Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: Труханов – 34,4%, Скорик – 17,93%, Филимонов – 13,75%, Обухов – 12,52%, Кивалов - 5,44%. ИНФОГРАФИКА

По данным экзитпола, действующий мэр побеждает в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.