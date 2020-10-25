Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Виннице: в горсовет проходят "Европейская стратегия Гройсмана", "ЕС", "Слуга народа" и ОПЗЖ
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В Винницкий городской совет проходят 4 партии - "Европейская стратегия Гройсмана", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и ОПЗЖ.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно экзит-полу, партия "Европейская стратегия Гройсмана" набирает 49,56%, "ЕС" получает 12%, "Слуга народа" – 11,58% и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%.
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