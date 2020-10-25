Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.
По данным социологов, на выборах мэра Львова голоса распределились таким образом: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6%.
Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.
Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Пожалуйста, подождите...
"Свобода" - 23,45%
"За майбутнє" - 17,75%
"Європейська солідарність" - 15,52%
"Батьківщина" - 13,67
%"Слуга народу" - 12,37%
"Платформа громад" - 5,6%
"За майбутнє" - 17,75%
"Слуга народу" - 12,37%
https://zaxid.net/mer_visloviv_pidtrimku_lvivyanam_yaki_rozmovlyayut_rosiyskoyu_n1303420
Мне кажется, что Львову Кошулинский ближе, чем мутный обтекаемый Садовой.
Кстати, за исключением Филатова, почти все мэры, независимо от партийной принадлежности, под любого лягут.
Так что наверное знают.
А в СН одни непуганные идиоты.
Бо слово "доля" немає нічого спільного з "часткою". Але Львів уже настільки кацапізований, що там на це не звертають уваги.