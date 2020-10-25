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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) экзитпол (210)

Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

На выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола группы "Рейтинг", представленные в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером.

На втором месте с 8,6% голосов экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов ("ОПЗЖ"), на третьем - зампредседателя партии "Голос" Сергей Притула.

На четвертом месте с 8% - народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, за ней на пятом месте с 6,3% народный депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов избирателей.

Социологическая группа "Рейтинг" представила несколько экзит-полов и результаты электорально-поведенческого комбинированного исследования, которые проводились на 400 избирательных участках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула – 7,27%

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+29
шота многовато для верещуки
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25.10.2020 20:07
+26
мери-впоппингс - досвиданья, нах.

даст Бог, с Киева начнется избавление страны от зеленой заразы!
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25.10.2020 20:07
+22
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 678. Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 7938 .
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25.10.2020 20:14
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Зебіли!
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25.10.2020 20:06 Ответить
аха-ха-ха! противники Кличко сосите большой толстый чупа-чупс! а как дышали, как дышали... ))))))
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25.10.2020 20:10 Ответить
шота многовато для верещуки
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25.10.2020 20:07 Ответить
А как летала то летала долеталась.. думаю попытка Зели аккурат на 7 листопада разогнать Раду приведет к тому что Слуги взбеленятся и у тсроят Майдан после Зели море с океаном по колено Вовчик стал заложником треснувшего зеркала в которое воно само любовалось как нарцисс...
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25.10.2020 20:08 Ответить
Вона пролітає як фанера над П вереск щука над Києвом
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25.10.2020 20:10 Ответить
як парасолька Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 1285
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25.10.2020 20:11 Ответить
Цікаво подивитися на ці 8% - що за ідіоти за неї голосували.
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25.10.2020 20:11 Ответить
А кто голосовал за Попова тебе не интересно?
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25.10.2020 20:37 Ответить
Цікаво тако ж, але ваш комент не доречний бо йшла мова про верещучку, а не про жопоблок)
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25.10.2020 20:43 Ответить
Вот, лично мне очень интересно?! у людей память как у рыбок! Эти идиоты забыли, что он при яныке вытворял и период Майдана?!
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25.10.2020 20:46 Ответить
теж здивована - невже кияни хотілм бачити мером столиці цю брехливу рагулиху...
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25.10.2020 20:19 Ответить
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 645 Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 645 Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 645 Пані мем програла навіть Притулі.
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25.10.2020 20:07 Ответить
мери-впоппингс - досвиданья, нах.

даст Бог, с Киева начнется избавление страны от зеленой заразы!
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25.10.2020 20:07 Ответить
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 678. Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 7938 .
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25.10.2020 20:14 Ответить
Работать карабельной сосной. У Яременка. И онал не табу.
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25.10.2020 20:14 Ответить
Какой Боб? тот же шо "дал" в 32-33-х? ну так пусть "дает"(верунам в р..)
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25.10.2020 20:18 Ответить
Со Львова началось, там СН вроде вообще в пролете.
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25.10.2020 20:19 Ответить
Рыговский недобиток во втором туре... В Киеве... Ну здобули че...
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25.10.2020 20:07 Ответить
47% и 8 - это нифига не здобулы. Если учесть, что с 2010-го в Киев перебралось на пмж треть Донецка.
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25.10.2020 20:10 Ответить
Виталий мощно и убедительно выступил:

поздравляю киевлян с достойным выбором достойного мэра. Второй тур - это пустая формальность: городской голова столицы уже Виталий Кличко.
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26.10.2020 01:06 Ответить
ну, не знаю...
у меня хорошие воспоминания о Попове - после космонавта это был глоток свежего воздуха.
это был мужик на своем месте.
это как Порох будет после зебуина.

Его обвиняют, что "дал команду бить студентов".
Но когда это мер Киева (водопровод, дороги, коммуналка и т.п.) командовал беркутятами?
Как раз Попов - в отличие от того же бимбы - никогда не лез в политику, а именно что занимался городским хозяйством.
В политических игрищах не замечен.
В Раду от рыгов никогда не рвался.

У меня была мысль и сейчас за Попова голоснуть - но раз Порошенко сказал за Кличка, то я послушал совет Порошенка, которого уважаю.
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25.10.2020 20:22 Ответить
так-то оно все так.
Но если б он был нормальный, ноги его в опзж не было.
Поэтому я за него не голосовал.
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25.10.2020 22:08 Ответить
баба с зонтиком = фанера....
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25.10.2020 20:08 Ответить
Виталька в своем стиле - нокаутировал своих соперников в первом раунде
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25.10.2020 20:08 Ответить
Скоты! 2 место - попов - вы просто скоты!
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25.10.2020 20:08 Ответить
только 8,6%, слава Богу.
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25.10.2020 20:13 Ответить
За ОПЗЖ в Києві майже 10 відсотків, капець... Щоправда, саме сюди і поперебирався весь зброд зі сходу і т.п.
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25.10.2020 20:08 Ответить
Невже у Київі 350000 переселенців?
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25.10.2020 20:10 Ответить
Якщо брати суддів, депутатів, чиновників, всіх їх родичів, які сюди поперебиралися ще з часів овоща зі сходу - то так. Плюс шваль з Кривого рогу і інших міст.
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25.10.2020 20:14 Ответить
Ты и детей посчитал. и мышей и комаров?
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25.10.2020 20:15 Ответить
А шо у Київі за населення рахують мишей та комарів?
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25.10.2020 20:18 Ответить
это сделано чтобы размазать голоса и 2 тур сделать а там как карта ляжет вот вот думаю слухи о переносе второго тура до 2045 года вовсе не фантастика...
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25.10.2020 20:13 Ответить
Пролет Верещучки над Киевом. А-ха-ха!! Зато по рпиколу! Поржем, зебилы, вместе!
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25.10.2020 20:09 Ответить
по моему, у Кличка заслуженный результат.. а еще у Витасика есть хорошие шансы на президентские выборы.. он проукраинский, и административно опыта он поднабрался..
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25.10.2020 20:09 Ответить
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 7256

...
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25.10.2020 20:09 Ответить
попов на втором месте?
ну, тогда быть кличку во втором туре!
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25.10.2020 20:10 Ответить
Пальчевського і не видно- задовбав він своєю рекламою.
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25.10.2020 20:11 Ответить
А куди поділося друге місце пальчевського?
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25.10.2020 20:14 Ответить
даже чет не знаю что это за урод, но судя по "хайпу" - чет такое как Рабинович или Гепка.
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25.10.2020 20:20 Ответить
Чому друге. У нього "перемога".
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25.10.2020 20:49 Ответить
Я живу в якійсь паралельній реальності. Який, ****, попов-риг на другому місці в Києві? Ну те що за підаліка більшість то такоє.
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25.10.2020 20:15 Ответить
А кого ти ждав? Верещучку?
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25.10.2020 20:25 Ответить
А крім дури-карслона і рига ніяких варіантів не було на друге місце? Хто ж вам лікар?
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25.10.2020 20:34 Ответить
Где,где пані мер?
После такого результата при тех финансах ее должно снести навсегда)
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25.10.2020 20:15 Ответить
Кличко будущий Президент Украины!
😲
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25.10.2020 20:18 Ответить
Одуреть.
Жители Киева совсем чокнулись
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25.10.2020 20:21 Ответить
Ті, що прийшли на вибори чи які саме?
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25.10.2020 20:35 Ответить
Те, что пришли.
Те, что не пришли, вообще конченные.
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25.10.2020 20:48 Ответить
А якби таки прийшли і вибрали Верещучку- що тоді заспівав би?
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25.10.2020 20:53 Ответить
Какие аргументы против верещучки?
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25.10.2020 21:10 Ответить
Вона не має жодного відношення до Києва- цього достатньо.
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25.10.2020 21:15 Ответить
Каким боком кличко к Киеву?
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25.10.2020 21:18 Ответить
Ойфсьо...)))
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25.10.2020 21:25 Ответить
Давайдосвиданья
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25.10.2020 21:27 Ответить
Я з тобою і не здоровкався.
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25.10.2020 21:30 Ответить
Ничего страшного, я толерантно отношусь к хамам.
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25.10.2020 21:32 Ответить
Тобто самозакоханий.
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25.10.2020 21:33 Ответить
Интересный вывод для психиатров
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25.10.2020 21:51 Ответить
она в слуге.
это не аргумент???
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25.10.2020 22:10 Ответить
Зетипиллы киевские, а шож вы не поставили мером Лысого кловуна из квартала, или Юзика? Или тут нужен специалист, а страной хай Кловун руководит? Или уже не ржется по приколу?
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25.10.2020 20:23 Ответить
в КИЕВЕ !!!! во второй тур выходит представитель ОПЗЖопса !!! Да уж... что уж о других тогда говорить.
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25.10.2020 20:25 Ответить
Пролетіла Верещук над Києвом,весело ********** своєю розчепіркою!
P.S.Розчепірка-стародавнє українське слово,синонім до «парасолька».
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25.10.2020 20:29 Ответить
Походу партия шоколадного мародера ни одного города не взяли!
😂
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25.10.2020 20:35 Ответить
мерри впопинс дасвиданя
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25.10.2020 20:41 Ответить
81% за довічне увязнення для корупціонерів! Вітаємо, Петре Олексійовичу! Перемога!
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25.10.2020 20:43 Ответить
хорошо что это убожество впопинс пролетает, все не могу развидеть как рожа вещала, какую сумку носит и аромат
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25.10.2020 20:47 Ответить
Серед мене причаїлася найстурбованіша людина, яка щиро переймається тим, що кандидати від ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня та Порохатого Бариги пролетіли мимо крісла мера Київа так, буцім то їх пілоти Крижопольських авіаліній на «кукурудзу» підсадили.
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25.10.2020 20:48 Ответить
тупая ты скотинка. ЕС не выдвигала кандидата на мэры именно для того чтобы победил Кличко.
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25.10.2020 20:51 Ответить
Пішов ти в сраку! За одне там поцілуєш дупу Порохатого Бариги, нехай тобі смоктального льодяника «Рошен» дасть.
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25.10.2020 21:27 Ответить
опять про жопу. ты таки гейераст
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25.10.2020 21:40 Ответить
А може підкажеш, в якому обласному центрі на виборах мера лідирує кандидат від Порохатого Поросяти?
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25.10.2020 21:34 Ответить
ну так порох во вашему "сбитый летчик" а вот то что ваш величайший везде пролетает - вот это зашквар.... на него и так местные клали то чем он по роялю стучал, а теперь и послать по телефону могут в открытую... вот это успех. полтора года - все просрал
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25.10.2020 21:41 Ответить
Нехай твій Порохатий Барига котиться під три чорти, прихопивши з собою ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня. На цих двох ублюдках світ клином зійшовся, чи шо?
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25.10.2020 21:51 Ответить
значит так гейераст. берешь в зубы зеленкина и валишь куда хочешь. а мы будем строить страну. нет? потом не скули. я все сказал. ты извини, я человек толерантный, но вот эти все гейский штуки не приветствую. ищи своих. тут их достаточно
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25.10.2020 21:57 Ответить
А кто это мы? Ты и твои вошки? Где мне находиться, я сам знаю. А ты иди сосать леденец «Рошен» или у Барыги даже для подбарыжников круглые по 170, квадратные по 230?
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25.10.2020 22:18 Ответить
Ви маєте на увазі Беню Коломойського, я сподіваюсь.
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25.10.2020 20:51 Ответить
Чесно кажучи, за виборами мера Київа не слідкував, та якби КолоМойша ненароком відправився на побачення до свого Яхве, я б не сумував.
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25.10.2020 21:39 Ответить
эти выборы выбили из обоймы зеленожопых еще один фейк. знаете какой? про 8%
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25.10.2020 20:56 Ответить
Пальчевський красава. Він той типу наш диверсант у стані ворога. Намив бабла від кацапів, і йой ну не вийшло. Бігуси шмигуси знащили рейтинг на фініші. А такі рейтинги були, такі рейтенги. По факту і заробів і оперцію саботував...
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25.10.2020 23:05 Ответить
Кияни не розчарували!
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26.10.2020 01:06 Ответить
 
 