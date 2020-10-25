РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4478 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
10 892 38
Днепр_город (3758) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: в горсовет проходят "Пропозиция", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Громадская сила", "Евросолидарность" и "Блок Вилкула"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

В городской совет Днепра проходят 6 партий: "Пропозиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Громадская сила", "Европейская Солидарность" и "Блок Вилкула Украинская перспектива",

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно экзит-полу, партия "Пропозиция" набирает 28,33%, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 17,15%, "Слуга народа" – 15,21%, "Громадская сила" – 10,44%, "Европейская солидарность" – 7,5% и "Блок Вилкула Украинская перспектива" – 5,24%.

Остальные политсилы не преодолели 5% барьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Мрак ...
показать весь комментарий
25.10.2020 20:43
+15
Мене особисто непокоїть зростання зажопінців!!! Що буде коли підійдемо до виборів преза та ВРУ !!!Можлива повна дупа !!!))
показать весь комментарий
25.10.2020 20:46
+6
хоть шарика нет..
показать весь комментарий
25.10.2020 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За Майбутне и тут пролетело. Ой как хорошо.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:43 Ответить
Днепр молодцы !!! Филатову доверяют. Шариков нахер !!! Кто за эажопинцев и вилкулов голосует Х.З -- упоротые пенсы наверное Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула" - Цензор.НЕТ 4970
показать весь комментарий
26.10.2020 05:25 Ответить
хоть шарика нет..
показать весь комментарий
25.10.2020 20:43 Ответить
Мрак ...
показать весь комментарий
25.10.2020 20:43 Ответить
Мене особисто непокоїть зростання зажопінців!!! Що буде коли підійдемо до виборів преза та ВРУ !!!Можлива повна дупа !!!))
показать весь комментарий
25.10.2020 20:46 Ответить
Так уже казали: хунта. Без виборів. На якийсь час. Щоб поміняти закон про громадянство, ввести інститут негромадянина, провести іспит на громадянство і позбавити виборчого права якомога більшу к-ть тупого поголів*я.
Інакше залишитеся без держави.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:55 Ответить
І трійки повернути. Бажано з розстрілами.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:00 Ответить
Це не смішно....
показать весь комментарий
25.10.2020 21:36 Ответить
Почему мрак? рыги+Вилкул набрали 22,5%. Мрак это в Харькове и особенно в Одессе (
показать весь комментарий
25.10.2020 21:54 Ответить
Зачем голову было морочить? Все как было , так и осталось! Админресурс на лицо ! При власти остались те же!
показать весь комментарий
25.10.2020 20:44 Ответить
Нет. Советы принадлежали БЮТ во многом. А теперь их выгнали. Всё очень сильно изменилось.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:44 Ответить
это хорошо?
показать весь комментарий
25.10.2020 22:17 Ответить
Это тектоническое изменение. Вы же хотели очищение элит? Вот вам и очищение. От бютовцев правда. Кто поумнее перебежал кто куда, а кто поглупее покинет советы.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:20 Ответить
А причем тут админресурс? Это же не подсчет голосов, а результат опроса на выходе с избирательного участка.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:49 Ответить
если совпадет , то админресурс...
показать весь комментарий
25.10.2020 22:17 Ответить
Интересная логика. А почему не так к примеру, что если совпадет, то опрос проведен корректно и довольно точно.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:30 Ответить
ой конченый ну теперь бишоп боря сворует все
показать весь комментарий
25.10.2020 20:44 Ответить
Почему сворует? Просто будет дальше иметь свою долю!
показать весь комментарий
25.10.2020 20:47 Ответить
А чого це Бутусов так піарить результати опитування шустрика? У кого хто і що спитав під час цих виборів?
показать весь комментарий
25.10.2020 20:46 Ответить
Бутусов выдает новости. Сейчас новости генерирует шустрик, поскольку основные опросные конторы на этих выборах не работали.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:51 Ответить
Ну в мене питали на виході з дільниці.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:51 Ответить
Так і відрекомендувались? Опитуванняч Шустера?
показать весь комментарий
25.10.2020 21:02 Ответить
Нєа. Назвали якусь соціологічну організацію. Але це не означає, що Шустер не опитував. Він же не може на всіх дільницях своїх опитувачив поставить. А взагалі я вважаю, що він скоріш за все скористався послугами подібної соціологічної статистичної организації. Бо звідки в нього власний ресурс подібне зробити. Та можу помилятися.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:18 Ответить
Так і я так можу. От назву своє опитування:"Всі кругом фідєрасти". І не прогадаю.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:38 Ответить
Ви не можете. Якби могли б - зробили. А так я не чув про подыбне опитування. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула" - Цензор.НЕТ 1058
показать весь комментарий
25.10.2020 21:51 Ответить
Ну немає у мене таких повноважнь) Але право голосу - є..
показать весь комментарий
25.10.2020 22:05 Ответить
У вас є і право голосу і право провести опитування. Але у вас може забракнути ресурсу та коштів щоб його провести. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула" - Цензор.НЕТ 8678
показать весь комментарий
25.10.2020 22:11 Ответить
Права опитування, під час виборів, - ні у кого не має.Ну як не крути - це поза Законом.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:18 Ответить
Чого б це? Екзітполи дозволені. Немає права на агітацію. Це так. А опитувати хто за кого віддав свій голос можна за бажанням того кого опитуєш. Інша справа проводити опитування на зразок того як зробив Зеленський. Мені здається подібні опитування недостатньо врегульовані законодавчо. Як на мою думку, то тут був елемент агітації. І тому власне я його вважаю не досить законним. Але Верховний суд дозволив це зробити. Тому я, як громадянин нашої країни повинен це прийняти хоч і не згоден з рішенням суду.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:28 Ответить
И тут русня рулит
показать весь комментарий
25.10.2020 20:53 Ответить
и тут одна кацапня и малоросы ..
показать весь комментарий
25.10.2020 22:12 Ответить
кто такие пропозиция и гр. сила? впервые слышу.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:38 Ответить
Пропозиция -- партия МЭРА Филатова. Громадьска сила- партия Краснова.
показать весь комментарий
26.10.2020 05:29 Ответить
Пропозиция и ОПЗЖ это одно и тоже. Увы, ватники пролезли.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:56 Ответить
Пропозиция -- ПАртия Филатова !!! САм ты ватник.
показать весь комментарий
26.10.2020 05:26 Ответить
Гуфман партнер Филатова и Корбана. Филатов трудоустроил всех беркутовцев Днепра. Создал для себя "муниципальную варту". У него теперь прозвище Альберкутович. Еще доказательства для порохоботиков надо?
показать весь комментарий
26.10.2020 09:59 Ответить
Радий за Філатова. А ще більше радий за фанеру вілкула, яка пролетіла над містом в сторону Парижу. Громадська сила Краснова? Він не розмовляє російською нормально, а як з українською?
показать весь комментарий
26.10.2020 09:42 Ответить
 
 