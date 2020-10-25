Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала"

Организатор опроса Зеленского продюсер "95 квартала" Артем Гагарин заявил, что случаи привлечения к его проведению несовершеннолетних носят единичный характер и происходят по вине родителей.

Об этом Гагарин написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Слежу за процессом проведения опроса, поступают сообщения о привлечении к его проведению несовершеннолетних детей. Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтверждённый случай, и несколько не подтвержденных, информация сейчас проверяется", - написал Гагарин.

Организатор опроса Зеленского пообещал, что за такой безответственный поступок на родителей будет составлен админпротокол.

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