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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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горсовет (659) Черкассы (802) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии": В горсовет Черкасс проходят "Слуга народа", "За майбутнє", "Голос", ЕС, ВО "Черкасщане" и ОПЗЖ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

Пятипроцентный барьер в горсовет Черкасс преодолели "Слуга народа", "За майбутнє", "Голос", ЕС, ВО "Черкасщане" и ОПЗЖ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Черкассам: Бондаренко - 32,6%, Евпак - 19,8%, Ильченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%

Экзитпол Савик Шустер Студии: В горсовет Черкасс проходят Слуга народа, За майбутнє, Голос, ЕС, ВО Черкасщане и ОПЗЖ 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы не очень охотно ходят на местные выборы, - Зеленский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Не всех дебилов разочаровал клоун
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25.10.2020 21:12
+8
Ганьба Черкасам!
Ще не наїлися зеленої гнилятини? Наїстеся!
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25.10.2020 21:29
+5
я так смотрю матькивщина себе не изменяет. девиз "ну никак но я пыталась" неизменен
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25.10.2020 21:11
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я так смотрю матькивщина себе не изменяет. девиз "ну никак но я пыталась" неизменен
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25.10.2020 21:11 Ответить
Пальчевский тоже как фанера пролетел.. а щеки раздувал)) аж страшно!
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25.10.2020 21:14 Ответить
да это крах Юли, раньше она в Черкассах имела огромную поддержку. Место ее заняли майбахи и зеленые.
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25.10.2020 21:17 Ответить
В Черкасах дупа, реваншист перемогают !!)))
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25.10.2020 21:24 Ответить
У Юле страшное поражение везде. Уже можно констатировать. Надеюсь что в списке депутатов не так страшно, как это выглядит, но такая сепарская победа по именам.
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25.10.2020 21:12 Ответить
Епоха БЮТ скінчилась ,час бабулі на пенсію!!)))
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25.10.2020 21:26 Ответить
Бабульки вымирают, а это ее основная целевая аудитория.
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25.10.2020 21:41 Ответить
Проте баби базарні лишаються !!))
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25.10.2020 21:45 Ответить
Не всех дебилов разочаровал клоун
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25.10.2020 21:12 Ответить
хоть шмария нет, уже результат в сравнении с другими ватными поселениями Украины.
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25.10.2020 21:14 Ответить
Тому що не балотувався. А так і в Черкассах бы знайшлося пару відсотків шарієвати. А порохоботам абинеюля, те що опзж пролізло їм пофіг.
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25.10.2020 21:16 Ответить
у Юли крах по всей Украине, это очевидно. Хорошо это или плохо уже другой вопрос. Видать что то не так с ее партией и с ней лично, так как рейтинг ее партии держится в основном на личном рейтинге Юли. А вот зеленые прошли как негде по Украине и майбахи зашли тоже не так как в других городах это конечно капец.
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25.10.2020 21:22 Ответить
Ви вже вмочили Україну в зелену плісняву ,зараз разом з ними ведіть до влади зажопінців !!! Кремлівська акція -"Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
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25.10.2020 21:30 Ответить
вы в Марике, посмотрите, "как его нет" Экзитпол "Савик Шустер Студии": В горсовет Черкасс проходят "Слуга народа", "За майбутнє", "Голос", ЕС, ВО "Черкасщане" и ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3560
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25.10.2020 21:21 Ответить
А в какой сельсовет балатировался Пеца парашенка?
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25.10.2020 21:16 Ответить
социалистическая партия Мороза уверенно набрала 0,35%))) ))) Экзитпол "Савик Шустер Студии": В горсовет Черкасс проходят "Слуга народа", "За майбутнє", "Голос", ЕС, ВО "Черкасщане" и ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9715 ..
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25.10.2020 21:16 Ответить
З екзитполів що оприлюднені видно, що баба Юля зі своєю партією потерпіла крах. Іди на пенсію і гляди внуків.
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25.10.2020 21:17 Ответить
"За майбутнє" це - партія Коломойського.
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25.10.2020 21:20 Ответить
а какой прох. барьер, 5%?
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25.10.2020 21:22 Ответить
раньше у нее по Черкассам поддержка была очень большая
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25.10.2020 21:24 Ответить
Батьківщина+Гордон+Демократи+Свобода+Авган+Садовий= 21% демократичних виборців які не будуть представлені в райраді, а це більше ніж у першой СН
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25.10.2020 21:23 Ответить
Есть же какая-то причина такой повальной не дружбы с головой у значительной части населения города Черкассы?
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25.10.2020 21:26 Ответить
даже не знаю в чем причина. Исторически тут жили отставники со всего союза, теперь их дети и внуки, а это еще те ватники. Также довольно много переселенцев с Донбасса. Но основная причина в недоработке местных патриотических партий.
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25.10.2020 21:35 Ответить
Ганьба Черкасам!
Ще не наїлися зеленої гнилятини? Наїстеся!
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25.10.2020 21:29 Ответить
Моя Рівненщина бачу теж ще не нажерлась цього лайна.
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25.10.2020 21:32 Ответить
Пусть кацапо-итальянский шустрик не пистит. Альо, Шустрик, ты опять вылез в Украине из Афганского дельма ???
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25.10.2020 21:31 Ответить
Область тупых людей.
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25.10.2020 21:33 Ответить
Таке зелене-зелене болото !!!)))
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25.10.2020 21:43 Ответить
Поруч ще Кіровоградщина !!!)))
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25.10.2020 21:47 Ответить
Удивлен результатом. Я сам из Черкасс и еще не так давно Юля была в нашем городе на первом месте. В общем-то, если кто хотел победить действующего мэра - ему надо было идти от Юли. А тут... Нет, я понимаю, что в целом по стране ее рейтинги значительно упали, но вопрос в том, куда делся ее стойкий электорат в виде пенсионеров? Какие политсилы его съели?
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25.10.2020 23:04 Ответить
Не думаю що такий буде реальний результат. Хоча б тому що Бондаренко (за Майбутнє) взяв перше місце. Не може бути щоб одночасно голосували за партію Бубочки і за того хто їхнього Бубочку до суду тягне за базар.
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25.10.2020 23:13 Ответить
Колись Черкаси були містом козацької слави, а сьогодні це місто зеленсько-коломойської ганьби.
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25.10.2020 23:17 Ответить
Черкаси розділися і голі лягли під Беня. Успіхів вам вухасті!
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26.10.2020 09:50 Ответить
 
 