Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук

Партия "Слуга народа" обнародует первые результаты параллельного подсчета голосов завтра после обеда.

Как сообщила во время брифинга заместитель председателя фракции "слуги народа" Евгения Кравчук, это будет специальный дашборд данными, которые обновляются в режиме реального времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На нынешних местных выборах подсчет голосов займет больше времени, чем на выборах 2015-го. Потому что сама процедура подсчета является сложной: нужно учесть не только голоса за партию, но и отдельно за кандидатов. Благодаря открытым избирательным спискам они смогут двигаться вверх в списке партии, если будут иметь большую поддержку избирателей", - сообщила Кравчук.

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