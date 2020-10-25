Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Мариупольский горсовет проходят блок мэра Бойченко, партия Шария, "слуги народа" и ОПЗЖ. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
Пятипроцентный барьер в Мариупольский горсовет преодолели "Блок Вадима Бойченко" (45.96%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (30.69%), Партия Шария (6.56%), "Слуга народа" (6.28%).
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
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Тупое ватное быдло!
Успокойтесь уже, это были только первые выборы этой партии.
Ватный край.
меры крупных городов начинают становиться самостоятельной региональной силой, и вытесняют в "кювет" общереспубликанские политические партии..
Кличко, Филатов, Кернес, Бойченко, наверняка Садовый.. и другие..
получается население голосует за комфорт, т.е. за того мера, который тратит деньги на комфорт горожан, а политические пустышки типа "Матькивщина", Пальчевский, "Швобода" в пролете..
просто я знаю, что политический проект "Швобода" и персонально Тягнывбока, создавал тавагищ Клюев по заданию политсовет "Партии рЫгЫонов", и на левые деньги от контробаса, которые Пупсу обеспечил тот же самый Клюев, дав ему "форточку" на границе..
и создавался проект "Швабода", как медийный партия-антогонист "партии рЫгЫонов" оккурат под возможную победу Януковща на выборах 2004 года.. но случилось чудо, и выиграл Ющ, и проект "Швободы" льложили на 2010 год, а вот уже когда Януковощ пришел к власти, Тягнывбок стал любимым анти-героем в штабе "ПР", и поэтому его очень активно финансировали через банк Арбузова.. а руководил проектом, все тот же Клюев..
при этом, в самой партии "Швобода" очень много искренних украинских патриотов, которых провокатор Тягнывсрак использовал в темную в интересах "ПР"..
а к самой "Швободе" я отношусь с брезгливостью, какую вызывают пророссийские проекты, типа партии Шария, или "Перемога Пальчевского" и т.д.
все будет Украина!
страшно?!.. ото ж!
вы паночка, наивны и доверчивы..