 лет после развала отказывается от НАТО ... братаясь с теми, кто этот голодомор устроил, избирает Януковичей... Зеленских.... !! От страха не быть голодными?
P.S. Вы сами поняли...что написали просто чушь!? Особенно о украинском десанте в Грузию и распродаже украинским народом!!!! всего....)))) Поэтому неудивительно...что есть голосовавшие за шария.. ГовноБлок)))) Определённое количество разумных граждан Украины различных национальностей есть... Но большинство сплошное стадо без малейшего понятия ..что ...где...когда... и как надо!! Результаты голосования НАЛИЦО многократно!!!!))))))
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26.10.2020 19:32 Ответить
1. Можете спросить про Это Президента он еще живрй.
2. Украинцы поверили, что госсобственность, это плохо. распродали ЕСТЕСТВЕННЫЕ монополии (облгазы и облэнерго), вместо того, чтобы разрешить бизнесу прокладывать свои, альтернативные трубы и провода.
3. Про Голодомор не стоит таким тоном Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій - Цензор.НЕТ 711

Если ВАМ лично, не всё и не все рассказывали, то это я ставлю в упрёк и Кучме и Кравчуку. Отсюда и ошибочные голосования украинских избирателей!!!
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26.10.2020 19:39 Ответить
.. Спрашивать прокацапленного старого идиота нет желания. Данного случая о украинском десанте и близко не было, как и требования Ельцина к Шеварнадзе отдать черноморское побережье Грузии россии. Откуда у Вас эти фантазии ..не будем уточнять!!! Украинский народ априори ничего не продавал и не покупал...так как понятия о данных процедурах не имел. Всё было советское...всё было моё!!??? Может этот лозунг подвиг Вас написать пункт 2, не понимая...что ж Вы в конце концов написали.
А что плохого я сказал о Голодоморе? Что ...Голодомор подтолкнул без малого 20 лет отказываться от НАТО и обниматься с кацапсинами? Наследие Голодомора подтолкнуло избирать бандюков и клоунов-идиотов?
Ошибочное голосование украинских избирателей продолжается постоянно!!! Ибо стадо не способно избирать !! Стадо не о будущем думает. Оно думает о тёплой будке... миске с помоями... и цепи... чтобы подлиннее была. И даже когда стадо оказывается на грани катастрофы.. (Крым..Донбасс) и потери страны.... стадо в 60 процентах не является на призывные пункты ... просто уезжая из страны и прячась. А потом возвращается и рвёт волосы... крича... украли... обворовали..повысили... лишили...!!! У стада одно требование!!! ДАЙ!!! И больше их ничего не интересует. Вот и голосуют за шария..жоппоблок.. ибо те обещают ДАТЬ!!! Знаете... как в стаде баранов!!!??? Им...баранам...всё равно...кто принесёт охапку травы и напиться!!! Так и нашим баранам... ))) Вы удивляетесь что голосовали за шария?! Да включи фамилию ***** в бюллетень.... ужаснётесь от выбора! Или сомневаетесь?
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26.10.2020 19:57 Ответить
Хаха зелень в прольоті!
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25.10.2020 20:24 Ответить
Зелень може и в пролете,а пархатые на взлете.
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25.10.2020 20:31 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій - Цензор.НЕТ 2150
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25.10.2020 21:00 Ответить
Непоганий баланс!!!Чекаємо на офіціоз !!))
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25.10.2020 20:25 Ответить
Будут воровать % у Удара и ЕС
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25.10.2020 20:34 Ответить
Ну що - ЗЕбобіки скрізь отримали _опу.
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25.10.2020 20:25 Ответить
Але "воспряла" опезежопа, що й передбачалось.
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25.10.2020 20:27 Ответить
73% -овий лохторат мігрує в бік зажопінців ,це кепська справа !!))
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25.10.2020 20:32 Ответить
ВАТА И В АФРИКЕ -ВАТА
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25.10.2020 20:51 Ответить
У них електорат один і той же.... Просто у 2019 від зажоп пішли до сн, а сьогодні - навпаки)
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26.10.2020 08:21 Ответить
Це Київ !!!Подивимось південь та схід !!! )))
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25.10.2020 20:28 Ответить
Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Киевский горсовет проходят 7 партий - Цензор.НЕТ 6795
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25.10.2020 20:32 Ответить
Дай Боже!!!))
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25.10.2020 20:33 Ответить
зато победили опзж.
Что лучше???
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25.10.2020 21:47 Ответить
Это как вопрос: что вам лучше отрезать,- ногу или руку?
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26.10.2020 06:13 Ответить
и все же, если выбирать- то лучше руку, т.е. сн лучше опзж.
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26.10.2020 23:04 Ответить
Если птице отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
Эта птица умрёт со скуки,
Потому, что сидеть не сможет
(с)
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27.10.2020 05:25 Ответить
СН програв вибори. Це взагалі...
Віддали фактично владу опжзистам, п'ятій колоні.
А люди в нас - дибіли. Якщо оперувати результатами виборів.
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25.10.2020 20:26 Ответить
Хуже не буде. А-ха-ха!! Аби не марадер.
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25.10.2020 20:29 Ответить
18+% за СН+ОПЗЖ , для Київа це багато !!!))
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25.10.2020 20:31 Ответить
За статистикою шанувальники ЛДНР осіли саме в Києві, плюс спадок двічінесудимого.
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25.10.2020 20:36 Ответить
Якщо брати до уваги, що кияни обирали мером Києва Льоню "Космоса", то дивуватись нема чому.
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25.10.2020 21:40 Ответить
Не бачу програшу СН. У них там було "0" депутатів. Тепер буде 15+.
Програв ЕС, який мав більшість і владу, а тепер буде опозицією разом з ОПЗЖ
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26.10.2020 09:54 Ответить
Теперь лишь бы у Витали хватило ума заключить союз с Порохом.

Ибо зелупенцы - уже видно - начинають продувать, а дальше еще хуже будет.
А Порох наращивает обороты.
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25.10.2020 20:27 Ответить
Порох ,це добре , але і зажопінці набирают обертів,за рахунок міграціі 73%-вого лохтората !!!))
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25.10.2020 20:40 Ответить
Шож слугам Осла теперь делать? С кем в коалицию вступать?
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25.10.2020 20:27 Ответить
Реальный вариант коалиции по-сути один: Удар+СН+Батькивщина+Голос
ЕС и ОПЗЖ в пролёте, так как никто из вышеперечисленных с ними объединяться не станет.
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26.10.2020 10:05 Ответить
Слава тобі Боже що хочай Київ не ватний!!!
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25.10.2020 20:29 Ответить
К сожалению недостаточно не-ватный, благодаря "беженцам" из Домбабве Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій - Цензор.НЕТ 858
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25.10.2020 21:35 Ответить
Зебобікі,це-Успєх!
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25.10.2020 20:30 Ответить
педофил петушарий схватил 2% по одной простой причине - его говнопартия была первой в списке, поэтому электорат "какая разница" просто ставил галочку за первую графу
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25.10.2020 20:30 Ответить
Зате в Маріуполі пітух щось біля 6%. Подивимось, що на даунбасі.
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25.10.2020 20:48 Ответить
Это их первые выборы. Лучше скажи куда растворились патриотические партии.
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25.10.2020 21:14 Ответить
russian whore, your opinion doesn't interest Ukrainians. Why do you selling your ass? Is really difficult to find well paid job without prostituting?
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25.10.2020 21:53 Ответить
Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Киевский горсовет проходят 7 партий - Цензор.НЕТ 6014
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25.10.2020 20:31 Ответить
Не так все хорошо: зеленое д-мо таки попало в городской совет Киева...
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25.10.2020 20:35 Ответить
но динамика (по сравнению с прошлым годом) - таки дает основания для оптимизма! Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій - Цензор.НЕТ 9438

Если честно, то я ожидал худшего.
В прошлом году за зебила было более 40 %.
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25.10.2020 20:47 Ответить
Ну мля а теперь "порадуйте" меня результатами в Славянске..а конкретно ****** штепой ....Мариуполь уже "обрадовал".... Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Киевский горсовет проходят 7 партий - Цензор.НЕТ 4908
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25.10.2020 20:31 Ответить
Шо зебилы порохоботы вас обошли обидно да а шо таке ?с первого места падение с прошлого года
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25.10.2020 20:32 Ответить
Олени, проголосовавшие за слуг-уродов, особо не удивляют, но б-дь, каким же конченным дегенератом надо быть, что бы голосовать за ОПЗЖ или Шария...
Это просто п-ц!
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25.10.2020 20:34 Ответить
за Лакеев Народа все равно много дураков проголосовало.
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25.10.2020 20:34 Ответить
Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Киевский горсовет проходят 7 партий - Цензор.НЕТ 2293
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25.10.2020 20:36 Ответить
Киев - 7% за опзж! и омельченко до купы!

Ну вашу ж дивизию!!
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25.10.2020 21:49 Ответить
Партия национального эгоизма... Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій - Цензор.НЕТ 9418
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25.10.2020 22:20 Ответить
Чому 10%? Та все просто. Це класичний "адмінресурс" - владна партія, навіть якщо її ненавидить весь народ, завжди, за будь яких обставин набирає приблизно 10%, а якщо має підтримку населення то 10% + прихильники. Іншими словами, в тупого ЗЕ в Києві лише пригодовані посадовці. Все. Голий адмінресурс. ЗЕ! Це писець! який не "підкрадався непомітно", а сміливо крокував широкими проспектами! Саме задля цього моя родина і ходила на вибори. СН взагалі можна зливати. Візитки депутатів в смітник а номери цих сепарофілів внесіть в "чорний список" - мати справу з ідіотами "в падлу" - собі дорожче вийде... Вже за місяць СН будуть публічно посилати на буй в усіх громадських місцях - це тупий маргінес - 10%. Постане питання - "чому 10% меншість" волає що вона "73% більшість"? Народ захоче справедливості! І отримає її, як кажуть, "по любасу". Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій - Цензор.НЕТ 6484
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26.10.2020 00:23 Ответить
ОПЗЖ, почти везде проходит, а сейчас еще Шарики добавились. Патриотов почти нет. Это реванш?
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26.10.2020 00:32 Ответить
Опять победила иудоглобализаторская олигархия. А кто диктатор? Лукашенко.
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26.10.2020 01:15 Ответить
А почему он диктатор? Потому что не разрешает иудоглобализаторам воровать. А если бы разрешил, то стал бы светочем демократии.
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26.10.2020 01:40 Ответить
Какие ублюдки голосовали за мама любит скорость?
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26.10.2020 01:30 Ответить
Прикольно............ Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій - Цензор.НЕТ 1929
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26.10.2020 08:24 Ответить
"Большинство киевлян, которые пришли на избирательные участки, отдали свои голоса Владимиру Зеленскому. Он лидирует с результатом в 60,2% голосов. За нынешнего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 36,9% столичных избирателей.

И где же нынче эти голоса?
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26.10.2020 09:55 Ответить
Европейская Солидарность" (17.76)

Фууух, ну теперь я спокоен, Маруся в Киевраде, а то пилят земельку столичную, дерьмецом застраивают и без участия богоизбранного, он аж схуд бедняга Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Київську міськраду проходять 7 партій - Цензор.НЕТ 2016
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26.10.2020 10:09 Ответить
Вот как раз до этого момента у них и было большинство в Киевраде. И пилили они что хотели.

Сейчас у них меньше четверти рады и перспективы попасть в большинство весьма призрачные.
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26.10.2020 10:32 Ответить
результати голосування в києві десь трохи прогнозовані і в певних пальчевських несподівані та приємні. шарік в києві не катить теж. треба розуміти, що це лише перша частина трагікомедії. тепер потрібно чекати як почнуть кучкуватись в коаліції всі ці говноїди з усіх начебто політичних партій. різниці великої в кадровому наповненні цих гидких кубел я не бачу. заяви в телевізор до уваги давно не беру. пс свобода ще довго буде розраховуватись за свої діяння під час перебування у виконавчій владі. окремий привіт мохнатим, екологічним міністрам -харлейдевідсонам. якшо ще хто розуміє про шо мова.
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26.10.2020 11:25 Ответить
 
 