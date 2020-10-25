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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Венгрия (1536) Закарпатье (2392) МИД (6653) Сийярто (224)

МИД про агитацию Сийярто в день выборов: "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД про агитацию Сийярто в день выборов:

Занимаясь в день выборов прямой агитацией за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья" Венгрия нагло вмешалась во внутренние дела Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроено, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - заявили в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве констатировали игнорирование Венгрией неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья

"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - подчеркнули в министерстве.

Также читайте: МИД просит полицию обратить внимание на политическую агитацию венгерских чиновников на Закарпатье

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
МИД про агитацию Сийярто в день выборов: "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины"

Ну и шо дальше ? Очередной пук в лужу от МИДа .
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25.10.2020 22:04
+20
Вы МИД или тряпка половая?! Можно какую-то ноту им предъявить, весомое, жесткое заявление сделать, какие-то рычаги дипломатические должны же быть в ответ на такую наглость?! Расстроены они, давайте поплачем еще(((
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25.10.2020 22:04
+16
Главное спокойно жевать сопли, чтобы не обидеть европейского соседа. А земли много...
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25.10.2020 22:03
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Правила форума Совет форумчан
Главное спокойно жевать сопли, чтобы не обидеть европейского соседа. А земли много...
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25.10.2020 22:03 Ответить
МИД про агитацию Сийярто в день выборов: "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины"

Ну и шо дальше ? Очередной пук в лужу от МИДа .
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25.10.2020 22:04 Ответить
Надо было объявить войну?
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26.10.2020 07:22 Ответить
надо было распоряжением СНБО отменить результаты выборы, на том основании, что было вмешательство на результаты выборов влестей иностанного государства. Потом , следующим распоряжением СНБО присоединить територии Береговского района к Хустскому.
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29.10.2020 11:32 Ответить
В тех кругах не принято забивать стрелки и морды бить.На языке международной дипломатии, если сравнивать с улицей,вам дали в морду.
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27.10.2020 13:02 Ответить
Полнолуние настало, черти лезут отовсюду!
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25.10.2020 22:04 Ответить
Вы МИД или тряпка половая?! Можно какую-то ноту им предъявить, весомое, жесткое заявление сделать, какие-то рычаги дипломатические должны же быть в ответ на такую наглость?! Расстроены они, давайте поплачем еще(((
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25.10.2020 22:04 Ответить
МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України" - Цензор.НЕТ 7689
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25.10.2020 22:11 Ответить
Тряпка половая.это гарант, а мид выполняет его поручения.
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26.10.2020 06:30 Ответить
И почему вы до сих пор еще не министр иностранных дел? Уже наверное б войну объявили? Очень, наверное, удобно работать платным тролем и выдавать пустые и бестолковые высеры, да?
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26.10.2020 07:37 Ответить
Мордор у генах!
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25.10.2020 22:04 Ответить
не мордор,у них свій ****** в головах.
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25.10.2020 22:34 Ответить
Великая Венгрия, Великая Армения... карлики мечтают о величии.
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26.10.2020 06:25 Ответить
Як мінімум завтра посол цієї країни повинен бути визваний "на ковьор".
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25.10.2020 22:07 Ответить
Подтвердили что ложили! Местные говорят что венгры таки оторвут кусок страны нашей...Бо бубочка при влади...
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25.10.2020 22:12 Ответить
у них оторвалка еще не отросла МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України" - Цензор.НЕТ 122
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26.10.2020 10:59 Ответить
Володька как поднатужится да такую ноту протеста забацает!Ух...
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25.10.2020 22:19 Ответить
Кулеба порешал с венгерским всериято вопрос Берегово задолго до выборов...
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25.10.2020 22:21 Ответить
зеля его лепший друг, простит
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25.10.2020 22:21 Ответить
Это полное фиаско янелоха оманского не только во внутренней политики Украины, ну и во внешней! Зебилоид полный ноль!
Ауу, зебилоиды ну и где вас 73%?))
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25.10.2020 22:26 Ответить
Ну и что выим злелаете? Выскажите озабоченость?😮
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25.10.2020 22:37 Ответить
ну в якій опі сховався сабаков?
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25.10.2020 22:50 Ответить
Мадьяры идут по кацапскому сценарию оккупации Крыма - полное игнорирование украинского законодательства. расстановка на местах своей агентуры, ну и выжидание удачного момента для ввода своих войск под видом местной самообороны. Ну а "наша" власть (причем это касается как нынешней, так и предыдущей) и дальше жует сопли делая вид. что проблемы нет , и что крымский сценарий не повторится.
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25.10.2020 23:37 Ответить
Нормальна влада всадила б багажнік того чмошніка і викинула б на кордоні. Більше б не агітував.
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26.10.2020 00:46 Ответить
Покажи пример!
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26.10.2020 07:38 Ответить
- сумом повідомляють…Та там треба в землю вгри-атися!Щоденну ідеологічну війну вести.Українізувати всіх до останньої мадярської кози.Дочекаєтесь мішкокради, що і цей ласий клапоть землі заберуть.Доки ви по саунах дівок та хлопчиків граєте,у вас все повідоамують.Лишитесь з ручкою від портфеля і чотирма хуторами, суходрочери!
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26.10.2020 01:46 Ответить
венгры родственники с финнами - пока не напьются в сраку и не получать пистюлей не успоко
ятся
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26.10.2020 06:03 Ответить
Мадяри - це уральські мокші, які давно прийшли на терииторію Русі і поселилися, зберігли свою ідентичність. Але вони Русь і Європу не *******, вони поглядають в сторону засрашки. І знову, але, в іх тайожний союз не вступили, а до НАТО і ЄС - "щирі маланці" європейського розливу.
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26.10.2020 10:05 Ответить
 
 