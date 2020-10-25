Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%. ИНФОГРАФИКА

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов – 44,47%, Краснов – 14,44, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным экзитпола лидирует действующий мэр днепра Борис Филатов с результатом в 44,47%.

Александр Вилкул от Блока Вилкула "Украинская перспектива" набирает 11,27%, Загид Краснов от "Гражданской силы" - 14,44%, Сергей Рыженко от "Слуги народа" - 10,6%, Сергей Никитин от ОПЗЖ - 8,81%.