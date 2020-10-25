РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5315 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
9 123 58
Гагарин (23) Зеленский (16511) несовершеннолетние (89) опрос (2618)

Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер

Организатор опроса Зеленского продюсер "95 квартала" Артем Гагарин заявил, что случаи привлечения к его проведению несовершеннолетних носят единичный характер и происходят по вине родителей.

Об этом Гагарин написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Слежу за процессом проведения опроса, поступают сообщения о привлечении к его проведению несовершеннолетних детей. Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтверждённый случай, и несколько не подтвержденных, информация сейчас проверяется", - написал Гагарин.

Организатор опроса Зеленского пообещал, что за такой безответственный поступок на родителей будет составлен админпротокол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению "опроса Зеленского": лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей

Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер 95 квартала 01

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+36
Зебіли одним словом Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала" - Цензор.НЕТ 7227
показать весь комментарий
25.10.2020 19:17
+22
он идиот? есть видео на котором дети рассказывают что их наняли и обещали заплатить!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:18
+20
мало того, что ребенка заставили работать так еще и не оплатят родителям и даже админпротокол заведут! так их, они сделали себя полтора года назад!!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебіли одним словом Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала" - Цензор.НЕТ 7227
показать весь комментарий
25.10.2020 19:17 Ответить
зЁлопи...
показать весь комментарий
25.10.2020 19:18 Ответить
вот вот родители оставили на Банковой ребенка Вовочку а сами поехали по делам в Криводжопинск.. кретины ля как сам опрос и само проведение Вова даже опросить народ мне НА на или В не получилось... Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 5663
показать весь комментарий
25.10.2020 19:53 Ответить
мало того, что ребенка заставили работать так еще и не оплатят родителям и даже админпротокол заведут! так их, они сделали себя полтора года назад!!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:20 Ответить
Комуняка Чаплін посилав свого сина бити вікна і йшов, слідом, їх с[ш]клити.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:28 Ответить
"гагарін"...
міхайлічєнко воно, з кріворожия
показать весь комментарий
25.10.2020 19:24 Ответить
Организатор НЕЗАКОННОГО опроса Зеленского продюсер "95 квартала" Артем Гагарин

стали рисоваться первые персонажи будущего криминального дела Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала" - Цензор.НЕТ 1743
показать весь комментарий
25.10.2020 19:29 Ответить
социологическая компания "Клоуны 95 квартала"

ТРЕШ !!!!

в Украине уже абсолютно все стало кварталом Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 2950
показать весь комментарий
25.10.2020 19:43 Ответить
Дитё лежало в коляске и орало:
"5 вопросов президента!"😂

ЗЕбилы !!!!!
показать весь комментарий
25.10.2020 20:01 Ответить
он идиот? есть видео на котором дети рассказывают что их наняли и обещали заплатить!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:18 Ответить
Він може й ні, а от казочка - саме для них...
показать весь комментарий
25.10.2020 19:19 Ответить
Слишком много цирка и циркачей.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:19 Ответить
причем с погорелого ))))
показать весь комментарий
25.10.2020 19:26 Ответить
Нет не погорелого а лядского!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:30 Ответить
так одно другому не мешает )))
показать весь комментарий
25.10.2020 19:39 Ответить
Не виноватая я, он сам пришел
показать весь комментарий
25.10.2020 19:21 Ответить
Абсолютно голослівно. Не здивований- бо життя це не шоу, "пацики".
показать весь комментарий
25.10.2020 19:21 Ответить
Отвечать в любом случае должен организатор.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:21 Ответить
Тобто , судить будуть батьків... А ПРОДЮСЕР 95-ГО СВОЇХ ПІДЛІТКІВ У МАШИНЦІ ВОЗИТЬ , ЇМ НІЧОГО НЕ ЗАГРОЖУЄ?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:23 Ответить
Продювисере , батьки залишили діточок несмишльонних не в дитячій кімнаті супермаркету з гірок спускатись , вони залишили їх заробляти на протиправному дійстві
показать весь комментарий
25.10.2020 19:52 Ответить
Вот нравятся мне эти позитивные эльфы, порхающие над гонорарами...

"Друзья!!!" Ну какой ты мне блин друг?
Может у тебя и есть пара друзей, но ты ж не им пишешь.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:25 Ответить
А кула ушло 105 миллионнов, выделенных на опрос?
Может Зе со своего кармана оплатит?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:26 Ответить
Какой-то всратый продюсер.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:27 Ответить
в квартале есть другие ?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:31 Ответить
Поважновідповідальний рганізаторе опитування , а оцей список неповноцінних батьків вам депутатка ваша Третьякова підготувала ?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:29 Ответить
Родители поставили ребёнка, чтобы он побыл президентом, и ушли по делам, я бы так сказал
показать весь комментарий
25.10.2020 19:30 Ответить
А родители ушли отмечать то что ребенок стал президентом...
показать весь комментарий
25.10.2020 19:33 Ответить
Можно вывести Зебила из квартала 95,но вывести квартал95 из Зебила невозможно.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:31 Ответить
Уровень Зеленского- таки ребенок!!!!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:32 Ответить
Зеленский ребенок "низкого качества"
показать весь комментарий
25.10.2020 19:36 Ответить
..."капризный ребенок", якщо бути точнішим.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:45 Ответить
Всё у них через жопу (
показать весь комментарий
25.10.2020 19:37 Ответить
Вау! Циркова трупа керує країною!
показать весь комментарий
25.10.2020 19:40 Ответить
В Бахмуте мужчина пришел на выборы и обнаружил, что кто-то уже проголосовал за него и его жену, ох Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала" - Цензор.НЕТ 4985 ппозиция и проголосовала.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:42 Ответить
Клоуни і тут обісрались.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:43 Ответить
ага, несистемные. теперь этим будут все оправдывать
показать весь комментарий
25.10.2020 19:45 Ответить
организатор шоу 95 организовал шоу опрос
показать весь комментарий
25.10.2020 19:46 Ответить
Да, флять... -- всё было в послемайданной Украине в Тему, даже война в масть! -- что бы скрутить страну в жёсткий кулак и пробиться в приличное европейское общество -- но пофуизм опять подвёл.
...ну вот, когда Коломойский отработает Зелю до упора с дефолтом и прочими руинными прелестями -- прибавляйте к этой дате ещё 30 лет и будет вам снова дорога дальняя, казённый дом, и зияющие вершины в алмазах...
показать весь комментарий
25.10.2020 19:46 Ответить
Не буде дефолту.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:56 Ответить
Зелин зуб даёшь? *)
показать весь комментарий
25.10.2020 20:07 Ответить
А твій не можна?
показать весь комментарий
25.10.2020 20:09 Ответить
Зуб не могу -- жалко. А два порцелановых моста могу -- если проиграю, куплю новые...*)
показать весь комментарий
25.10.2020 20:11 Ответить
Тоді зуб Коломойського.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:13 Ответить
А он тебе свой зуб без драки отдаст? *)
показать весь комментарий
25.10.2020 20:18 Ответить
А нащо мені його зуб?
показать весь комментарий
25.10.2020 20:28 Ответить
...ну, на полку положишь, если дефолта не будет...*)
показать весь комментарий
25.10.2020 20:31 Ответить
А свої покладу, якщо буде. І не я один.)))
показать весь комментарий
25.10.2020 20:33 Ответить
Хотел поставить, "Мне нравится" -- но мне ж не нравится...

Держитесь там, терпигорцы...*)
показать весь комментарий
25.10.2020 20:44 Ответить
Та куди ж ми дінемося з підводного човна.)))
показать весь комментарий
25.10.2020 20:47 Ответить
Гроші вкрали і відбули номер... Тепер ще кинуть тих, хто стояв і опитував. Лайно опитування, як і все до чого вони прикладають руки.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:53 Ответить
Родители поставили Вовочку на стул и попросили рассказать стишок.Вовочка во время рассказа укакался.Кругом сильно воняет,а родители ему продолжай Вовочка,ты у нас самый умный,тебе можно. Они этого не слышат ему говорят, и с тех пор он ходит с обосранными штанами,ведь родители ему сказали,какая разница.И он всем *каким был я таким и остался*.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8
показать весь комментарий
25.10.2020 19:57 Ответить
Дурик Ваш Гагарин первым сядет за эту аферу
показать весь комментарий
25.10.2020 19:58 Ответить
Скільки ще тих довбаних продюсерів в 95 "кузні кадрів" залишилось? Боюсь, що Україна більше не витримає.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:06 Ответить
порохоботы обканчают машину гагарина!))))
показать весь комментарий
25.10.2020 20:10 Ответить
Юра, до чого ти докотився... Перший астронавт - і отакою зуйнею займатися! Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу" - Цензор.НЕТ 1906
показать весь комментарий
25.10.2020 20:14 Ответить
И этот весь цирк только для того, чтоб этот "Гагарин" или кто-то из его дружков был отмазан за хранение или продажу каннабиса?
показать весь комментарий
25.10.2020 20:17 Ответить
Чому провалився? Скільки б не було відповідей - то зріз, картина, відображення
показать весь комментарий
25.10.2020 21:09 Ответить
 
 