Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Днепру: в горсовет проходят "Пропозиция", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Громадская сила", "Евросолидарность" и "Блок Вилкула"
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В городской совет Днепра проходят 6 партий: "Пропозиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Громадская сила", "Европейская Солидарность" и "Блок Вилкула Украинская перспектива",
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно экзит-полу, партия "Пропозиция" набирает 28,33%, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 17,15%, "Слуга народа" – 15,21%, "Громадская сила" – 10,44%, "Европейская солидарность" – 7,5% и "Блок Вилкула Украинская перспектива" – 5,24%.
Остальные политсилы не преодолели 5% барьер.
Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
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