Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Блок Светличной - Вместе!". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
Пятипроцентный барьер в Харьковский горсовет преодолели "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народа", ЕС, партия Шария, "Блок Светличной - Вместе!".
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Пожалуйста, подождите...
а научные заведения???
короче - забудь
короче, иди занимайся твоим собственным депрессивным регионом, не лезь в чужие
все равно ты слишком туп, чтобы об этом говорить
и не забывай сглатывать биоматериал
ты даже не способен понять разницу между всего лишь ремонтом техники, получая извне детали (с того же Малышева) и способностью делать танки с нуля (полный цикл!)
слава Богу, что в правительстве сидят не такие идиоты...
причем с лаптестанскими замашками
это у них "если нужно будет, то мы штурмовщинкой...", "незаменимых у нас нет..." и т.д.
ДБ!
Во-вторых... им. Малышева оказался там не просто так. В другом месте его практически невозможно будет воссоздать. Нет кадров, нет мощностей, нет площадей. И не будет - не с украинскими финансами.
Ну что я тебе скажу... держать границу нужно. Вот и все.
нет кадров, нет мощностей
только голозадые заробитчане
Сдают Украину с потрохами.
а опзж... пенсов много
гепа, который хз живой или нет, очень хорошо наступил на хвост
жидуеврею фельдману, директору рынка барабашово который в свою очередь после десятка лет с БЮТ переметнулся в оккупационный блок, и которого приезжал пиарить другой жидеврей по фамилии рабинович. остаточный кандидат - провладный адвокатишка, нынешний губернатор от зелупы.
ну и кого нужно было выбирать?!
В любом случае, результат СН - это ярчайший показатель того, что общеукраинская партия является утопией. Слишком сильны противоречия между регионами.
реально
Однако их результаты намного скромнее, чем они себе рисовали, так как они ожидали поддержку "минимум 20% по стране", а по факту даже 10% нет в самых ватных городах.
просто шариевцы... уж очень противно-мерзотны... персонально для меня