Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: в горсовет проходят "Пропозиция", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Громадская сила", "Евросолидарность" и "Блок Вилкула"

В городской совет Днепра проходят 6 партий: "Пропозиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Громадская сила", "Европейская Солидарность" и "Блок Вилкула Украинская перспектива",

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно экзит-полу, партия "Пропозиция" набирает 28,33%, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 17,15%, "Слуга народа" – 15,21%, "Громадская сила" – 10,44%, "Европейская солидарность" – 7,5% и "Блок Вилкула Украинская перспектива" – 5,24%.

Остальные политсилы не преодолели 5% барьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).