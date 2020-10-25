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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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горсовет (659) Мариуполь (5562) экзитпол (210)

Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Мариуполя: "Блок Вадима Бойченко" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партия Шария" - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Мариуполя: "Блок Вадима Бойченко" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партия Шария" - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+34
Город-сепар
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25.10.2020 20:18
+30
Сраные ватаны тянут Украину на дно.
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25.10.2020 20:18
+24
Мало было мариуполю, что их херачели кацапы из градов. Эти дураки так и ничего не поняли.
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25.10.2020 20:21
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Город-сепар
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25.10.2020 20:18 Ответить
Що гірше: сепари або зебіли?
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25.10.2020 20:24 Ответить
КАКАЯ РАЗНІЦА! (с)
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25.10.2020 21:01 Ответить
Юга-васточное быдло.
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25.10.2020 20:49 Ответить
Ты, какое быдло?
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25.10.2020 23:54 Ответить
Бойченко ЗАРАЗ не зовсім сєпар. Це людина Ахмєтова, а той, може не так, звичайно, як нам би хотілось, але топить за Україну. Я не захищаю Ахмєтова, але в його діях останні роки спостерігається, щось на кшталт "понять і простіть". Якщо порівнювати з жопоблоком, то все таки блок Бойченка - менша жопа...
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25.10.2020 21:15 Ответить
Я об этом написал. Не за сепаров, то за своих. Связано это с тем что Киев далеко и все эти партии модные выглядят чужими. Это вина ЕС и прочих одним словом во многом, не только Мариуполя. Но Шарий и ОПЗЖ это всё равно дно.
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25.10.2020 21:20 Ответить
Ахметка "гріхи замолює" (а по суті городик свій обробляє на майбутнє).
Отже, Тільки сепари явіні та прихлвані.
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25.10.2020 23:04 Ответить
Все подчиняется законам развития, а не чьим-то хотелкам. Все имеет свою первопричину, на ровном месте, ничего не происходит.
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26.10.2020 00:06 Ответить
Сраные ватаны тянут Украину на дно.
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25.10.2020 20:18 Ответить
В Марике, вторая по величине зарплата, среди городов Украины. В Марике люди работают, а дно, это ты.
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25.10.2020 23:59 Ответить
вєлічіна зарплати- поняття дуже відносне. Донбас завжди мав найкращі зарплати в Україні, але жив на багато гірше від заходу країни, де теоретично зарплати найменші. будинки і квартири в забитих селах зараз коштують більше ніж в великих містах окупованого Донбасу. Ваша зарплата є висока, поки ви є в Україні. Думайте, годувальники, мля...
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26.10.2020 06:26 Ответить
Сплошная вата. Капец.
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25.10.2020 20:19 Ответить
и что можно Градами освежить в какой стране их город находится... а потом ой миль пардон ветром снаряды сами надулись от траектории....
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25.10.2020 20:24 Ответить
Може не варто було визволяти Марік?
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25.10.2020 20:20 Ответить
У них логика простая. Киев далеко, а свои близко. Нужно активнее с ними работу вести. То что у ЕС огромные факапы с разработкой партии на местах говорили годами. Вот и имеем теперь такое.
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25.10.2020 20:20 Ответить
В дурдомі скільки не проводь виховну роботу, на виході все одно отримаєш "нуль". Дебіли, вони і в Африці дебіли.
Русскоязычное быдло юга-вастока было, есть и будет есть (якщо буде мати що їсти звичайно)
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25.10.2020 20:39 Ответить
Ты вообще, не понять, какое быдло, по-ли русскоязычное, то-ли украиномовное)))
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26.10.2020 00:10 Ответить
Господи... Даже в Марике СН пролетели. Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Мариуполя: "Блок Вадима Бойченко" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партия Шария" - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5% - Цензор.НЕТ 3086
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25.10.2020 20:20 Ответить
Это значит что им конец. Жесткий причем.
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25.10.2020 20:21 Ответить
от этого не легче все кто голосовал за слуг 73% на юге и востоке голосують за опзж
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25.10.2020 20:21 Ответить
Или за местных. Меня радует что выборы выигрывают местные блоки. Это значит что своя рубашка ближе к телу.
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25.10.2020 20:23 Ответить
Они и раньше за них голосовали. Так что в этом плане мало что изменилось.
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25.10.2020 20:25 Ответить
Мало было мариуполю, что их херачели кацапы из градов. Эти дураки так и ничего не поняли.
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25.10.2020 20:21 Ответить
А в якому дурдомі пацієнти щось розуміють?
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25.10.2020 20:48 Ответить
Всё, Мариуполь лёг.
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25.10.2020 20:21 Ответить
А он вставал?

Спереляку шото там посуетились и опять легли под "своих".
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25.10.2020 20:27 Ответить
Зебіли! Зрадники!
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25.10.2020 20:21 Ответить
Жителі хочуть з москалями трахатися.
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25.10.2020 20:22 Ответить
Скоріш за все, що жителі хочуть щоб їх москалі трахали.
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26.10.2020 00:23 Ответить
Зона сумерек. Зомбаки ватные. Тьфу,мрази.
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25.10.2020 20:22 Ответить
шарики пролезли..
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25.10.2020 20:22 Ответить
одни сепары
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25.10.2020 20:23 Ответить
Почули Донбас?! Хто ще чекає "реінтеграції",виступає за "особливий статус" та "вільну економічну зону"?! Якщо цим "зомбакам" дати волю-вони знищать все,всіх і себе зі своїми дітьми!
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25.10.2020 20:23 Ответить
Ипать дебилы. Ещё и петушарии проходят...
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25.10.2020 20:24 Ответить
Маріуполь, Одеса там ватний швах.
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25.10.2020 20:25 Ответить
и стоило сыновей хоронить за этих уродов , которым показывают что такое Раша и что там происходит а они зомби . Бандиты должны быть свои.
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25.10.2020 20:25 Ответить
ВСЕ(!) ватные «партии»........
no comment.......
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25.10.2020 20:26 Ответить
Поздравляю земляков с премией Дарвина!
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25.10.2020 20:28 Ответить
І що з всім цим робити? Вони ж невиліковні! Я колись працював з мужиком з Донецька. Совок совком. Вища освіта, а дай йому ковбасу по 2.20 і буде йому щастя.
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25.10.2020 20:46 Ответить
Ты еще канадцев не видел))) Да, что канадцы, вот американец, тот за доллар воробья в поле загоняет))
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26.10.2020 00:15 Ответить
Теперь опитування, по .уенскому и в родную росийскую гавень.
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25.10.2020 20:34 Ответить
Это занавес(((
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25.10.2020 20:37 Ответить
Город на линии фронта, стреляли по нему Градами и ничего им не дошло. Может пусть ещё пальнут, можно Смерчем.
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25.10.2020 20:37 Ответить
мораль - хочешь, чтобы за тебя ватники и колаборанты (возможно некоторые оккупанты) искренне проголосовали - ******** город "градами"
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25.10.2020 20:38 Ответить
Это как с Содомом и Гоморой, надо вывезти, тех пар процентов адекватных, а потом - Жги Господь!
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25.10.2020 20:39 Ответить
Судячи з рейтингу, а мабуть і в результаті виборів, в Україні за вислів " Ну там же наши люди" потрібно як мінімум вибити всі зуби і відбити печінку, а як максимум то довічне ув'язнення або зразу на гіляку.
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25.10.2020 20:43 Ответить
Это ватные прокацапские скоты которым Рашка намного ближе ментально , а проще говоря враги Украины которые всегда осознанно будут голосовать против Украины...СБУ и центральная власть полностью бездействует..хотя методов борьбы с такими скотами разработано валом вполне эффективных. Больше толерастии к вате и будете скоро сапоги лизать кацапским солдатам толерастичные вы наши ЗЕбилы
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25.10.2020 20:56 Ответить
Зє-мутанти.

Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Маріуполя: "Блок Вадима Бойченка" - 45,6%, ОПЗЖ - 31,4%, "Партія Шарія" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,7%, "Сила людей "- 5% - Цензор.НЕТ 9656
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25.10.2020 21:04 Ответить
После такой картинки власть Украины должна назначить в город Мариуполь военного коменданта,если не хотят чтобы Мариуполь ушёл в ЛДНР. Если этого не произойдёт в ближайшее время, то можно говорить ,что власть Украины уже подченяется напрямую Кремлю.
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25.10.2020 21:12 Ответить
Если говорят что Бойченко от Ахметова,то любому понятно, что олигархи ради денег могут на два фронта работать.
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25.10.2020 21:15 Ответить
Не можуть, а працюють на два боки
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25.10.2020 23:07 Ответить
Не треба розганяти зраду. Маємо величезний прогрес. Якщо прийшло 35%, то за сєпарів (ОПЗЖ та шарікова) проголосувала третина. Від загальної кількості 10-15%. Це величезний стрибок у свідомості людей. За моїми особистими відчуттями сєпарні було більше 85% у 2014. Просто маріупольська сєпарня більш обережна та сциклива, а проураїнська меншість більш активна, що і врятувало тоді ситуацію.
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25.10.2020 21:14 Ответить
все равно все плохо.
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25.10.2020 21:52 Ответить
ні хріна. Ті, хто не прийшов поділяються приблизно так само як і ті що прийшли.
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25.10.2020 23:09 Ответить
А мы всей Украиной этой гребаной сепарне дороги будем строить и свободные экономические зоны открывать)))
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25.10.2020 21:55 Ответить
Во втором квартале 2020 года средняя зарплата в Мариуполе составила 16876 гривен. И это самая большая зарплата в регионе.

Зажрались ватники, а если бы как в ОРДЛЕ 15 тыс рубл в окопах за убийства и 6тыс рубл зарплаты, комендантский час и подвал. А вата Мариупольская Русский мир хотите вернуть?
Заводы ваши на метал или в Рашу а вас в окопы.
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25.10.2020 23:53 Ответить
Анна,, и это з/п, после "геройского" рейда "эскадры" Порошенка, после чего рыбаки Марика на промысел не выходили несколько месяцев, боялись. Марик всегда жил нормально, когда не мешали. Могу сказать, что и отношение к "Азову" неоднозначное. Уточнять не хочу, см. экзиты, так и будет.
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26.10.2020 00:29 Ответить
5 років тому мій друг киянин переконував мене що порядок в Україні настане якщо війна пройде всією Україною.В той час я вірив.Тепер,після цих виборів,особливо в Маріуполі,через який вона трохи пройшла,я сумніваюсь все більше й більше....
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26.10.2020 00:59 Ответить
 
 