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Экзитпол "Рейтинга" о том, как украинцы ответили на вопросы Зеленского: положительно на все пять вопросов (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

Во время опроса, инициированного президентом Зеленским, украинцы положительно ответили на все пять вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", данные экзитпола обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

По данным опроса, ответы распределились следующим образом:

  • Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 81%, против - 16%
  • Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 54, против - 43%.
  • Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 95%, против - 4%.
  • Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? За - 70%, против - 24%.
  • Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? За - 78%, против - 13%.

Экзитпол Рейтинга о том, как украинцы ответили на вопросы Зеленского: положительно на все пять вопросов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрекламированный президентом Зеленским "общенациональный опрос" полностью провалился, - Бутусов

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+43
В заголовке одно...в тексте другое...
В заголовке 3 вопроса за в тексте все пять за...
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25.10.2020 20:46
+34
..судя по скорости подсчёта... результаты были подбиты ещё позавчера!.....
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25.10.2020 20:47
+30
Екзитпол незаконного опитування? Це що за сюр взагалі?
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25.10.2020 20:47
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Страница 2 из 2
тип кацапский может написать и на китайском, но останется, каким есть.
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25.10.2020 21:17 Ответить
Хто проводить «екзіт поли»!? Про властні політики на невідомо які гроші чи приватні газети і громадські організації!? Деякі люди просто вражають своєю просто космічною дурістю і лізе на форуми!
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25.10.2020 21:15 Ответить
На виході питають за кого голосували?,а не скільки депутатів потрібно?
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25.10.2020 21:18 Ответить
Заголовок статьи не освоили? Так перечитайте.
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25.10.2020 21:20 Ответить
Заголовок как-то некачественно из фольги развернули. Отсвечивает.
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25.10.2020 21:09 Ответить
Якщо рахував кивалов тоді вірю!
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25.10.2020 21:11 Ответить
Какой, вообще, может быть "экзитпол" по несуществующей фикции-имитации... непонятные люди покидали какие-то бумажки неизвестным детям без всякого контроля...
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25.10.2020 21:12 Ответить
Треба провести ще одне опитування лише з одним питанням. Подивіться на результати нижче й скажіть це правда чи фуфло?

"Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 54, против - 43%."
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25.10.2020 21:16 Ответить
На РБК от куда Цензор перепечатал новость цифры другие...45-за...43-против...
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25.10.2020 21:17 Ответить
Зміст залишається тим самим.
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25.10.2020 21:32 Ответить
45 меньше половины
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26.10.2020 17:34 Ответить
Це опитування лише прикриття для протягування ЗВТ в ордло. Тим більше, що воно вже озвучувало і другий блок, з питанням про подвійне громадянство. Хоче руками наріду відтворити совок.
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25.10.2020 21:17 Ответить
Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань - Цензор.НЕТ 7032 Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань - Цензор.НЕТ 8330
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25.10.2020 21:21 Ответить
Нещодавно проводилось соц. опитування що до ВЕЗ на Донбасі, так майже 70% українців були проти ,а тут що на замовлення кремля треба намалювати інші цифри.
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25.10.2020 21:22 Ответить
Засуньте свои результаты в дупу Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань - Цензор.НЕТ 3400
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25.10.2020 21:28 Ответить
Не вірте Рейтингу. він існує на гроші коломойського.
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25.10.2020 21:30 Ответить
Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань - Цензор.НЕТ 8279
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26.10.2020 09:43 Ответить
Хто набирає текст новин на "Цензорі"? Погляньте хоч на фото! За вільну економічну зону 45%, а не 54%. Цифри поміняйте місцями!
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25.10.2020 21:31 Ответить
еще один вопрос что считали кого чего что за порнографию считали в Рейтинге а может сами рисовали цю муйню Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань - Цензор.НЕТ 8674
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25.10.2020 21:33 Ответить
А почему вместе не 100%?
Особенности подсчёта?
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25.10.2020 21:35 Ответить
На остальных выражено отношение к опросу (недействительны)
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25.10.2020 21:42 Ответить
Да никто не знает что такое "свободная экономическая зона на Донбассе".
Донбасс большой, про какие именно регионы Донбасса идёт речь, кто нибудь знает???
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25.10.2020 21:39 Ответить
Речь идет именно об оккупированных территориях. Ссылку на источник, к сожалению дать не могу, не сохранил .
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25.10.2020 22:40 Ответить
Відсоток "опитаних" - в студію!
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25.10.2020 21:47 Ответить
просто количество потомушо непонятно от чего именно видсоток
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25.10.2020 21:52 Ответить
Від тих, хто прийшов на вибори, а не від тих, хто підійшов до сміттєвих пакетів.
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25.10.2020 22:09 Ответить
понимаешь хотелось бы озвучить натуральную цифру потомушо если это пару десятков тыс.
то назвать это общенациональным мнением никак не получается
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26.10.2020 05:44 Ответить
Привет тем, кто испортил опросник. Вместо того чтобы проголосовать против сэз на дамбасе.
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25.10.2020 21:50 Ответить
Можно было проголосовать хоть 10000 раз. В одни руки давали любое количество опросных анкет. Было бы время плюсики или минуса ставить))))
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25.10.2020 22:04 Ответить
Каждый народ заслуживает власть, которую имеет
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25.10.2020 22:07 Ответить
Уверен, что никто и не считал, написали "СКОКА НАДА". Причем уже давно, теперь просто озвучивают.
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25.10.2020 22:42 Ответить
Лишь имея четкое понимание ск. человек из принявших участие в"опросе" было опрошено можно утверждать о каких-либо %.
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25.10.2020 21:58 Ответить
Основным был второй вопрос, он его пропихнул. Теперь с Зе - взятки гладки.... «так народ захотел»...
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25.10.2020 21:59 Ответить
Все это анкетирование было не для вопросов и ответов, а чтобы волонтёры Зели пришли на выборы и проголосовали за СН. Своеобразная скупка голосов за Зелебобов
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25.10.2020 22:08 Ответить
Одно другому не мешает.
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26.10.2020 00:16 Ответить
Не пропихнул.
Смотрим нижнюю строку на инфограмме.
Т. к. в выборах принимали участие значительно больше людей, чем в опросе, то нижние цифирьки ближе к истине, т. е. за второй вопрос проголосовало меньшинство.
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25.10.2020 23:22 Ответить
Яка може бути вільна економічна зона для "бга-васточного русскоякычнава быдла"?. Ви що, подуріли?
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25.10.2020 22:07 Ответить
Судя по истерике опрос Зеленского хуже сдачи Крыма.
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25.10.2020 22:07 Ответить
Яка може бути вільна економічна зона для "бга-васточного русскоякычнава быдла"?. Ви що, подуріли?
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25.10.2020 22:08 Ответить
Голосувало 115% листків.
але усі розуміють що це не дає право завити що його дурь підтримує народ України...
Хоча потуги будуть
при 300 депутатах - 151 голос дешевше і легше купити чим 226.......Москалі не можуть багато платити санкції..
Недумаю що у монобільшості багато ідіотів без інстинкту самозбереження.
Вибори показали, що "...чуки" , "за життя" не готорві
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25.10.2020 22:26 Ответить
Голосувало 115% листків.
але усі розуміють що це не дає право завити що його дурь підтримує народ України...
Хоча потуги будуть
при 300 депутатах - 151 голос дешевше і легше купити чим 226.......Москалі не можуть багато платити санкції..
Недумаю що у монобільшості багато ідіотів без інстинкту самозбереження.
Вибори показали, що "...чуки" , "за життя" не готові захопити владу і у ВР прийдуть ЄС, Голос, Свобода, Батьківщина.
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25.10.2020 22:30 Ответить
Це явна брехня.
Там у таблиці написано зверху: "серед тих, хто ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ".

А один тільки цей напис вже є явна брехня, тому що з нього випливає, що начебто, всі люди, які взяли участь НЕ В ОПИТУВАННІ, А У ВИБОРАХ, начебто, що усі вони також взяли участь в опитуванні ! ! ! - А цього, очевидно, не було ! ! !

Якби там був напис: "серед тих, хто взяв участь в ОПИТУВАННІ", - тоді ще можна було б далі про щось брехати, адже ніхто не зможе перевірити, хто там що понамалював на канцелярському папері А4 без жодного контролю.

Але є очевидно, що серед тих, хто ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ, є тільки малий відсоток тих, хто у цей же час взяв участь у цій ілюзії опитування.

І тому дуже логічно і зрозуміло, чому ці діячі жодного слова не сказали про те, яка ж кількість людей взяли участь в цій імітації опитування !

(Не кажучи вже про те, який % ця кількість учасників імітації опитування складає хоча б від учасників виборів, а тим більше, від кількості усіх громадян, які мають право голосувати на виборах (або від загальної кількості людей)).
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25.10.2020 22:55 Ответить
Читаем внимательно:
Это экзитпол, а не результаты опроса.
На инфограмме указано, что эти цифирьки приведены среди тех, кто принимал участие и в выборах и в опросе (т. е. в опросе).
А нижние цифирьки на инфограмме - среди тех, кто принимал участие только в выборах и не принимал в опросе.
Т. к. в выборах принимали участие значительно больше людей, чем в опросе, то нижние цифирьки ближе к истине, т. е. за второй вопрос проголосовало меньшинство.
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25.10.2020 23:19 Ответить
Якщо не приймали участь в опитуванні, то як екзитпол дізнався думку неопитаних?
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26.10.2020 00:37 Ответить
В опитуванні - не приймали, в екзітполі - приймали.
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26.10.2020 08:55 Ответить
хорошо. вcё верно.
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26.10.2020 03:02 Ответить
"Услышали каждого" и послали куда подальше.
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26.10.2020 06:44 Ответить
а некоторые по десять раз. Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань - Цензор.НЕТ 1005
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26.10.2020 07:58 Ответить
Пусть и "ЕС" и другие партии тоже проводят свои опросы паралельно с "Слугами народа".
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26.10.2020 19:39 Ответить
так я не понял, курить вже можно?
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26.10.2020 21:53 Ответить
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