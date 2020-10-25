Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44%. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По данным экзитпола, действующий мэр побеждает в Одессе
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
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+19 Garry Grant
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+4 Garry Grant
показать весь комментарий25.10.2020 20:25
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В облсовете на первом месте ОПЗЖ - 21,4%. Далее «Доверяй делам» с 21,3%. На третьем «Слуга народа» - 18,9%, на четвертом «Европейская солидарность» с 13,6% а на пятом «Партия Шария» с 9,6%.
Скільки крику було від цих, прости Господи, "громадян", які на піну сходили, =пачіму Порох єво нє уволіт= !