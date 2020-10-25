"В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По мнению президента Украины Владимир Зеленский несмотря на неидеальную избирательную систему выборы в нашей стране проходят свободно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь - свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна - грязные деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы - это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - написал Зеленский.
Президент отмечает, что в мире настоящих демократий не так уж и много, и Украина одна из них.
"Таких, где выбор людей действительно имеет значение. У нас выбор точно есть. И действительно имеет большое значение. Однако хорошо известный парадокс: когда у тебя что-то есть - часто не ценишь. Особенно это касается нашей молодежи", - пишет Зеленский.
Глава государства напомнил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни человека напрямую намного больше, чем президент.
"Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях Президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей", - отметил Зеленский, пообещав "жестко следить за новоизбранной местной властью".
"Президент - это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила, а также общегосударственный развитие. Местная власть - это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране", - попросил глава государства.
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армия поднялась? так это народ поднял.
а чего ж щас снабжение хуже, с питанием пишут не порядок, закупки нового оружия стали?
так а ээээээ ..... эээээ... все равно порох виноват
а как там инфлиция вместо роста ввп?
так вирус виноват... и порошенко, будь он не ладен
и так далее про мародера, про барыгу и вора, про липецк (липецк вообще ацки зашел народу, невзирая на то что он был закрыт еще в 15 помоему)
и зе сносить они тоже будут так же.
эээээээ... ээээээ. а за что стоит народ?
за свободу!
эээээ.... ну ясно...а скок платят?
нахер иди!
та все, все...понятно... но я б постоял за 2 сотки до 7 вечера...
нахер сказали, пока в морду не получил!
Да еще и Украину грязью поливал!
В белом платье с пояском.
Я запомнил образ твой,
По обрыву босиком.
Бегали мы с тобой.
Где на втором месте партия ОПЗЖ нужно назначать в этой местности ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА,пусть они следят,а Президент должен заниматься, тем что прописано в конституции..
А потім Силі Волі, Дисципліні, Наполегливості, Цілеспрямованості із цим всим боротися та витягувати власника з того болото куди його тягнуть...
І це дуже правильно - потрібен мозок. Треба ним користуватися. Інакше опзж повний.
Одно только обидно, очень уж Пэпу жалко..
"Гена, на..." ©
"Геннадій Анатолійович, на..."
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Прислухайся до неї..
Мразь полтора года процарапалась и уже горит жопа.
Куда бежать будет?
Сегодня украинский народ показал тебе красную карточку.
Так что, если кто то доволен этими выборами, значит, что то пошло не так.
Можна написати - вільні вибори це роскіш - і зрозуміло що в голови той хто це сказав або совок або росіянин.
А можна сказати - свободные выборы это законное право каждого человека - і зрозуміло, що це слова канадця, громадянина США, країни Европи, України, Японії, Автралії, але ніяк не росіянина.
Так що все зрозуміло із зеленським.
Да ну, конечно же. А президенты... Бджоляр, шапкокрад, мародер, клоун. *ля, сам себе завидую