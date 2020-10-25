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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Львов (4431) мэр (1631) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сразу после закрытия избирательных участков Савик Шустер в прямом эфире объявил результаты собственных экзитполов из 12 городов Украины.

По данным социологов, на выборах мэра Львова голоса распределились таким образом: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий на выборах Львовского горсовета: "ЕС" - 31,7%, "Самопомич" - 25,9%, "Свобода" - 7,2%, "Голос" - 6,8%, "ВАРТА" - 5,5%, - опрос "Социса"

Экзитпол Савик Шустер Студии по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% 01

Напомним, экзитпол проводился в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Использовался инструментарий социологической компании Liberty Report. Социологи опросили 12765 украинцев по всей стране. Работали более 1500 интервьюеров на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные опроса.

Предельная погрешность выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 7298
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25.10.2020 21:26
+12
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 3277
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25.10.2020 21:27
+10
Садовой - всехжопник. Вопрос цены.
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25.10.2020 21:31
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За даними опитування, в Івано-Франківську обласну раду проходять такі партії:
"Свобода" - 23,45%
"За майбутнє" - 17,75%
"Європейська солідарність" - 15,52%
"Батьківщина" - 13,67
%"Слуга народу" - 12,37%
"Платформа громад" - 5,6%
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25.10.2020 21:25 Ответить
Про рос. партии
"За майбутнє" - 17,75%

"Слуга народу" - 12,37%
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25.10.2020 21:30 Ответить
жмуруку - 15 %
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25.10.2020 21:32 Ответить
39%/30% на користь проукраїнських.
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26.10.2020 09:10 Ответить
И это западенщина.
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26.10.2020 09:14 Ответить
Еще один город где будет второй тур. Как и в Черкассах будет интересно.
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25.10.2020 21:26 Ответить
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 7298
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25.10.2020 21:26 Ответить
the END 🤡
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25.10.2020 22:54 Ответить
Во Львове ни один опзЖопник даже не посмел претендовать на кресло мэра🤣
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25.10.2020 21:26 Ответить
Садовий головний ОПЗЖопнік.
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25.10.2020 21:27 Ответить
Не наговаривал, он бенежопник.
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25.10.2020 21:29 Ответить
Садовой - всехжопник. Вопрос цены.
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25.10.2020 21:31 Ответить
Це точно. Мультіжопнік. Гнида яка своїм 24 каналом засрала голови львів'янам. Деяким.
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25.10.2020 21:37 Ответить
Та не только лвивяне а весь народ Украины идиоты если 30 лет не могут нормально выбирать и все время одно и тоже ворье у власти.
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25.10.2020 21:49 Ответить
садовий- единий порядний кандидат на виборах 2019 року.
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25.10.2020 21:34 Ответить
Садовий непорядний, безсовісний, і жорстокий, як і його "самопоміч". Це антиукраїнська мерзота.
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26.10.2020 07:23 Ответить
докази в студію
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26.10.2020 07:41 Ответить
Мер висловив підтримку львів'янам, які розмовляють російською
https://zaxid.net/mer_visloviv_pidtrimku_lvivyanam_yaki_rozmovlyayut_rosiyskoyu_n1303420
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26.10.2020 08:37 Ответить
оце зрада
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 3474
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26.10.2020 12:47 Ответить
Не вимагай неможливого, їм так нарошені сказали!)
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26.10.2020 08:42 Ответить
тому що там нема довбнів які голосують за бандитів та іуд а потім у своїх проблемах звинувачують сороса,масонів,США,інопланетян......
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25.10.2020 21:33 Ответить
Самонемочь в утиле или еще нет?
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25.10.2020 21:26 Ответить
так садовой вроде говорил что не будет идти на выборы. или я что то путаю?
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25.10.2020 21:27 Ответить
Зебилы как вам 2,4% и восьмая позиция?
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25.10.2020 21:27 Ответить
Т.е. мусор Львова можно возить по Украине?
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25.10.2020 21:30 Ответить
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 3277
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25.10.2020 21:27 Ответить
А вот это жаль.

Мне кажется, что Львову Кошулинский ближе, чем мутный обтекаемый Садовой.

Кстати, за исключением Филатова, почти все мэры, независимо от партийной принадлежности, под любого лягут.
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25.10.2020 21:29 Ответить
Филатов тоже. Дело в цене.
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25.10.2020 21:33 Ответить
Интересно, кто ж сейчас может ему заплатить больше Ахметова и Коломоя?
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25.10.2020 21:45 Ответить
Дело даже не в деньгах, а в уголовных делах
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25.10.2020 21:52 Ответить
И ктоже это сейчас может завести на Филатова дел больше, чем шавки Коломойского?
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25.10.2020 22:03 Ответить
Вам тільки кажется!
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25.10.2020 21:37 Ответить
ЛЮДИ НАВЕРНОЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ПАРТИЯ "ЗА МАЙБУТНЕ" финансируется Коломойским, Шевченко и Палицей...
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25.10.2020 21:29 Ответить
12-е место.

Так что наверное знают.
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25.10.2020 21:30 Ответить
Знають.
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25.10.2020 21:30 Ответить
Западенец уже давно не тот.
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25.10.2020 21:31 Ответить
Він і не западенець.
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26.10.2020 07:35 Ответить
Той момент коли я вболіваю за "Слугу уродаЭкзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 9989
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25.10.2020 21:32 Ответить
Не гони, Штепа - ваш кандидат
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25.10.2020 21:34 Ответить
Хз. Штепа все-таки уже пуганная ворона.

А в СН одни непуганные идиоты.
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25.10.2020 21:47 Ответить
Ну хоть где-то нет ватного гоvна в первой пятерке
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25.10.2020 21:36 Ответить
Старая хитрая шкура, продавшая все свои СМИ Медведцуку позициниркет сябя как патриот.
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25.10.2020 22:07 Ответить
Як можна за цю зацямкану неробу голосувати?
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25.10.2020 22:15 Ответить
Садовый завалит муссором Порошенка с головой. Байден не поможет.
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25.10.2020 22:23 Ответить
Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 5197
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25.10.2020 23:30 Ответить
Це єдине, що тебе цікавить, пустунчику?
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26.10.2020 08:44 Ответить
Тошнютка пролетает, это хорошо.
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25.10.2020 23:38 Ответить
Андрій Доля він же Король сміття нарешті піде у небуття.
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26.10.2020 00:03 Ответить
Що означає "доля"?
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26.10.2020 09:05 Ответить
Частка. Участь у бізнесі. Будь-який бізнес у Львові трохи більшого масштабу можливий, коли Садовий отримує свою частку (долю) у ньому. Агент ФСБ Садовий небезпечний вмілою мімікрією під свого шляхом одягання вишиванки, ходіння у церкву та україномовністю. Все інше у його виконанні - проти України.
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26.10.2020 09:20 Ответить
Ото ж бо й воно. Мене цікавила лише філологічна проблема. Навіть хвалений-перехвалений Львів не знає української.

Бо слово "доля" немає нічого спільного з "часткою". Але Львів уже настільки кацапізований, що там на це не звертають уваги.
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26.10.2020 09:27 Ответить
Не у цьому справа. Прізвисько "доля" для Садового зумовлено тим, що він агент ФСБ, завербований під час служби у військах зв'язку в Масквє. Його опікує російський Альфа-банк та особисто Міхаіл Фрідман. Тому й кажуть на Садового "доля", а не "частка".
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26.10.2020 09:42 Ответить
Тепер у другому турі голоси Кошулинського перекочують до Синютки,голоси всіх інших - поділяться між ними...Врахуємо,що прихильники Свободи і антипатики Садового люди затяті і прийдуть на другий тур,а от симпатики Садового можуть пропустити - все одно маємо майже рівно...Тоді врахуємо,що за Синюткою - Порошенко,Козловський і Кривецький з їх неміряними фінансовими можливостями...Отже - новий мер...
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26.10.2020 07:55 Ответить
І Львів вибирає сміття. А я думав, що на цей раз все буде добре, та ні.
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26.10.2020 09:53 Ответить
 
 