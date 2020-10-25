Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария"

В городской совет Одессы проходят 5 партий: "Доверяй делам", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Партия Шария".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно экзит-полу, партия "Доверяй делам" набирает 23,77%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 22,38%, "Слуга народа" – 15,95%, "Европейская Солидарность" – 12,72%, "Партия Шария" – 6,63%.

Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.

Граничная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Киевский горсовет проходят 7 партий