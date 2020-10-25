Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Черкассам: Бондаренко - 32,6%, Евпак - 19,8%, Ильченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
По данным социологов, на выборах мэра Черкасс голоса распределились таким образом:
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
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купитвозьмет всегда
🤣
ну ты же верещал полтора года про "сбитого летчика". не я. а ты. А теперь найди мне областные центры в которых твоя "слуга" получила больше чем ЕС. ты просто живешь в парадигме "царя". мэр в городе он очень сильно от горсовета зависит. точно так же как твой недопрез зависит от парламента. но тебе нужен лом в жопе, твердая рука, потому как головка без него не держится...
Герус заявив про значне підвищення ціни на газ.
жри... те
Я не понимаю как можно голосовать за партию Коломойского и его марионеток.