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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Киев (24531) Киевсовет (1339) экзитпол (210)

Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева: "УДАР" – 21,3%, "ЕС" – 18%, "Слуга народа" – 9,5%, "Голос" – 7,2%, "Еднисть" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева: "УДАР" – 21,3%, "ЕС" – 18%, "Слуга народа" – 9,5%, "Голос" – 7,2%, "Еднисть" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7%, "Батькивщина" – 6,6%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Остальные партии набирают менее 4% голосов избирателей.

Социологическая группа "Рейтинг" провела экзитпол на выборах мэра и горсовета Киева, который проводился на 100 избирательных участках Киева. Количество опрошенных – 10 402 респондента. Ошибка выборки не превышает 1%.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+30
Киев НАШ!
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25.10.2020 20:10
+21
ЕС ВПЕРЕД!!!
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25.10.2020 20:11
+20
ЗеЭнд )))
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25.10.2020 20:11
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Киев НАШ!
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25.10.2020 20:10 Ответить
Ну да. Теперь Кличко не сможет коалицию со Слугами слабать. Слишком они мало набрали.
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25.10.2020 20:15 Ответить
У ЕС с ОПЗЖ еще меньше.
Так что скорее всего будет та коалиция о которой говорилось до выборов Удар + СН + Голос + Батьківщина
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25.10.2020 20:24 Ответить
Что ты несешь.
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25.10.2020 20:25 Ответить
Слуги урода вообще то с ОПЗЖопами дружат. Хотя конечно радоваться рано.
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25.10.2020 20:27 Ответить
Они со всеми стараются дружить.
Это ж не ЕС у которого все вокруг враги.
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25.10.2020 20:29 Ответить
Теперь начались отмазки дебилов. В стиле типа "не сильно то и хотелось". А склеротику напомню что ЕС официально поддержали Кличка и не стали выдвигать своего кандидата, чтобы не оттягивать от Кличко голоса. Как, кстати, сделал "Голос" с Притулой. Теперь будет второй тур.
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25.10.2020 20:50 Ответить
нужно учитывать оставшиеся проценты!
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25.10.2020 20:28 Ответить
Можно узнать какую дурь вы принимаете? Просто интересно для статистики.
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25.10.2020 20:45 Ответить
Так, без Юли никуда и никому нельзя..
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25.10.2020 20:10 Ответить
ЗеЭнд )))
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25.10.2020 20:11 Ответить
ЕС ВПЕРЕД!!!
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25.10.2020 20:11 Ответить
сн+регіонали будуть мати під 30% місць в київраді, забагато вати
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25.10.2020 20:12 Ответить
Не сей зраду. У наших будет точно 50%.
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25.10.2020 20:16 Ответить
Ну і шо воно їм дасть.
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25.10.2020 20:17 Ответить
Слуги - все...
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25.10.2020 20:13 Ответить
Бред. У слуг до выборов было ноль. А щас вполне приличное представительство и по-сути золотая акция.
Это ЕС в пролёте. Они там были в большинстве. А щас скорее всего будут статистами-оппозицией на пару с ОПЗЖ
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25.10.2020 20:27 Ответить
..девушка!! Вы откуда вылезли? Что у Вас с головой!!??? Подобный бред , что Вы несёте ну ни в какие ворота не лезет! Вы не сподвижница Верещук?
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25.10.2020 20:37 Ответить
Я уже спрашивал какую дурь она примет. Дико интересно. Молчит пока.
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25.10.2020 22:11 Ответить
Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 668 .....Альо , попий-те холодної водички . І не меліть дурниць . Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 3954 .
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25.10.2020 20:57 Ответить
Слуги всралися. Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева: "УДАР" – 21,3%, "ЕС" – 18%, "Слуга народа" – 9,5%, "Голос" – 7,2%, "Еднисть" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7% - Цензор.НЕТ 4328
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25.10.2020 20:14 Ответить
ще й як
але вони ж попередили - їм на ті вибори начхати )))
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25.10.2020 20:51 Ответить
шо там у вас?
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25.10.2020 21:05 Ответить
та шо,жду
привет
в мэры кроме Сенкевича одно г лезло,пришлось за него голосовать
надеюсь сосна пролетит фанерой
из знакомых и то ,что я видела на участке в этом говно опросе не было желающих учавствовать
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25.10.2020 21:20 Ответить
слуги урода в ж"пе ,это не может не радовать(сорри,другими словами не скажешь)
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25.10.2020 21:21 Ответить
как тебе ЭТО

Согласно результатам:
81% украинцев поддерживают пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.
45% поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны.
95% согласны с тем, что нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде.
70% одобряют легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных.
78% считают, что Украине нужно ставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

ёпересете,молниеносно подсчитали,от какого количества опрошенных?
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25.10.2020 21:22 Ответить
я на это вообще внимания не обращаю. это хрень полная и пусть сами зеленые ее и жрут
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25.10.2020 21:25 Ответить
а у вас как?
я даже маман погрузила в машину и свозила проголосовать)
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25.10.2020 21:27 Ответить
у нас все ожидаемо как для центра Украины.
мэр тот де в первом туре
в горсовете
майбах
региональная партия
слуги уродов
опэзэжисты
ЕС
.
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25.10.2020 21:38 Ответить
я в вайбере в группе "электронная демократия" шустрого
только что прислали отчёт
26 % приняли участие в опросе осла
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25.10.2020 21:38 Ответить
26 от числа выборцев? или от пришедших на выборы 20% выборцев?
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25.10.2020 21:39 Ответить
они пишут - приняли участие в выборах 61 % выборцев,значит от них 26%
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25.10.2020 21:44 Ответить
бред какой то. явка 20 % с хвостиком по стране
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25.10.2020 21:45 Ответить
ой,то мне повылазило
в опросе шустрого приняли участие 12292 чела,61 % от этого числа - голосовали,а 26 % отвечали на вопросы осла
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25.10.2020 21:56 Ответить
Ахахаха)) квартальный цирк подошел к концу. зелескот, собирай манатки и вали нахер из Киева. Тебе тут не рады!
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25.10.2020 20:14 Ответить
короче киевлянам похер на город... все все разыграли и поделили... голосование по ключевым вопросам покажет, кто чего с кем дерибанит.....
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25.10.2020 20:14 Ответить
не расстраивайся. вашим будет тоже. какое нибудь село. не ну а чо.. нормальный стартап
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25.10.2020 20:16 Ответить
Та не треба село. Людей шкода. Хай повертаються в "квартал" і шурують на расію з гастролями. А ще краще на постійне місце проживання.
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25.10.2020 20:29 Ответить
Как раз не похер. Слуги с ОПЗЖопами в пролете.
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25.10.2020 20:18 Ответить
Бойлер покупай! Не будешь в пролёте!)
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25.10.2020 20:36 Ответить
Стены утепли, и бойлер не нужен будет. А еще забери у ахметова Киевтеплоенерго. Будет еще теплее.
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25.10.2020 21:21 Ответить
При чем тут бойлер к утеплению стен??
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25.10.2020 21:29 Ответить
Слуги пролетели по полной
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25.10.2020 20:15 Ответить
ну,неплохо...
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25.10.2020 20:15 Ответить
И при этом представитель ОПЗЖопса по предварительным данным выходит во второй тур с Кличко., а в горсовет набирают всего 6,7% ( и где блин логика).. Хотя пока это все экзитполы конечно.
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25.10.2020 20:17 Ответить
А у другому турі Попов - 73; а Кличко - 25%
І що - проковтнемо цю хєрню???
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25.10.2020 20:45 Ответить
Та не.. Виталику получить второй тур конечно не комильфо.. Но если выходить во второй тур то Попов само то.. ( Как Петро хотел себе второй тур с Бойко) Так что в случае Виталик и ОПЗЖопс ( позор Киеву) Виталик может уже раскупоривать шампанское.
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25.10.2020 20:51 Ответить
Це якщо чесно порахують.
а якщо як з Якубовичем який вийшов із Тимошенко у другий тур на другому місці а потім раптово став першим
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26.10.2020 22:45 Ответить
клани....клани....клани....- де тут Київ...., Україна....Громадяни....
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25.10.2020 20:19 Ответить
ЄС на виборах мера Києва підтримала Кличка, тому свого мера не висувала.
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25.10.2020 20:35 Ответить
Ес на выборах в Киеве пролетела как фанера! Кличко заявил, что с партией шоколадного мародера коалиции не будет! Пусть мародер с опзж обьединяется!
😂
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25.10.2020 20:37 Ответить
Це твій шарій пролетів, а ЄС друга по рейтингу - 18%, Удар- 21,3%.
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25.10.2020 20:42 Ответить
Це твій Шарій пролетів разом із мародером Порошенко! Кандидат київлян - Віталій Клічко!
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25.10.2020 20:45 Ответить
Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 2193 А що, необхідно обов'язково з кимось об'єднуватись? Звідки ви такі кумедні беретесь?
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25.10.2020 20:44 Ответить
Це ви кумедні! Зробили месію із олігарха та мародера! Це анекдот! Мародер, що грабував країну, відкривав офшори, діти якого славили Росію - у вас патріот на рівні Бандери! Збочення якесь!
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25.10.2020 20:49 Ответить
Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 3403 ..Звідки знаєш , що грабував ?? А , я здогадуюсь ,, тобі мусейчучка по тілявізору сказала . ! Ну ти й лох .!
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25.10.2020 21:02 Ответить
Сам ти лох! Україна послала партію мародера під три чорти! Ні одного мера песики не взяли! Купівля китайських макок не подіяла! Американскі танки треба було купувати! Та меньше красти треби було!
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25.10.2020 21:06 Ответить
А що хтось від ЄС балотувався на мера Києва? І про крадіжки факти приведіть. І про офшори. Ну ви ж не якесь тупориле брехло. Правда?
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25.10.2020 21:09 Ответить
Чи є у цьому сенс? Порохоботи усі факти фейком назвуть!
Після підтримки народом ініциативи президента Зеленського тези про довічне увязнення топ корупціонерів Вашого сивочолого гетьмана чекають цікаві пригоди! Буде робота московським адвокатам мародера!
ГБР зясує щодо фактів злочинів Головного державного злочинця!
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25.10.2020 21:14 Ответить
Таке враження, що деякі люди без інформації, як мінімум, півтора роки сиділи, а тут вилізли. Чи простіше. Їм методичку не поміяли.
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25.10.2020 21:06 Ответить
дура,от ЕС не было кандидата в мэры
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25.10.2020 20:55 Ответить
Потому, что киевляне на мародера ложили! Вот ваш сывочолый гетьман и не участвовал в выборах мера Киева! Наш мер - Кличко!
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25.10.2020 21:00 Ответить
Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 9006.
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25.10.2020 21:03 Ответить
Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 2378 Не, ну не можна ж бути аж настільки тупим. "ЄС" зайняла друге місце в рейтингу. "ЄС", це партія Пороха.
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25.10.2020 21:11 Ответить
дурак это не излечимо
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25.10.2020 21:13 Ответить
Он не дурак. Он зебил.
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25.10.2020 21:27 Ответить
это =
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25.10.2020 21:28 Ответить
Зрада! Вздрючили песыков!
😂
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25.10.2020 20:32 Ответить
"ЕС" - 18%, "Слуга народа" - 9,5% Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 4720 ,, Вздрючили так вздрючили . Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 3382 .
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25.10.2020 21:07 Ответить
Это ж всего экзитполы. Последнее слово будет за "наперсточниками".
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25.10.2020 20:33 Ответить
Можна сказати: "З поверенням до тями, земляки". Хоча якесь падло за слуг та ригів, все-таки, проголосувало.
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25.10.2020 20:38 Ответить
Так это в Киеве.
А Харьков, Одесса, Мариуполь - это просто ужас.
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25.10.2020 20:40 Ответить
Вони хочуть наваросії, Донбас із Кримом їх дебілів нічого не навчив.
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25.10.2020 20:43 Ответить
Особливо вразив Маріуполь. Мабуть знову мріють про обстріли і гуззкій мір.
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25.10.2020 20:46 Ответить
Як вовка не годуй , а він все в ліс дивиться .)) Пів Донбасу ( підконтрольного Україні ) до цих пір , на 7 му році війни з кацапами , жде приходу дири і рузького міра . Вату не переконати . Прийдеться з цим жити . Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7% - Цензор.НЕТ 9301 .Можливо через 100 років вона виродиться .
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25.10.2020 21:18 Ответить
Думаю, с лугандоном надо вести себя как Турция с курдами.
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25.10.2020 21:25 Ответить
как прибалты с кацапами
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25.10.2020 22:06 Ответить
 
 