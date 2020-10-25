РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5315 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
3 225 43
местные выборы (2145) параллельный подсчет (7) Слуга народа (2547) Кравчук Евгения (361)

Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Слуга народа" обнародует первые результаты параллельного подсчета голосов завтра после обеда.

Как сообщила во время брифинга заместитель председателя фракции "слуги народа" Евгения Кравчук, это будет специальный дашборд данными, которые обновляются в режиме реального времени, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На нынешних местных выборах подсчет голосов займет больше времени, чем на выборах 2015-го. Потому что сама процедура подсчета является сложной: нужно учесть не только голоса за партию, но и отдельно за кандидатов. Благодаря открытым избирательным спискам они смогут двигаться вверх в списке партии, если будут иметь большую поддержку избирателей", - сообщила Кравчук.

Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - слуга народа Кравчук 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 17.00 поступило 3,3 тыс. обращений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Нацполиция

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
После какого ещё обеда ?

Публикуйте натощак !!!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:03
+9
Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 717
показать весь комментарий
25.10.2020 19:03
+3
Иди на *** зелёный *****!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
,,, ІЗ ПАРАЛЕЛНОЙ ОБКУРЕННОЙ РЕАЛЬНОСТІ
показать весь комментарий
25.10.2020 18:59 Ответить
плантацій канабєса.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:05 Ответить
короче ВАва пидмаХуй Указ про введение чрезвычайного ковидного выборного карантина... а иначе тебя просто повесят...
показать весь комментарий
25.10.2020 20:03 Ответить
Тобто з твоєї?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:06 Ответить
не штампуйте підказки - Ви мічені
показать весь комментарий
25.10.2020 19:09 Ответить
Значить з твоєї.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:12 Ответить
После какого ещё обеда ?

Публикуйте натощак !!!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:03 Ответить
Рівень жартів 95-го Кварталу. Підробляєте?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:08 Ответить
конкуренции поссыкиваешь ?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:19 Ответить
Констатую зміни на форумі за 2 роки відсутності.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:26 Ответить
только на форуме ?

в реальности ничего не поменялось ?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:27 Ответить
Для форумчан помінялося? То в них питайте.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:28 Ответить
чувирло, це не я до тебе, а саме ти до мене причепилося з якимось дурнуватим питанням.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:34 Ответить
Ти був одним із більш-менш адекватних, та час усе змінив.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:36 Ответить
у тебе від кого ліцензія на оцінювання адекватності ?

ти значення слова "адекватність" не розумієш
показать весь комментарий
25.10.2020 19:46 Ответить
Від батьків, Вчителів та еволюції.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:49 Ответить
а пєчать на ліцензії від манії величі ))).
показать весь комментарий
25.10.2020 19:58 Ответить
До обіду якщо дивитися чи натщесерце?
показать весь комментарий
25.10.2020 20:03 Ответить
в рабочій полднік
показать весь комментарий
25.10.2020 20:12 Ответить
Женя иди подымай рейтинг своего вонючего квартала Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1844
показать весь комментарий
25.10.2020 20:03 Ответить
В тебе мізків не вистачає відрізнити ім'я від по-батькові, а ти тут щось ще писати намагаєшся.)))
показать весь комментарий
25.10.2020 20:05 Ответить
Первые результаты параллельного подсчета голосов обнародуют 26 октября после обеда, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 717
показать весь комментарий
25.10.2020 19:03 Ответить
👍
показать весь комментарий
25.10.2020 20:44 Ответить
Хлопотливо проведенное утро закончилось.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:03 Ответить
Патріоти! У вас ще є 55 хвилин щоб обрати ЄС. Не дай зеле-ватним 3.14дарасам проголосувати за тебе.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:04 Ответить
Може вже у наступному сторіччі оприлюднювати.

Невже так важко зрозуміти або оприлюднювати відразу о 20:00 після закінчення виборів або ніколи, бо то вже буде підтасовка та фальсифікація.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:04 Ответить
Гарну дурню намололи, відбірну.)))
показать весь комментарий
25.10.2020 19:07 Ответить
какие слуги? так не бівает, чтобі слуги получали больше их хозяевов!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:04 Ответить
НЕВЖЕ ВСТИГНЕТЕ НАМАХЛЮВАТЬ ДО ОБІДУ???
показать весь комментарий
25.10.2020 19:05 Ответить
Предполагаю, что явка на выборах совпадёт с явкой к картонному ящику...
Если народ не ходит на выборы добровольно -- то его, в конце концов, лишают выбора принудительно.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:07 Ответить
Иди на *** зелёный *****!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:07 Ответить


ЗЕ вірус

Трохи про львівську каву

стару каву обирають 42%;
кава європейська подобається 30%;
решта - поза грою.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:08 Ответить
Андрій Смолій ТК:

Найбільше поселення біля моря.
«Чинний» - 38
«Біло-блакитний» - 21
показать весь комментарий
25.10.2020 19:10 Ответить
Сюр какой-то: провластная партия с монобольшинством в парламенте прводит параллельный подсчёт голосов.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:10 Ответить
Средняя явка в Харьковской области - 15,5%, что является одной из самых низких показателей явки по областям Украины. Такие приблизительные данные привели в Центральной избирательной комиссии Украины по состоянию на 13.00.
Наибольшая явка в Одесской области (без областного центра) - 26% и в Донецкой области - 22,1%. Явка в Киеве - 16,2%.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:11 Ответить
Похоже, что в Донецкой и Одесской области уже вброс пошел, в особенности по одессе даже россиянина за подкуп за клешню взяли
показать весь комментарий
25.10.2020 19:14 Ответить
Голосування має бути через смартфони в додатку "Дія" . А кляті папероносці повинні залишитись в минулому , разом з усім середньовічним мороком і дикунством . Нема чого заразу в натовпах поширювати і стовбичити в довжелезних чергах , як барани . Електронні всенародні референдуми роблять парламент абсолютним непотребом і множать на нуль корупцію . Люди можуть і без популістів-депутатів , самі пролобіювати свої інтереси на референдумі в "Дії" . Ще й бюджет збережеться .🇺🇦😎👍
показать весь комментарий
25.10.2020 19:29 Ответить
а компьютерщиков Дії кто нанимать и нацеливать на победу будет ?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:41 Ответить
Тебе только сегодня уже раз десять сказали на разных ветках....приложение дия это низкопробное гавно...которое может отображать информацию с различных баз данных на экране смартфона... и ВСЕ...больше это приложение ничего не умеет....
показать весь комментарий
25.10.2020 19:42 Ответить
Дебил зеленьій по имени кравчук, какие результатьі, каких вьіборов? Меров всех городов, областньіх советов? Городских, районньіх?

Тьі вообще, чмо зеленое, сообразило что сморозило?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:22 Ответить
Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6737
показать весь комментарий
25.10.2020 19:37 Ответить
 
 