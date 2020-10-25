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Новости Политика УкраиныПроисшествия Местные выборы-2020
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агитация (498) Венгрия (1536) Закарпатье (2392) Сийярто (224)

Глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Единственная венгерская партия, КМКС, баллотируется в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры остались без представительства на уровне области", - написал Сийярто на своей странице в Фейсбук. Глава МИД Венгрии также призвал поддержать на выборах мэра Берегового действующего мэра Золтана Бабяка.

"Не случайно многие взгляды прикованы к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", - написал министр.

Читайте также: Госсекретарь Венгрии Потапи агитировал на Закарпатье за "Партию венгров Украины". Требуем чтобы МИД дал этому оценку, - ОПОРА

Сийярто сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
Это мадьярское мурло реально кумарит.
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25.10.2020 19:48
+11
антиресно, сикоко этой CИйарто получает от ПУйарто ?
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25.10.2020 19:46
+11
допрорывались зеленые ушлепки с мадьярами? домирились?
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25.10.2020 19:55
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Не хватало еще венгерских ихтамнетов.
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25.10.2020 19:45 Ответить
антиресно, сикоко этой CИйарто получает от ПУйарто ?
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25.10.2020 19:46 Ответить
І оце в ЕС, а не ми.
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25.10.2020 19:48 Ответить
Это мадьярское мурло реально кумарит.
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25.10.2020 19:48 Ответить
Він ******. Йому можно.
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25.10.2020 19:49 Ответить
А так можно... Чудны дела твои Господи.
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25.10.2020 19:50 Ответить
А на нього що, закони України поширюються? Він може тріпати, що завгодно. І нічого йому не зробиш.
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25.10.2020 19:50 Ответить
Сепар какой то, не? На миротворец собаку! Глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья - Цензор.НЕТ 9043
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25.10.2020 19:53 Ответить
допрорывались зеленые ушлепки с мадьярами? домирились?
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25.10.2020 19:55 Ответить
эти ****** такие долбо***
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25.10.2020 19:56 Ответить
И ведь ничего не скажешь. ЗЕ в день выборов занимался тем же.
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25.10.2020 20:05 Ответить
Сейчас Зюзик ноту протеста как выдаст.
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25.10.2020 20:10 Ответить
Та щас. Це товариш фуйла, а значить бубочка не помітить ніяких порушень.
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25.10.2020 20:17 Ответить
Ну развеселили патриёты; из 12 постов 10 " мовой агресора" Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття - Цензор.НЕТ 455
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25.10.2020 20:19 Ответить
А треба мовою хантемансі?
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25.10.2020 20:41 Ответить
Взагалі- то, це звіздець. Причому повний. Це міжнародний скандал. Плісняві, що скажете?
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25.10.2020 20:20 Ответить
В Закарпатье уже давно на сельсоветах венгерские флаги висят.
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25.10.2020 20:33 Ответить
Висять, на 0001% і що? тепер лягати під мадяроту?
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25.10.2020 20:40 Ответить
аякже звиздец Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття - Цензор.НЕТ 7846 особенно если ни в истории, ни в праве ни в зуб ногой, но апломб имеется; гугл в помощ
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25.10.2020 20:37 Ответить
еще и как давно, сельсоветов исчо не было, а флаги висели Глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття - Цензор.НЕТ 3172
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25.10.2020 20:40 Ответить
в-----к прокремлевский
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25.10.2020 20:54 Ответить
 
 