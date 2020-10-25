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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Одесса (7375) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44%. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По данным экзитпола, действующий мэр побеждает в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Экзитпол Савик Шустер Студии по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44% 01

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+19
Абсолютно конченые ватаны.
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25.10.2020 20:16
+4
нда...от трухи не избавились,но и зелени сквозь асфальт пробиться не дали...ЕС -весьма неплохо,как для одессы
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25.10.2020 20:18
+4
Так это Порошенко ему 34.4% нарисовал?
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25.10.2020 20:25
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ну и тогда и 3,14здострадательствовать не стоит... одеситы сами виноваты...
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25.10.2020 20:14 Ответить
Абсолютно конченые ватаны.
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25.10.2020 20:16 Ответить
«Труханов для президента - це організаційний і адміністративний, а також, як вважає сам Порошенко, електоральний ресурс. А для Труханова Порошенко - це прикриття від можливих кримінальних переслідувань та певний «карт-бланш» на реалізацію того, що він вважає потрібним в Одесі.
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25.10.2020 20:18 Ответить
Так это Порошенко ему 34.4% нарисовал?
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25.10.2020 20:25 Ответить
союз меча и орала..
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25.10.2020 20:27 Ответить
все ожидаемо Обухов от ЕС увы полный нуль.. после ЗЕ все поумнели на младое лицо не смотрят а Скорик это ПРЫоаналы и ОПЗЖ вместе это и есть срез в Одессе основной..Труханов просто старое засохшее гхм а вот новые пока темные а стоит ли менять шило на шило??
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25.10.2020 20:28 Ответить
новый .. это шарик Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44% - Цензор.НЕТ 9856
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25.10.2020 20:29 Ответить
«Усе, що ми сьогодні говоримо, що нас поважають і підтримують, у нас високі рейтинги… кажучи чесно, Петре Олексійовичу, це все завдяки вам. Завдяки тому, що ви дали можливість нам проявити своє ставлення», - такими словами закінчував свій виступ на Раді регіонального розвитку одеський міський голова Геннадій Труханов 2 березня. Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44% - Цензор.НЕТ 9091
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25.10.2020 20:16 Ответить
нда...от трухи не избавились,но и зелени сквозь асфальт пробиться не дали...ЕС -весьма неплохо,как для одессы
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25.10.2020 20:18 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: Труханов - 34,4%, Скорик - 17,93%, Філімонов - 13,75%, Обухов - 12,52%, Ківалов - 5,44% - Цензор.НЕТ 8621 Совершенно согласен. Для Одессы 4 место ЕС-это отличный результат. Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: Труханов - 34,4%, Скорик - 17,93%, Філімонов - 13,75%, Обухов - 12,52%, Ківалов - 5,44% - Цензор.НЕТ 2689
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25.10.2020 20:33 Ответить
это еще не резульаь ес...это кандидат в мэры от ес. Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: Труханов - 34,4%, Скорик - 17,93%, Філімонов - 13,75%, Обухов - 12,52%, Ківалов - 5,44% - Цензор.НЕТ 9625
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25.10.2020 20:35 Ответить
Для Одеси не відмінний, а більш-менш нормальний результат буде тоді, коли 3 місце в Одесі займуть націоналісти (не важно це "Свобода", Національний корпус чи хтось інший). А цей результат це кошмар.
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25.10.2020 21:17 Ответить
Я з Вами згоден, але маемо те що маемо...Констатую з великим сумом. Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: Труханов - 34,4%, Скорик - 17,93%, Філімонов - 13,75%, Обухов - 12,52%, Ківалов - 5,44% - Цензор.НЕТ 7231
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26.10.2020 11:29 Ответить
фігасе Обухов від ЄС скільки набрав!!! Молодець.
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25.10.2020 20:20 Ответить
труха и мертвячук во втором туре. класс.
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25.10.2020 20:23 Ответить
В горсовете лидирует мэрская партия «Доверяй делам» с 24,4% голосов. Вторые ОПЗЖ - 20,9%, третьи «Слуга народа» - 18%, четвертые «Европейская Солидарность» с 12,3% голосов, а на пятой позиции «Партия Шария» - 9,3%.» Украинская морская партия Сергея Кивалова» не не проходит, у нее 4,1%.

В облсовете на первом месте ОПЗЖ - 21,4%. Далее «Доверяй делам» с 21,3%. На третьем «Слуга народа» - 18,9%, на четвертом «Европейская солидарность» с 13,6% а на пятом «Партия Шария» с 9,6%.
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25.10.2020 20:28 Ответить
долбанные бандюки и одесская вата ... воры и мошенники с таможенниками всегда за воров и мошенников.
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25.10.2020 20:32 Ответить
Хтось казав,що більшість людей в Одесі патріоти.Як виявилось ні.
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25.10.2020 20:40 Ответить
... сколько шариевских идиотов бродит по Одессе!!!((((
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25.10.2020 20:40 Ответить
А потім ці самі =виборці= будуть нарікати? На кого цього разу ?
Скільки крику було від цих, прости Господи, "громадян", які на піну сходили, =пачіму Порох єво нє уволіт= !
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25.10.2020 20:42 Ответить
Воно й не дивно - "cхід" і Одеса- це благодатний грунт для московітів, якщо задумають напасти то більшість населення буде й не проти( Да й тут більшість підкацапників в разі чого буде. Вам навіть рідною мовою важко писати - говорити(
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25.10.2020 20:45 Ответить
Бле, Домбровский чёт ваще никак...
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25.10.2020 20:47 Ответить
Эх, без шансов - два ватоголовых в финале одно хуже другого. ( Не нашлось в Одессе своего хотя бы Филатова. Зеленые так и не поняли что Филимонов - технический кандидат по договору с Трухой, чтобы сделать убедительным разрыв с опзж и ЕС. Дальше еще большее погружение в ватное уныние и вытравливание всех патриотических сил. Как дальше жить в этом городе - непонятно.
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25.10.2020 21:44 Ответить
А кол-во шариков в Одессе вообще поражает. Это ж критический уровень дебилизма.
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25.10.2020 21:48 Ответить
В Харьков, Одессу и Марик как раз понасбегалась куча сброда из ордило и уставших от путена крысчан. Вот вам и результат.
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25.10.2020 21:49 Ответить
Удивил результат кандидата от ЕС. Неожиданно.
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25.10.2020 22:17 Ответить
приятная Ликвидация Червоненко
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26.10.2020 07:05 Ответить
 
 