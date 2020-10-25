Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%. ИНФОГРАФИКА
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Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов – 44,47%, Краснов – 14,44, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным экзитпола лидирует действующий мэр днепра Борис Филатов с результатом в 44,47%.
Александр Вилкул от Блока Вилкула "Украинская перспектива" набирает 11,27%, Загид Краснов от "Гражданской силы" - 14,44%, Сергей Рыженко от "Слуги народа" - 10,6%, Сергей Никитин от ОПЗЖ - 8,81%.
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+36 Amber
показать весь комментарий25.10.2020 20:35
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+30 житель юговостока
показать весь комментарий25.10.2020 20:49
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Беня пролетів !
Слугам народа нужно книгу писать "Как проср*ть все за полтора года имея абсолютное большинство во власти"