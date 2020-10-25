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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Мариуполь (5562) местные выборы (2145) мэр (1631) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Мариуполю: Бойченко - 69,05%, Клименко - 23,71%, Мугли - 4,05%, Башкирова - 2%, Клюев - 1,19%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

По данным социологов, на выборах мэра Мариуполя голоса распределились таким образом:

Экзитпол Савик Шустер Студии по Мариуполю: Бойченко - 69,05%, Клименко - 23,71%, Мугли - 4,05%, Башкирова - 2%, Клюев - 1,19% 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Киеву: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула – 7,27%. ИНФОГРАФИКА

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Анна Судак
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Люмпени голосують за хазяїв.
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25.10.2020 20:31 Ответить
Що за "йух" цей Бойченко?
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25.10.2020 20:34 Ответить
Медведчука.
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25.10.2020 20:38 Ответить
Скорее Ахметова.
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25.10.2020 20:40 Ответить
Якщо в Мертветчука, тотчому не Жопоблоці?
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25.10.2020 20:51 Ответить
Був. Типу вийшов.
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25.10.2020 20:55 Ответить
Смотрю экзит-полы,и думаю-ну опять пархатые всех нае...(опередили).
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25.10.2020 20:34 Ответить
Ви знаєте, люди, дивлячись на це спотворення волевиявлення виборців сьогодні, починаю думати, що президентські вибори, де переміг зе!, теж були не зовсім нормальні, скажімо так. Просто, дивлячись відсторонено, начебто все демократично. Але, це тільки з боку Порошенко, який дуже ітелігентно увійшов у кампанію, ніде не махлював і не займався фальшуванням. І так же поважно вийшов з процесу. І не боявся зустрічатися з людьми і ходить по вулиці. А от ТА СТОРОНА здається мені, нічим не гребувала, їх стиль поведінки ми всі вже побачили. І вважаю, що його 73%- це навіювання через їхній дурнуватий фільм з Голобородьком за допомогою 25 кадру. Щось подібне відбувається і наразі.
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25.10.2020 20:55 Ответить
 
 