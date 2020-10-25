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Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Виннице: в горсовет проходят "Европейская стратегия Гройсмана", "ЕС", "Слуга народа" и ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экзитпол

В Винницкий городской совет проходят 4 партии - "Европейская стратегия Гройсмана", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и ОПЗЖ.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно экзит-полу, партия "Европейская стратегия Гройсмана" набирает 49,56%, "ЕС" получает 12%, "Слуга народа" – 11,58% и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%.

Экзитпол Савик Шустер Студии по Виннице: в горсовет проходят Европейская стратегия Гройсмана, ЕС, Слуга народа и ОПЗЖ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Винницы: Моргунов - 66%, Кудлаенко – 11,8%, Борзов - 9%

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Я так понял в Европу хочет одна Винница.
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25.10.2020 22:41
+3
Неплохо.
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25.10.2020 22:34
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Неплохо.
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25.10.2020 22:34 Ответить
Я так понял в Европу хочет одна Винница.
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25.10.2020 22:41 Ответить
партія називається Українська стратегія Гройсмана !
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25.10.2020 23:04 Ответить
Гройсман с Моргуновым додерибанят Винницу до конца. Еонец городу.
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26.10.2020 08:02 Ответить
І тут патрія популістів "Родіна" баби Юлі просто здохла, але її ще не похоронили. Дуже хвора партія клоуна і десь на пів року і вони загнуться. Пройшов Гойсман і Порошенко і це дуже приємно. Гоніть з вінничини ще величезний московський патріархат і розбудовуйте Поділля на європейський зразок.
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26.10.2020 10:11 Ответить
 
 