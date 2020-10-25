Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева: "УДАР" – 21,3%, "ЕС" – 18%, "Слуга народа" – 9,5%, "Голос" – 7,2%, "Еднисть" – 6,8%, "ОПЗЖ" – 6,7%, "Батькивщина" – 6,6%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Остальные партии набирают менее 4% голосов избирателей.

Социологическая группа "Рейтинг" провела экзитпол на выборах мэра и горсовета Киева, который проводился на 100 избирательных участках Киева. Количество опрошенных – 10 402 респондента. Ошибка выборки не превышает 1%.