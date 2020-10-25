Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола группы "Рейтинг", представленные в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером.
На втором месте с 8,6% голосов экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов ("ОПЗЖ"), на третьем - зампредседателя партии "Голос" Сергей Притула.
На четвертом месте с 8% - народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, за ней на пятом месте с 6,3% народный депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.
Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов избирателей.
Социологическая группа "Рейтинг" представила несколько экзит-полов и результаты электорально-поведенческого комбинированного исследования, которые проводились на 400 избирательных участках.
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фанера над Пвереск щука над Києвом
даст Бог, с Киева начнется избавление страны от зеленой заразы!
поздравляю киевлян с достойным выбором достойного мэра. Второй тур - это пустая формальность: городской голова столицы уже Виталий Кличко.
у меня хорошие воспоминания о Попове - после космонавта это был глоток свежего воздуха.
это был мужик на своем месте.
это как Порох будет после зебуина.
Его обвиняют, что "дал команду бить студентов".
Но когда это мер Киева (водопровод, дороги, коммуналка и т.п.) командовал беркутятами?
Как раз Попов - в отличие от того же бимбы - никогда не лез в политику, а именно что занимался городским хозяйством.
В политических игрищах не замечен.
В Раду от рыгов никогда не рвался.
У меня была мысль и сейчас за Попова голоснуть - но раз Порошенко сказал за Кличка, то я послушал совет Порошенка, которого уважаю.
Но если б он был нормальный, ноги его в опзж не было.
Поэтому я за него не голосовал.
...
ну, тогда быть кличку во втором туре!
После такого результата при тех финансах ее должно снести навсегда)
😲
Жители Киева совсем чокнулись
Те, что не пришли, вообще конченные.
это не аргумент???
P.S.Розчепірка-стародавнє українське слово,синонім до «парасолька».
😂