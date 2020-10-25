Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Мариуполя: "Блок Вадима Бойченко" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партия Шария" - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.