Родители поставили ребёнка, чтобы он проводил опрос Зеленского, и ушли по делам, - организатор опроса Гагарин, продюсер "95 квартала"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Организатор опроса Зеленского продюсер "95 квартала" Артем Гагарин заявил, что случаи привлечения к его проведению несовершеннолетних носят единичный характер и происходят по вине родителей.
Об этом Гагарин написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Слежу за процессом проведения опроса, поступают сообщения о привлечении к его проведению несовершеннолетних детей. Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтверждённый случай, и несколько не подтвержденных, информация сейчас проверяется", - написал Гагарин.
Организатор опроса Зеленского пообещал, что за такой безответственный поступок на родителей будет составлен админпротокол.
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міхайлічєнко воно, з кріворожия
стали рисоваться первые персонажи будущего криминального дела
ТРЕШ !!!!
в Украине уже абсолютно все стало кварталом
"5 вопросов президента!"😂
ЗЕбилы !!!!!
"Друзья!!!" Ну какой ты мне блин друг?
Может у тебя и есть пара друзей, но ты ж не им пишешь.
Может Зе со своего кармана оплатит?
...ну вот, когда Коломойский отработает Зелю до упора с дефолтом и прочими руинными прелестями -- прибавляйте к этой дате ещё 30 лет и будет вам снова дорога дальняя, казённый дом, и зияющие вершины в алмазах...
Держитесь там, терпигорцы...*)