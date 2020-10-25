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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Днепр_город (3758) экзитпол (210) Филатов (551)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов – 44,47%, Краснов – 14,44, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным экзитпола лидирует действующий мэр днепра Борис Филатов с результатом в 44,47%. 

Александр Вилкул от Блока Вилкула "Украинская перспектива" набирает 11,27%, Загид Краснов от "Гражданской силы" - 14,44%, Сергей Рыженко от "Слуги народа" - 10,6%, Сергей Никитин от ОПЗЖ - 8,81%.

Экзитпол Савик Шустер Студии по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81% 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+36
Дуже радий за Філатова !!
Беня пролетів !
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25.10.2020 20:35
+34
Днепр наш!!! ВаЗЕлиновые уроды - в сад!!!
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25.10.2020 20:36
+30
По сравнению с Одессой и Харьковом Днепр остался единственным оплотом противостояния ватному реваншизму с Востока.
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25.10.2020 20:49
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надо было не с пропозицией выеживаться а доделывать "партию мэров". вот это была бы реальная бомба
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25.10.2020 20:34 Ответить
Дуже радий за Філатова !!
Беня пролетів !
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25.10.2020 20:35 Ответить
Был бы порохоботик ты с Днепра, говорил бы противоположное
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25.10.2020 23:06 Ответить
Днепр наш!!! ВаЗЕлиновые уроды - в сад!!!
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25.10.2020 20:36 Ответить
Что в ОПГ Филатова состоишь?
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25.10.2020 20:37 Ответить
да, насаживает кацапов и зебилов на бутылку Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81% - Цензор.НЕТ 4866
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25.10.2020 21:05 Ответить
И Киев
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25.10.2020 20:43 Ответить
Как и говорил Богдан,просрали поддержку зелень с 73 до плюс минус 10 по результатам.И это только год с небольшим прошел , теперь тарифы повысят быдло вообще прозреет будут рожи бить скоро им.
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25.10.2020 21:06 Ответить
Вот да!
Слугам народа нужно книгу писать "Как проср*ть все за полтора года имея абсолютное большинство во власти"
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26.10.2020 04:35 Ответить
Краснов уже шмарклі з екрану пускає.
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25.10.2020 20:44 Ответить
А зовсім недавно була стаття з рейтингом, де він випереджає Філатова. Мабуть, заказна.
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25.10.2020 21:35 Ответить
А от опезежопа доволі багато відсотків набере. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81% - Цензор.НЕТ 5260
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25.10.2020 20:45 Ответить
Пса Вилкула на нары!
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25.10.2020 20:46 Ответить
Краще на гіляку. Можна на ялинку, скоро Новий рік і Різдвяні свята.
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25.10.2020 21:43 Ответить
Хоч у дніпрян є бог у голові Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81% - Цензор.НЕТ 9940
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25.10.2020 20:46 Ответить
Результат виборів у міськраду покажуть...
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25.10.2020 20:56 Ответить
ну теперь в днепре окончательно ****** боря все доворует
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25.10.2020 20:47 Ответить
По сравнению с Одессой и Харьковом Днепр остался единственным оплотом противостояния ватному реваншизму с Востока.
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25.10.2020 20:49 Ответить
Дуже радий за мешканців Дніпра.
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25.10.2020 20:54 Ответить
во 2 ром туре будем рвать вора борю
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25.10.2020 21:00 Ответить
...это если с бутылки хватит сил встать Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81% - Цензор.НЕТ 1301
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25.10.2020 21:06 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼👏👏😊
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25.10.2020 23:42 Ответить
ну слава Богу.. Бо в мене вже сумніви з"явились. Як побачила як пенси табунами біжать до вілкулівських наметів під час агітації, ну думаю, "пропал дом")). А воно он як, шепелявий вілкул йде в гузно, за ним позеленівший риженко, слідом корбанівський загідка..
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25.10.2020 22:31 Ответить
Порохоботы радуются. Дебилы. Днепряне его проклинают, а они счастливы. За петину копеечку и мать продадут.
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25.10.2020 23:08 Ответить
Ковид пришел на Землю ,очистить себя от старой *******.пока они живы ,эти старые вонючие крабы будут жить совком
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25.10.2020 23:51 Ответить
филатов с корбаном будут доедать днепр...
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26.10.2020 07:56 Ответить
 
 