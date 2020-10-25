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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Зеленский (16519) местные выборы (2145)

"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По мнению президента Украины Владимир Зеленский несмотря на неидеальную избирательную систему выборы в нашей стране проходят свободно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь - свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна - грязные деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы - это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - написал Зеленский.

Президент отмечает, что в мире настоящих демократий не так уж и много, и Украина одна из них.

"Таких, где выбор людей действительно имеет значение. У нас выбор точно есть. И действительно имеет большое значение. Однако хорошо известный парадокс: когда у тебя что-то есть - часто не ценишь. Особенно это касается нашей молодежи", - пишет Зеленский.

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Глава государства напомнил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни человека напрямую намного больше, чем президент. 

"Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях Президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей", - отметил Зеленский, пообещав "жестко следить за новоизбранной местной властью".

"Президент - это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственный развитие. Местная власть - это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране", - попросил глава государства.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+59
Это не твоя заслуга. Ты вот опросы левые проводишь, которые к демократии не имеют никакого отношения.
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25.10.2020 21:14
+27
Глава государства напомнил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни человека напрямую намного больше, чем президент.

Клоун зелений. Півтора роки тому геть за все відповідав президент Порошенко. Від вартості цибулі, до обісцяних під'їздів. А зараз он воно як...
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25.10.2020 21:18
+25
"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4820
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25.10.2020 21:17
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Для ілюстрації... "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6174
"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1713
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25.10.2020 21:46 Ответить
у них всегда все просто) только они как собаки - все понимают, но обьяснить не могут)
армия поднялась? так это народ поднял.
а чего ж щас снабжение хуже, с питанием пишут не порядок, закупки нового оружия стали?
так а ээээээ ..... эээээ... все равно порох виноват

а как там инфлиция вместо роста ввп?
так вирус виноват... и порошенко, будь он не ладен

и так далее про мародера, про барыгу и вора, про липецк (липецк вообще ацки зашел народу, невзирая на то что он был закрыт еще в 15 помоему)
и зе сносить они тоже будут так же.
эээээээ... ээээээ. а за что стоит народ?
за свободу!
эээээ.... ну ясно...а скок платят?
нахер иди!
та все, все...понятно... но я б постоял за 2 сотки до 7 вечера...
нахер сказали, пока в морду не получил!
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26.10.2020 16:40 Ответить
Не,ну послушать Зелю,так он мне нравится.Послушать Пецю-вот блин красавица.Ну а жизнь *****(литературное слово-это для модераторов) улучшается
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25.10.2020 21:21 Ответить
Зєлька Потерпілий намагається тримати гарну міну при поганій грі.
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25.10.2020 21:21 Ответить
Зеля дал осечку-"свободные выборы это роскошь".
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25.10.2020 21:25 Ответить
Місцеві вибори уже показали майбутню кааліцію у парламенті - мертведчука і прислуг кремля. Скорочено опєЗЕже. А це значить повернення у 2013-й рік.
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25.10.2020 21:22 Ответить
Вова ты дурак. Эти выборы показали что даже во второй тур не выйдешь на следующих выборах☝
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25.10.2020 21:22 Ответить
Зелебобка обосрался и делает вид что всё окей🤣
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25.10.2020 21:22 Ответить
Когда люди на Майдане сражались за эту роскошь, ты перед кацапами выступал, как шут гороховый.
Да еще и Украину грязью поливал!
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25.10.2020 21:22 Ответить
А ты здесь при чем? Кроме того, клоун, не все так однозначно. Тебе эти выборы и опросы припомнят.
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25.10.2020 21:22 Ответить
"Президент - это стратегия, это направление, это образ страны

В белом платье с пояском.

Я запомнил образ твой,

По обрыву босиком.

Бегали мы с тобой.
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25.10.2020 21:23 Ответить
Наскоко я в курсе - проголосовали против марихуаны. Или я чето путаю?
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25.10.2020 22:08 Ответить
"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2484 "В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5911
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25.10.2020 21:25 Ответить
слоган следующих выборов - "украинцы слишком роскошно живут! "
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25.10.2020 21:25 Ответить
Зеленський пообіцяв "жорстко стежити" за новообраною місцевою владою

Где на втором месте партия ОПЗЖ нужно назначать в этой местности ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА,пусть они следят,а Президент должен заниматься, тем что прописано в конституции..
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25.10.2020 21:29 Ответить
Он в первую очередь гарант Конституции - все равны перед законом. Ну и где это равенство соблюдается? Нигде. Любую нынешную местную власть можно уличить в незаконном обогащении. И где посадки?
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25.10.2020 21:35 Ответить
В отличии от наших многих соседей,у нас **********-довбойоб(не берём тех соседей типа фуйла и колхозника)
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25.10.2020 21:29 Ответить
То він тонко так натякає, що може цю лавочку і прикрити. Тому будьте вдячні, цінуйте.
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25.10.2020 21:30 Ответить
"Президент - это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственный развитие."

"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6354
"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4035
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25.10.2020 21:30 Ответить
Для свободных выборов нужно ещё иметь хоть какой-то мозг... Иначе, во власть пролазят всякие шуты, труженики балаганов и бродячих шапито, клоунские труппы....
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25.10.2020 21:32 Ответить
Якщо порівняти суспільство із людиною, то слуги народу, ОПЗЖ, шарії, ляшки та інші мудаки це лінь, расп....во, пох....зм, відкладування на потім, паління, вживання наркотиків, переїдання, тощо.
А потім Силі Волі, Дисципліні, Наполегливості, Цілеспрямованості із цим всим боротися та витягувати власника з того болото куди його тягнуть...

І це дуже правильно - потрібен мозок. Треба ним користуватися. Інакше опзж повний.
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25.10.2020 21:58 Ответить
Ті в то время играл пуем на пианино. Когда за демократию умирали на Майдане. Так ша пащел дальше играть.
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25.10.2020 21:32 Ответить
Как же, как же, как сейчас помню: ЗЕ играл на рояле в то время, когда ХЕРоический Пэпа за демократию умирал на Майданах!
Одно только обидно, очень уж Пэпу жалко.. "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6563
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25.10.2020 22:09 Ответить
Обидно шо вступил в гамно? Терпи, нюхай.
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25.10.2020 22:16 Ответить
А по сути ответить что-нибудь внятное, нє, нє выходіт ? "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5172
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25.10.2020 22:28 Ответить
по суті чого? яка суть у твоєму гнилому висері?
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26.10.2020 09:22 Ответить
Лікуйся, соєве..
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26.10.2020 10:28 Ответить
твоїми молитвами, ватне
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26.10.2020 17:30 Ответить
Постараюсь быть максимально кратким:
"Гена, на..." ©
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26.10.2020 17:48 Ответить
для тебе Геннадій Анатолійович, гнида... і мамку свою посилай, вона звикла
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26.10.2020 18:00 Ответить
Прошу прощения, вспылил. Но, всё же, не хами. Ты же знаешь, как сильно я тебя уважаю. Посему:
"Геннадій Анатолійович, на..."
Вопрос закрыт
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26.10.2020 18:35 Ответить
ватне, не ти тут будеш закривати... але тебе
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26.10.2020 18:59 Ответить
Гаразд, я здаюся. Відтепер ти мусиш пишатися собою: твій ідіотизм мене здолав...
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26.10.2020 19:10 Ответить
пишатися? чим? гівно, якщо на нього вказати, перестає бути загрозою "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5233
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26.10.2020 19:41 Ответить
Памятаєш, я тобі ще на початку давав слушну пораду: "Лікуйся"?
Прислухайся до неї..
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26.10.2020 20:06 Ответить
ватяний, не мокрій "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2820
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26.10.2020 20:30 Ответить
Дурак дураком право избирать не роскошь а законное право граждан избирать Конченный "В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9751
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25.10.2020 21:34 Ответить
А мож оно намекает, что к концу его каденции это реально может стать недоступной роскошью.
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25.10.2020 21:43 Ответить
Придурок конченый.
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25.10.2020 21:41 Ответить
Зюзя, сказать что хотел? Научился сотрясать воздух пустыми речами.
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25.10.2020 21:42 Ответить
До уваги лохторату - на майбутнє... "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5827

"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9648
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25.10.2020 21:43 Ответить
Агония походу.
Мразь полтора года процарапалась и уже горит жопа.
Куда бежать будет?
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25.10.2020 21:47 Ответить
А еще бОльшая роскошь - это президент клоун и наркоман в одном лице.
Сегодня украинский народ показал тебе красную карточку.
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25.10.2020 21:48 Ответить
"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1201
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25.10.2020 21:52 Ответить
Таки да. Ренесанс эпохи позднего завгара. С последующим переходом под непосредственное владение скрепоносцев.
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25.10.2020 22:04 Ответить
Сделка считается по настоящему справедливой, когда и продавец недоволен, и покупатель.
Так что, если кто то доволен этими выборами, значит, что то пошло не так. "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5668
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25.10.2020 21:53 Ответить
"На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4197
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25.10.2020 21:59 Ответить
Є речі, яки незалежно від того, якою мовою вони були промовлені чи написані видадуть свого власника з головою.
Можна написати - вільні вибори це роскіш - і зрозуміло що в голови той хто це сказав або совок або росіянин.
А можна сказати - свободные выборы это законное право каждого человека - і зрозуміло, що це слова канадця, громадянина США, країни Европи, України, Японії, Автралії, але ніяк не росіянина.
Так що все зрозуміло із зеленським.
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25.10.2020 22:06 Ответить
НІ, найвеличніший ЗЕбіл, це тепер ми зробили тебе разом!!!))))))))))))))))
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25.10.2020 22:44 Ответить
Молодец, всё верно сказал.
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26.10.2020 03:00 Ответить
Український народ має розкіш бути довбойоbамі в своїй більшості.
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26.10.2020 06:14 Ответить
Повеселились? Теперь взрослых надо звать.
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26.10.2020 06:42 Ответить
Президент наделен правом быть "искренне убежденным". Он прав, если бы не было такой "роскоши" он не стал бы президентом.
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26.10.2020 07:00 Ответить
"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский.

Да ну, конечно же. А президенты... Бджоляр, шапкокрад, мародер, клоун. *ля, сам себе завидую "На відміну від деяких наших сусідів ми маємо велику розкіш - вільні вибори", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5443
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26.10.2020 10:01 Ответить
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