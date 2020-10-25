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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Винница (702) Шустер (681) экзитпол (210)

Экзитпол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

На выборах городского головы Винницы лидирует действующий мэр города Сергей Моргунов.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, информирует Цензор.НЕТ.

Экзитпол Савик Шустер студии по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9% 01

Согласно результатам исследования, за Моргунова проголосовали 66% жителей города. На втором месте – представитель партии "Европейская Солидарность" Сергей Кудлаенко, за него проголосовали 11,87%, на третьем – представитель партии "Слуга народа" Сергей Борзов, за него проголосовали 9%. На четвертом месте – представитель партии "ОПЗЖ" Вячеслав Узелков (4,68%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
вы смотрите на опзж с шарием в одессе, марике, николаеве и харькове.
Сразу бл*вать хочется.
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25.10.2020 22:28
+6
Вот пусть в Виннице сидит. Всеукраинский уровень это не его.
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25.10.2020 22:25
+4
Любуюсь тем как Слуги не попадают даже на вторые места. Это прямо наслаждение.
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25.10.2020 22:22
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Хороший результат Гройсман может стать след. президентом
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25.10.2020 22:21 Ответить
Гройсман уже проиграл прошлые выборы, откусив три процента у Порошенка и всё.
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25.10.2020 22:23 Ответить
Гройсман там до облради йде.
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25.10.2020 22:24 Ответить
Вот пусть в Виннице сидит. Всеукраинский уровень это не его.
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25.10.2020 22:25 Ответить
Та які вони українці?! Марьгунофь,Узілкофь,Барьзофь,Шякатунафь та ін...
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25.10.2020 22:45 Ответить
Теперь будет тот, кого назначит Путин.Всё!
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25.10.2020 22:25 Ответить
щас ! Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 1204
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25.10.2020 22:30 Ответить
Не, не сейчас, а через три года.)
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25.10.2020 22:39 Ответить
Любуюсь тем как Слуги не попадают даже на вторые места. Это прямо наслаждение.
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25.10.2020 22:22 Ответить
поигрались и фатит
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25.10.2020 22:28 Ответить
вы смотрите на опзж с шарием в одессе, марике, николаеве и харькове.
Сразу бл*вать хочется.
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25.10.2020 22:28 Ответить
Ну это прогнозируемо. Но ты пойми, что это не вечно. Это просто следующий шаг после победы Зеленского. А куда это пойдет это неизвестно пока.
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25.10.2020 22:29 Ответить
"это не вечно" ??

на 6ой год войны люди голосуют за опзж с шарием??
и это еще, слава Богу, компартию запретили, а так бы еще за них голоса были !

И сколько ждать?? жизнь одна и очень короткая, чтоб смотреть на даунов, которые голосуют за днище.

И след. шаг - абсолютно ясен всем, кто не слепой.
На през. и парламентских выборах фаворитом будет бойко, опзж и шарий.
Вам это неясно еще???
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25.10.2020 22:36 Ответить
Это называется контрреволюция. Я в прошлом году, когда выбирали Зеленского на цензоре все клавиши разбил постоянно говоря, что Зеленский это контрреволюция. Вот Медведчук это продолжение контрреволюции. Запомни одну простую вещь. Контререволюция всегда страшнее революции. Это доказано историей. Она выглядит хуже и очень неприятно пахнет. Так что нет ничего страшного в том, что она в нашей стране приняла форму Медведчука и Шария.
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25.10.2020 22:38 Ответить
Иначе говоря, даром ты беспокоишься. Страна выбрав Зеленского запустила исторический процесс. Вот он идет.
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25.10.2020 22:39 Ответить
зря беспокоюсь, что следующим будет бойко и шарий??? Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 3025
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25.10.2020 22:43 Ответить
Неизвестно что будет. По мне расклад вполне неплох. Я ожидал хуже. Так как успех Слуг, даже локальный был очень опасен. Или успех Коломойского. А успех ОПЗЖ и Шария естественнен. Чем ярче горит - тем быстрее выгорит.
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25.10.2020 22:45 Ответить
да вы оптимист Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 5388
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25.10.2020 22:51 Ответить
Я не оптимист. Просто это было неизбежно.
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25.10.2020 22:53 Ответить
Устінова від "Голосу" у прольоті.
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25.10.2020 22:23 Ответить
Петро Олексійовичу, відключіть їм воду .... у своєму світо-музичному фонтані !
не заслужили ! Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 1229
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25.10.2020 22:29 Ответить
За ейфорією від прольоту слуг, деякі дописувачі чи то не помічають, чи їм всьоравно, проте політична карта України набуває ознак вираженої полярності. Не до добра це все.
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25.10.2020 22:30 Ответить
Об этом говорили еще перед выборами. Сейчас у нас все будут Зеленского слать подальше. Это будет весело смотреть. Рычагов у него нет.
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25.10.2020 22:32 Ответить
Почти 5% за дебила Узелкова... Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% - Цензор.НЕТ 6360
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25.10.2020 22:32 Ответить
Що там на Житомирщині ?
Не знаходжу нічого поки що.
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25.10.2020 22:56 Ответить
Вітаю Гройсмана з перемогою. Навів лад в Україні, спокійено наведе лад в Вінниці. А от пан Узелков програв не тільки мерське крісло, а своє ім*я - назавжди, вступивши в смердючі какашки. А ці какашки не змиваються.
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26.10.2020 10:08 Ответить
 
 