Экзитпол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят "Слуга народа", "Блок Вилкула", ОПЗЖ и "Сила людей"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В городской совет Кривого Рога (Днепропетровская область) проходят четыре партии: "Слуга народа", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", ОПЗЖ и "Сила людей".
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного "Савик Шустер Студией", сообщает Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" получает 32,9%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%, "Сила людей", - 6,96%.
Другие участвующие в выборах политсилы, не преодолевают 5% проходной барьер.
Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Топ комментарии
+41 Герхард
показать весь комментарий25.10.2020 21:50
+37 Герхард
показать весь комментарий25.10.2020 21:51
+24 Alex Lodje
показать весь комментарий25.10.2020 21:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вот тут сразу видно славных наследников Донбабве.
Донбабвае дало Украине Януковича и войну.
Кривой Рог дал Украине Зеленского и ползучю капитуляцию.
**** та еще но быстрее Ахметова смекнул, что с кацапами не видать ему ни денег, ни своих рабов на галерах.
А сейчас у Коломоя появилась возможность немного продать Украину по сходной цене.
Может к тому времени он расчитывает с живым баблом быть подальше отсюда, а высосанные до капли совковые предприятия оставить на разграбления кацапам.
Не зря ж ЗЕ в Оман мотался.
Бабла у нее заныкано по миру немеряно, еще со времен Паши Лазаренко, а вот чтобы от тюрьмы или ликвидации расейскими спецслужбами отпетлять - это нужен талант
я не считаю быдлоэлекторат, живущий на земле Украины...
Бесполезно.
В городе такая концентрация ваты и совкового люмпена,что безопаснее было остаться дома.
Я поражаюсь, в городе все тротуары перекопаны после ремонта теплотрасс, вместо асфальта щебень, ходить невозможно, город грязный а люди продолжают голосовать за эту "стабильность". У новых, а тем более патриотических партий здесь практически нет шансов.