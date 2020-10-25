Экзитпол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят "Слуга народа", "Блок Вилкула", ОПЗЖ и "Сила людей"

В городской совет Кривого Рога (Днепропетровская область) проходят четыре партии: "Слуга народа", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", ОПЗЖ и "Сила людей".

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного "Савик Шустер Студией", сообщает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" получает 32,9%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%, "Сила людей", - 6,96%.

Другие участвующие в выборах политсилы, не преодолевают 5% проходной барьер.

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Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).