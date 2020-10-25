Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева: "УДАР" – 21,3%, "ЕС" – 18%, "Слуга народа" – 9,5%, "Голос" – 7,2%, "Еднисть" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7%
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Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева: "УДАР" – 21,3%, "ЕС" – 18%, "Слуга народа" – 9,5%, "Голос" – 7,2%, "Еднисть" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7%, "Батькивщина" – 6,6%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Остальные партии набирают менее 4% голосов избирателей.
Социологическая группа "Рейтинг" провела экзитпол на выборах мэра и горсовета Киева, который проводился на 100 избирательных участках Киева. Количество опрошенных – 10 402 респондента. Ошибка выборки не превышает 1%.
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Так что скорее всего будет та коалиция о которой говорилось до выборов Удар + СН + Голос + Батьківщина
Это ж не ЕС у которого все вокруг враги.
Это ЕС в пролёте. Они там были в большинстве. А щас скорее всего будут статистами-оппозицией на пару с ОПЗЖ
але вони ж попередили - їм на ті вибори начхати )))
привет
в мэры кроме Сенкевича одно г лезло,пришлось за него голосовать
надеюсь сосна пролетит фанерой
из знакомых и то ,что я видела на участке в этом говно опросе не было желающих учавствовать
Согласно результатам:
81% украинцев поддерживают пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.
45% поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны.
95% согласны с тем, что нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде.
70% одобряют легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных.
78% считают, что Украине нужно ставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
ёпересете,молниеносно подсчитали,от какого количества опрошенных?
я даже маман погрузила в машину и свозила проголосовать)
мэр тот де в первом туре
в горсовете
майбах
региональная партия
слуги уродов
опэзэжисты
ЕС
.
только что прислали отчёт
26 % приняли участие в опросе осла
в опросе шустрого приняли участие 12292 чела,61 % от этого числа - голосовали,а 26 % отвечали на вопросы осла
І що - проковтнемо цю хєрню???
а якщо як з Якубовичем який вийшов із Тимошенко у другий тур на другому місці а потім раптово став першим
😂
Після підтримки народом ініциативи президента Зеленського тези про довічне увязнення топ корупціонерів Вашого сивочолого гетьмана чекають цікаві пригоди! Буде робота московським адвокатам мародера!
ГБР зясує щодо фактів злочинів Головного державного злочинця!
😂
А Харьков, Одесса, Мариуполь - это просто ужас.