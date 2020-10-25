Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" обнародует первые результаты параллельного подсчета голосов завтра после обеда.
Как сообщила во время брифинга заместитель председателя фракции "слуги народа" Евгения Кравчук, это будет специальный дашборд данными, которые обновляются в режиме реального времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"На нынешних местных выборах подсчет голосов займет больше времени, чем на выборах 2015-го. Потому что сама процедура подсчета является сложной: нужно учесть не только голоса за партию, но и отдельно за кандидатов. Благодаря открытым избирательным спискам они смогут двигаться вверх в списке партии, если будут иметь большую поддержку избирателей", - сообщила Кравчук.
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+9 Гыг с Вами
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+3 вова хутин
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Публикуйте натощак !!!
в реальности ничего не поменялось ?
ти значення слова "адекватність" не розумієш
Невже так важко зрозуміти або оприлюднювати відразу о 20:00 після закінчення виборів або ніколи, бо то вже буде підтасовка та фальсифікація.
Если народ не ходит на выборы добровольно -- то его, в конце концов, лишают выбора принудительно.
ЗЕ вірус
Трохи про львівську каву
стару каву обирають 42%;
кава європейська подобається 30%;
решта - поза грою.
Найбільше поселення біля моря.
«Чинний» - 38
«Біло-блакитний» - 21
Наибольшая явка в Одесской области (без областного центра) - 26% и в Донецкой области - 22,1%. Явка в Киеве - 16,2%.
Тьі вообще, чмо зеленое, сообразило что сморозило?