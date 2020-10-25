Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В городской совет Одессы проходят 5 партий: "Доверяй делам", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Европейская Солидарность", "Партия Шария".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.
Согласно экзит-полу, партия "Доверяй делам" набирает 23,77%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 22,38%, "Слуга народа" – 15,95%, "Европейская Солидарность" – 12,72%, "Партия Шария" – 6,63%.
Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.
Граничная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Пожалуйста, подождите...
З этим согласны 95.5%
И попробуй рот закрой-мы поцдем на них горой.
Беня й Сектор нас **...т,
и Шарий,вот блин урод.
Я за Мааска вболиваю-и на Марс я улетаю.
Реально біомаса. Хоч щось зе-папанька, іменний стипендіат, правильно сказав.
1. в КанадІ.
2. Не вказуйте людям, що їм робити, тоді вони не пошлють вас туди, де вам, власне, і місце.
Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, голосують на закордонних виборчих дільницях на виборах Президента України та пардаментських. У місцевих виборах участі брати не мають права.
Ви показали свій =рівень= коверканням назви країни і недолугим закликом.
То як я повинна відповідати на подібне ?
Неймовірне прагнення совків та дятлів опинитись у луГандонії...
Если б не они, Украины б уже давно не было.
А кто такие - доверяй делам??
Так хотели утопить конкурентов, что потопили все демократические силы.
А народ на .авно отреагировал опзж и шарием