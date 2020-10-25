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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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мэр (1631) Черкассы (802) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Черкассам: Бондаренко - 32,6%, Евпак - 19,8%, Ильченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

По данным социологов, на выборах мэра Черкасс голоса распределились таким образом:

Экзитпол Савик Шустер Студии по Черкассам: Бондаренко - 32,6%, Евпак - 19,8%, Ильченко - 17,8%, Пустовар - 5,9% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черкассах не будут вводить ограничения "оранжевой" зоны. По моему мнению, нет достаточного количества больных, - мэр Бондаренко

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Первый раз буду болеть за Голос во втором туре. Против этого ублюдка Коломойского.
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25.10.2020 21:02
+5
Это у в твоем бредовом сне он драпал??
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25.10.2020 21:06
+4
был я тогда, не сказал бы что он драпал. Людей довольно много пришло тогда, а то что Кухарчук по капотам ментов попрыгал то не все Черкассы
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25.10.2020 21:06
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Ожидаемо. То что Толик победит прогнозируемо. Ну и почитателей Зе в Черкассах много. Евпак активно вел компанию - вот результат 2 место. Кто такой Кудактин от ЕС даже не знаю кто он.
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25.10.2020 21:01 Ответить
Полный провал маргинальной партии ПЕС и Порошенка!
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25.10.2020 21:02 Ответить
В Черкассах пороха нелюбят, вспомни, как он драпал весной 2019 года с Черкасс во время выборов.
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25.10.2020 21:04 Ответить
был я тогда, не сказал бы что он драпал. Людей довольно много пришло тогда, а то что Кухарчук по капотам ментов попрыгал то не все Черкассы
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25.10.2020 21:06 Ответить
Это у в твоем бредовом сне он драпал??
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25.10.2020 21:06 Ответить
Порошенко сбежал с митинга в Черкассах
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25.10.2020 21:10 Ответить
это по версии нацкорпуса
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25.10.2020 21:14 Ответить
Это по всем версиям.
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25.10.2020 21:29 Ответить
присутствовал там ? или роликов насмотрелся в Ютубе ?
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25.10.2020 21:39 Ответить
Не ***** ротом. Це я тобі як Черкащанин кажу.
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26.10.2020 00:53 Ответить
Черкащанин а ты был на том митинге тогда, когда порох в Черкассах выступал, если был, тогда скажи, чем этот митинг закончился, или я не правду сказал.
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26.10.2020 00:57 Ответить
Я ********** з Донбасу у липні 2019 року.
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26.10.2020 08:13 Ответить
То чего наезжаешь, ты же на этом митинге не был, не знаешь чем он закончился. Кстати я к переселенцам нормально отношусь, я знаю, когда почти все потерять. Извини друг, если что то не так.
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26.10.2020 08:16 Ответить
Я корінний Черкащанин.
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26.10.2020 08:19 Ответить
Ты же только что написал, что ты вернулся с Донбасса.
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26.10.2020 08:22 Ответить
Відвоював на Донбасі ось і повернувся, що тут незрозумілого?
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26.10.2020 08:30 Ответить
Уже понял, а на том митинге ты был?
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26.10.2020 08:34 Ответить
Ти нічого не зрозумів.ні, не був.
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26.10.2020 14:23 Ответить
Свой проходной процент он купит возьмет всегда
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25.10.2020 21:07 Ответить
Не називай Порошенка порохом. Взірвані склади навіює!
🤣
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25.10.2020 21:08 Ответить
а вот Юля пролетает в своей базовой области, и Толик от нее ушел
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25.10.2020 21:08 Ответить
То в Полтаве.Еще и свиньми игр. забросали
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25.10.2020 21:10 Ответить
ринатка. ты опять выползло. тебе кто с клетки выпустил?
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25.10.2020 21:19 Ответить
Петюня твой по Черкассам пролетел. Какая боль, какая боль. Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9% - Цензор.НЕТ 6824
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25.10.2020 21:27 Ответить
вообще никакой боли. с чего это ты моим здоровьем озаботился убогий? я реалист а не тупой зеленожопый бабуин как ты. правда ты там писал у себя в клоповнике что разочаровался сильно. ну а шож ты хотел? ты же недалекий не слушал когда тебе говорили в 2019 году - не влезай - убьет. а теперь смотри. ты при зеленском вообще опустился на дно. с работой проблемы с здоровьем проблемы. вся радость - наконец то к морю съездил. на водохранилище. и все.. безнадега и перспективы НОЛЬ. так бывает. а как ты "дышал" полтора года назад? радовался... теперь скулишь...
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25.10.2020 21:34 Ответить
Я не скулю, а что в мэры от ПЕС все кандидаты пролетели кругом по Украине, это правда.
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25.10.2020 21:42 Ответить
о господи, какое же ты убогое чмо.
ну ты же верещал полтора года про "сбитого летчика". не я. а ты. А теперь найди мне областные центры в которых твоя "слуга" получила больше чем ЕС. ты просто живешь в парадигме "царя". мэр в городе он очень сильно от горсовета зависит. точно так же как твой недопрез зависит от парламента. но тебе нужен лом в жопе, твердая рука, потому как головка без него не держится...
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25.10.2020 21:48 Ответить
Партия от Зеленского почти везде больше % набрала, чем партия от Порошенко.
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25.10.2020 21:50 Ответить
почти везде это где? по скольким городам уже известны экзитполы? по пяти? это "почти везде"?
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25.10.2020 21:53 Ответить
а теперь плюшки! и конечно от коЗЕманды

Герус заявив про значне підвищення ціни на газ.

жри... те
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25.10.2020 21:54 Ответить
в Киеве нет, во Львове нет, Ивано-франковске нет и еще не вечер
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25.10.2020 21:55 Ответить
Тернополь
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25.10.2020 21:56 Ответить
11% в горсовет прошло от ЕС это по твоему пролет ?
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25.10.2020 21:40 Ответить
Из 100%, только 11%, это по твоему нормально.
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25.10.2020 21:43 Ответить
а что должно было быть все 100% ? это в городе где Юля всегда была в фаворе, да и мер от ее партии был, а сейчас в майбахи подался ? не пошел бы Толик к Коломойскому неизвестно как бы его партия выступила б.
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25.10.2020 21:47 Ответить
Первый раз буду болеть за Голос во втором туре. Против этого ублюдка Коломойского.
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25.10.2020 21:02 Ответить
Я скажу, что Евпак тоже не святой, тут надо хорошо все взвесить и подумать. Кстати против Зеленского именно Бондаренко во время строгого карантина первый начал возбухать.
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25.10.2020 21:08 Ответить
Я не черкасчянин и смотрю со сторны. Могу быть не прав. Но у меня просто чувство к нему как если бы он был бы рыгом ранее или там ОПЗЖшником. Такое вот.
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25.10.2020 21:09 Ответить
зато горсовет заводит большую фракцию за будущее Коломойского
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25.10.2020 21:10 Ответить
Если Бондаренко ненабирает больше 50%, значит будет второй тур выборов.
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25.10.2020 21:02 Ответить
Да. Нужно сделать всё чтобы скинуть этого урода.
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25.10.2020 21:07 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9% - Цензор.НЕТ 5625
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25.10.2020 21:07 Ответить
Респект кандидату від Голосу. Друге місце і дуже хороший відсоток.
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25.10.2020 21:07 Ответить
Экзитпол "Савик Шустер Студии" конечно это мощно.
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25.10.2020 21:24 Ответить
И здесь кандидат от Коломойского партии "За майбутне" идет на первом месте.
Я не понимаю как можно голосовать за партию Коломойского и его марионеток.
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25.10.2020 21:26 Ответить
ЛЮДИ НАВЕРНОЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ПАРТИЯ "ЗА МАЙБУТНЕ" финансируется Коломойским, Шевченко и Палицей...
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25.10.2020 21:28 Ответить
Чому не знають, знають і голосують саме за Коломойського який врятував Дніпро в 2014р, як говорили на г+г. У мене є знайомий-друг, він у всьому нормальна людина поки не спитаєш його думки, там прірва, розумом і не пахне.
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25.10.2020 21:48 Ответить
За майбутне коломойского еще в игре оказывается?
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25.10.2020 21:28 Ответить
Ляшко заявив, що виграв вибори у 208-му окрузі, влада за допомогою сбу фальсифікує вибори. Питання лише чи студія Савіка в долі?
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25.10.2020 21:53 Ответить
Чпркащани!!! Чи ви дебіли? Чи вам повилазило! Як може край Тараса Шевченка голосувати за Каломойшу? Схаменіться поки не пізно, бо "лихо вам буде" як сказав класик!
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25.10.2020 22:25 Ответить
Черкаси за самого великого шахрая? Молодці, він зміг вкрасти весь банк, зможе висмоктоти і ваше місто. Ви на правильному шляху з великими вухами. Вірите обіцянкам-цяцянкам, а не зробленому. Що для України зробив Беня?
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26.10.2020 09:49 Ответить
 
 