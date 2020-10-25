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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) ЦИК (3635) явка (146)

Данные о явке избирателей на местных выборах в день голосования в ЦИК не передают, но в Комиссии обещают обнародовать их поскорее

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данные о явке избирателей на местных выборах в день голосования в ЦИК не передают, но в Комиссии обещают обнародовать их поскорее

Центральная избирательная комиссия в соответствии с Избирательным кодексом Украины не уполномочена получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в течение дня голосования.

Такие сведения участковые избирательные комиссии подают во все теризбиркомы по местным выборам, которые организуются и проводятся на этом участке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"В свою очередь городские, районные в городе, сельские, поселковые избирательные комиссии передают информацию, в том числе по количеству избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования (20:00), соответствующим органам ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) для последующей передачи этой информации в ЦИК", - уточняется в сообщении.

В ЦИК посетовали, что информационно-аналитическая система "Выборы", которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные сразу в Комиссию, пока не развернута до уровня ТИК.

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"В связи с ограничением финансирования, вызванного пандемией COVID-19, на эти цели не было выделено соответствующих средств. Однако с целью надлежащего информационного обеспечения местных выборов по собственной инициативе ЦИК информацию о явке избирателей соответствующие работники Секретариата Комиссии собирают любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте. В то же время процесс обработки и обнародования таких данных требует длительного времени. К тому же такие сведения являются фрагментарными и предварительными", - говорится в сообщении.

"Окончательную официальную информацию о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования, ЦИК сможет обнародовать только после ее поступления в Комиссию от органов ведения ГРИ и дальнейшей обработки и обобщения", - подчеркнули в Комиссии.

Автор: Анна Судак
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Ну естественно!
Сначала надо голоса "слуг" подкрутить, а потом только явку публиковать!
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25.10.2020 21:54 Ответить
Ну короче, надо свести дебет с кредитом, а потом обнародовать явку. Где-то так.
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25.10.2020 21:56 Ответить
Бордов было больше, чем проголосовавших за Пальчевского
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25.10.2020 21:58 Ответить
Процентів 70 буде.
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25.10.2020 22:00 Ответить
Явка сразу можно дать, это не подсчет голосов. Пошли махинации.
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25.10.2020 22:00 Ответить
А по телефону сказать пару цифр это сложно и долго?
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25.10.2020 22:09 Ответить
РДА пыталась узнать результаты до подписания протоколов)) Были посланы далеко и надолго) Ну а слуги в полном пролете)))
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26.10.2020 06:09 Ответить
 
 