Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Кривому Рогу: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9%
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В эфире спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" озвучили результаты экзитполов из 12 городов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам исследования, за Вилкула проголосовали 42,8% жителей города. На втором месте – представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик, за него проголосовали 31,01%, на третьем – представитель "ОПЗЖ" Константин Павлов, за него проголосовали 7,91%. На четвертом месте – представитель партии "Сила людей" Юрий Милобог (6,05%).
Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
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Запомните эту картинку из 2014 - судя по всему таких оптимистичных результатов уже больше никогда не будет