Экзитпол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9%
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На выборах городского головы Винницы лидирует действующий мэр города Сергей Моргунов.
Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно результатам исследования, за Моргунова проголосовали 66% жителей города. На втором месте – представитель партии "Европейская Солидарность" Сергей Кудлаенко, за него проголосовали 11,87%, на третьем – представитель партии "Слуга народа" Сергей Борзов, за него проголосовали 9%. На четвертом месте – представитель партии "ОПЗЖ" Вячеслав Узелков (4,68%).
Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
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Сразу бл*вать хочется.
на 6ой год войны люди голосуют за опзж с шарием??
и это еще, слава Богу, компартию запретили, а так бы еще за них голоса были !
И сколько ждать?? жизнь одна и очень короткая, чтоб смотреть на даунов, которые голосуют за днище.
И след. шаг - абсолютно ясен всем, кто не слепой.
На през. и парламентских выборах фаворитом будет бойко, опзж и шарий.
Вам это неясно еще???
не заслужили !
Не знаходжу нічого поки що.