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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Экзитпол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят "Слуга народа", "Блок Вилкула", ОПЗЖ и "Сила людей"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

В городской совет Кривого Рога (Днепропетровская область) проходят четыре партии: "Слуга народа", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", ОПЗЖ и "Сила людей".

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного "Савик Шустер Студией", сообщает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" получает 32,9%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%, "Сила людей", - 6,96%.

Другие участвующие в выборах политсилы, не преодолевают 5% проходной барьер.

Читайте также: Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Кривому Рогу: Вилкул – 42,8%, Шевчик – 31%, Павлов – 7,9%

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+41
О!!!!
Вот тут сразу видно славных наследников Донбабве.

Донбабвае дало Украине Януковича и войну.
Кривой Рог дал Украине Зеленского и ползучю капитуляцию.
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25.10.2020 21:50
+37
Цуко. Все-таки депрессивные люмпенские регионы - это неизлечимые язвы.
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25.10.2020 21:51
+24
Нормальный ватный совет.
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25.10.2020 21:49
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Кто бы сомневался...
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25.10.2020 21:49 Ответить
Нормальный ватный совет.
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25.10.2020 21:49 Ответить
Це дупа!! Тут блок Вілкула стримує зажопінців, проте між ними нема ніякої різниці -агресивні та вперті москалі !!!)))
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25.10.2020 21:50 Ответить
Там тройничок. Еще Слуги.
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25.10.2020 21:50 Ответить
Слуги,це блазні,лялькі з ганчир"я,а зажопіці ,це серйозні дядьки !!)))
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25.10.2020 21:55 Ответить
Криворізькі слуги продані Ахметову. Всі інші, незалежно від назви такольорів - вілкуловці.
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26.10.2020 09:16 Ответить
То є жахливе русккає ДНО!
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25.10.2020 22:47 Ответить
Шария нет и то хорошо.
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25.10.2020 21:50 Ответить
Та дався тобі цей клоун№2 !!)))
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25.10.2020 21:51 Ответить
Он проходит во многих городах юго-востока, но не здесь.
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25.10.2020 21:53 Ответить
Шарию отведено место в другом месте.
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25.10.2020 21:59 Ответить
О!!!!
Вот тут сразу видно славных наследников Донбабве.

Донбабвае дало Украине Януковича и войну.
Кривой Рог дал Украине Зеленского и ползучю капитуляцию.
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25.10.2020 21:50 Ответить
Цуко. Все-таки депрессивные люмпенские регионы - это неизлечимые язвы.
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25.10.2020 21:51 Ответить
Даунбас-Кривбас,це блізнюки !!!)))
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25.10.2020 21:52 Ответить
Скажем так, Кривбас не пошел путем Донбасса потому, что Коломой все-таки не такой упоротый, как Янык.

**** та еще но быстрее Ахметова смекнул, что с кацапами не видать ему ни денег, ни своих рабов на галерах.
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25.10.2020 21:57 Ответить
Так в 2014 было, сейчас кацапы на Донбассе Ахметова немного раскулачили, а Коломой наоборот захотел с Путеном дружить.
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25.10.2020 22:08 Ответить
Он бы и тогда дружил, но раскулачивание в его планы не входило.

А сейчас у Коломоя появилась возможность немного продать Украину по сходной цене.
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25.10.2020 22:16 Ответить
Только не могу понять, Коломой не понимает, что его тоже, как и Ахметова, потом раскулачат на "освобожденной территории"?
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25.10.2020 22:18 Ответить
Кто знает, какие у него планы...
Может к тому времени он расчитывает с живым баблом быть подальше отсюда, а высосанные до капли совковые предприятия оставить на разграбления кацапам.
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25.10.2020 22:25 Ответить
В цивилизованные страны убежать не сможет, т.к. его американцы в суде ждут, а папуасии оберут до нитки за убежище.
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25.10.2020 23:33 Ответить
Ну у него ниток теперь больше, чем было. Да и не везде его деньги выковырять можно.
Не зря ж ЗЕ в Оман мотался.
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25.10.2020 23:44 Ответить
А Ахметка все мріяв бути князем всєя Донбаса !!! Та не сталось ,як гадалось!!! А как гудел!!!)))
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25.10.2020 22:10 Ответить
"Вы не любите пролетариат"©
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25.10.2020 21:56 Ответить
"Да я не люблю пролетариат". ©
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25.10.2020 22:01 Ответить
Ну да.. Во второй тур в мэры Киева выходит представитель ОПЗЖопса.. Каково... ( неизлечимые раны)
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25.10.2020 22:07 Ответить
Це кепська справа !!))
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25.10.2020 22:13 Ответить
Русккаїзіч"єсккєє украЬІнцЬІ.яК ЛЕДЬ НЕ ВСІ ТУТ.
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25.10.2020 22:48 Ответить
Спасибо жителям Кривбаса за президента ананаса!!! Предлагаю переименовать Кривой Рог в Енакиево-2 .
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25.10.2020 21:51 Ответить
Сколько же ваты в целом в Украине и это после донбасса и Крыма если б последние 2 региона были украинскими страшно предстваить % ваты вообще
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25.10.2020 21:52 Ответить
92% тупого совкового быдла ..
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25.10.2020 22:04 Ответить
вот тут Путин и просчитался.. Погнался за синицей в виде Крыма и огрызка Доунбасса. А принял бы спокойно смещение Яббуповича, и еще с Петей и Виталиком договорился бы у Фирташа. А голоса Крыма и южного Донбасса всегда были за Рашу и ее пятую колонну. Им сейчас ох как не хватает этих голосов, так же временный раскол на три силы - ОПЗЖ, Оппа блок и Шария тоже пока не улажен ( не поделят портфели) Ну и настрой народа в результате войны и агрессии немного изменился конечно ( это им в минус). Но не будь войны и Крыма и прихода Зе не понадобилось бы. Все и так бы порешали.
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25.10.2020 22:22 Ответить
І навіть років так за 300 всі знатимемо нашу мову.Ну може за 500...Чи 1500.
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25.10.2020 22:50 Ответить
Ну хоть где-то, ну хоть при папиной помощи ...Ну слава Богу! Потом хоть мером К.Рога можно попробовать...
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25.10.2020 21:53 Ответить
Взагалі-то- так. Хай краще десь мером стане, ніж у кацапів на роялі гратиме.
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25.10.2020 21:58 Ответить
Але йому, кажись, взагалі КАКАЯ РАЗНІЦА! Наразі в нього РОЯЛЬ - вся Україна , І він теж ТАК САМО грає. Не помітили?
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25.10.2020 22:19 Ответить
Батькивщина тотально проиграла выборы.
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25.10.2020 21:53 Ответить
Да. Теперь Юле конец как политику. Кто же мог подумать.
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25.10.2020 21:54 Ответить
Юля выбрала тактику незаметно отползти на пенсию Экзитпол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят "Слуга народа", "Блок Вилкула", ОПЗЖ и "Сила людей" - Цензор.НЕТ 1231
Бабла у нее заныкано по миру немеряно, еще со времен Паши Лазаренко, а вот чтобы от тюрьмы или ликвидации расейскими спецслужбами отпетлять - это нужен талант Экзитпол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят "Слуга народа", "Блок Вилкула", ОПЗЖ и "Сила людей" - Цензор.НЕТ 9211
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25.10.2020 21:58 Ответить
Наверное, она в шоке. Юля все время шатала и шатает парламент с целью перевыборов, наверное, рассчитывая на прекрасный результат. Конечно, цель всего этого действа банально деньги, которых теперь не будет
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25.10.2020 21:58 Ответить
Не треба копати іншому яму,сам потрапишь !!)))
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25.10.2020 22:00 Ответить
Трибуна Рады у неё еще есть. Так что не всё потеряно. Но удар очень мощный. Сдала все плацдармы, которые казались вечными и даже во время Януковича не отдавала.
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25.10.2020 22:01 Ответить
Танюша , тре висловити щирі співчуття Ване Сулимі !!!))
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25.10.2020 22:03 Ответить
Та блін, я за нього реально хвилююся.
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25.10.2020 22:20 Ответить
Цілком очікуваний результат!!Надлишек амбітності до добра не доведуть !!))
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25.10.2020 21:59 Ответить
Нічого. Вік пенсійний, бабла вистачить.
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25.10.2020 21:57 Ответить
Питання в чий бік ломанеться БЮТоголовий лохторат ???)))
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25.10.2020 22:02 Ответить
ОПЗЖ. Уже ломанувся.
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25.10.2020 22:02 Ответить
Сподіваюсь ,що ти помиляєшься !!Вони не на стількі дебілкуваті ,як здається !!)))
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25.10.2020 22:05 Ответить
Та яке! Я знаю. У нас всі бабуньки від Юльки до Медведчука переметнулися.
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25.10.2020 22:18 Ответить
У Ванька буде новий значок...😁
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25.10.2020 22:10 Ответить
Я йому щиро співчуваю ,він так за неї топив ,аж шмаленою гумою тхнуло !!)))
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25.10.2020 22:16 Ответить
Зараз у них екологія поліпшиться. Нарешті зможуть дихати чистим повітрям. Вони ж змінили стару владу на нову, прогресивну, людяну. Жартую.
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25.10.2020 21:54 Ответить
Одна вата... Жесть
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25.10.2020 21:58 Ответить
Экзитпол "Савик Шустер Студии" по выборам в Криворожский горсовет: проходят "Слуга народа", "Блок Вилкула", ОПЗЖ и "Сила людей" - Цензор.НЕТ 48
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25.10.2020 21:58 Ответить
та не - п.здец Украине. Жаль патриотов погибших за свободу...
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25.10.2020 22:02 Ответить
нас хорнили не раз - и что Украина была есть и будет Екзитпол "Савік Шустер Студії" з виборів до Криворізької міськради: проходять "Слуга народу", "Блок Вілкула", ОПЗЖ і "Сила людей" - Цензор.НЕТ 3185
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25.10.2020 22:04 Ответить
только что считать Украиной?
я не считаю быдлоэлекторат, живущий на земле Украины...
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25.10.2020 22:31 Ответить
Криворожденные
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25.10.2020 21:59 Ответить
Чистые рашисты ( Вилкул Оппа блок и ОПЗЖопс берут большинство если договорятся) это пример победы контрреволюции, потому что даже если условно считать "Слуг" и "Силу людей" ( Не поголовно рашистами) то их все равно меньшинство. Да и мэром по всей видимости во втором туре может стать Вилкул... если только медведчуковцы не испортят ему обедню и из за вредности не проголосуют против.
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25.10.2020 22:04 Ответить
кривопикі як і даунбасята вже 30 років не розуміють зв"зку між голосуванням і рівнем життя.собачки Павлова і то розумніші
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25.10.2020 22:07 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса за *********** -тридвараза!
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25.10.2020 22:18 Ответить
Я сегодня сознательно не пошел голосовать.
Бесполезно.
В городе такая концентрация ваты и совкового люмпена,что безопаснее было остаться дома.
Я поражаюсь, в городе все тротуары перекопаны после ремонта теплотрасс, вместо асфальта щебень, ходить невозможно, город грязный а люди продолжают голосовать за эту "стабильность". У новых, а тем более патриотических партий здесь практически нет шансов.
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25.10.2020 22:21 Ответить
только голосовать всё равно нужно было...
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25.10.2020 22:32 Ответить
кривий, на то воно і кривий. все лайно у кривому.
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25.10.2020 22:43 Ответить
Происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 22:58 Ответить
я сам за "силу людей" голос отдал!просто знаю,что норм люди,а у "ес" шансов просто нет в нашем городе...зачем голос вхолостую запускать?
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26.10.2020 00:42 Ответить
Малороське місто Кривий Ріг і в цьому лайні вони будуть постійно. В це місто більше не подорожую. Всім криворожанцям спалити біометричні паспорти і їздити тільки в московію. Ще можна в Білорусь і Казахстан. За Європу і Америку забудьте.
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26.10.2020 10:00 Ответить
 
 