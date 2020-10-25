Экзитпол "Рейтинга" о том, как украинцы ответили на вопросы Зеленского: положительно на все пять вопросов (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во время опроса, инициированного президентом Зеленским, украинцы положительно ответили на все пять вопросов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", данные экзитпола обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".
По данным опроса, ответы распределились следующим образом:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 81%, против - 16%
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 54, против - 43%.
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 95%, против - 4%.
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? За - 70%, против - 24%.
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? За - 78%, против - 13%.
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+43 Привет
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+30 Толик Тигра
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"Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 54, против - 43%."
Особенности подсчёта?
Донбасс большой, про какие именно регионы Донбасса идёт речь, кто нибудь знает???
то назвать это общенациональным мнением никак не получается
Смотрим нижнюю строку на инфограмме.
Т. к. в выборах принимали участие значительно больше людей, чем в опросе, то нижние цифирьки ближе к истине, т. е. за второй вопрос проголосовало меньшинство.
але усі розуміють що це не дає право завити що його дурь підтримує народ України...
Хоча потуги будуть
при 300 депутатах - 151 голос дешевше і легше купити чим 226.......Москалі не можуть багато платити санкції..
Недумаю що у монобільшості багато ідіотів без інстинкту самозбереження.
Вибори показали, що "...чуки" , "за життя" не готорві
але усі розуміють що це не дає право завити що його дурь підтримує народ України...
Хоча потуги будуть
при 300 депутатах - 151 голос дешевше і легше купити чим 226.......Москалі не можуть багато платити санкції..
Недумаю що у монобільшості багато ідіотів без інстинкту самозбереження.
Вибори показали, що "...чуки" , "за життя" не готові захопити владу і у ВР прийдуть ЄС, Голос, Свобода, Батьківщина.
Там у таблиці написано зверху: "серед тих, хто ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ".
А один тільки цей напис вже є явна брехня, тому що з нього випливає, що начебто, всі люди, які взяли участь НЕ В ОПИТУВАННІ, А У ВИБОРАХ, начебто, що усі вони також взяли участь в опитуванні ! ! ! - А цього, очевидно, не було ! ! !
Якби там був напис: "серед тих, хто взяв участь в ОПИТУВАННІ", - тоді ще можна було б далі про щось брехати, адже ніхто не зможе перевірити, хто там що понамалював на канцелярському папері А4 без жодного контролю.
Але є очевидно, що серед тих, хто ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВИБОРАХ, є тільки малий відсоток тих, хто у цей же час взяв участь у цій ілюзії опитування.
І тому дуже логічно і зрозуміло, чому ці діячі жодного слова не сказали про те, яка ж кількість людей взяли участь в цій імітації опитування !
(Не кажучи вже про те, який % ця кількість учасників імітації опитування складає хоча б від учасників виборів, а тим більше, від кількості усіх громадян, які мають право голосувати на виборах (або від загальної кількості людей)).
Это экзитпол, а не результаты опроса.
На инфограмме указано, что эти цифирьки приведены среди тех, кто принимал участие и в выборах и в опросе (т. е. в опросе).
А нижние цифирьки на инфограмме - среди тех, кто принимал участие только в выборах и не принимал в опросе.
Т. к. в выборах принимали участие значительно больше людей, чем в опросе, то нижние цифирьки ближе к истине, т. е. за второй вопрос проголосовало меньшинство.