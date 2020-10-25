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Гагарин (23) опрос (2618)

Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: Люди очень круто восприняли этот опрос, предварительные результаты будут в понедельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Координатор

На 26 октября планируется посчитать точное количество участков и предварительные результаты всеукраинского опроса "5 вопросов от президента", а после окончательного подсчета результатов партия "Слуга народа" огласит их.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге в воскресенье в Киеве сказал координатор всеукраинского проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин.

По его словам, опрос прошел на высоком уровне на большинстве участков и вызвал живой интерес и реакцию украинцев.

Люди активно принимали участие в опросе. Я ездил по разным участкам... В целом люди очень круто восприняли этот опрос - сами подходили, отвечали. Были какие-то исключения, но это исключения", - отметил он.

"На 26 октября планируется посчитать точное количество участков и предварительные результаты опроса после подсчета всех протоколов, который будет длиться по всей стране до завтра. По его завершению заказчик опроса, которым является партия "Слуга народа", огласит результаты", - сказал он.

Гагарин подчеркнул, что инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинский опрос 25 октября прошел в рамках законодательства.

"Все обвинения в возможных нарушениях закона оказались безосновательными. Опрос прошел вполне законно, в рамках действующего законодательства, несмотря на все слухи, которые отдельные политики распространяли в течение недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11-летняя девочка проводила опрос Зеленского в Хмельницкой области

Гагарин указал, что интервьюеры находились за пределами избирательных участков, не проводили никакой агитации, и проводили опрос сразу после выхода человека с избирательного участка.

Координатор проекта также посетовал на то, что отдельные активисты и политики устроили "травлю" интервьюеров. "Манипулируя Избирательным кодексом, они оказывали моральное давление интервьюеров и сознательно запугивали их. В отдельных случаях у нас даже доходило до физического насилия", - отметил он.

При этом Гагарин заявил, что отдельные инциденты не повлияют на общие результаты и охват опроса. "Да, некоторые интервьюеры не смогли выйти на свои рабочие места, кто-то по состоянию здоровья. Но эти случаи являются единичными, и они не помешают установить результаты нашего всеукраинского опроса "5 вопросов от президента Украины", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Рейтинга" о том, как украинцы ответили на вопросы Зеленского: положительно на все пять вопросов (обновлено)

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+31
Якщо не буде % по #******************-це фальсифікація.
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25.10.2020 22:49
+28
Таких безліч!

Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: Люди очень круто восприняли этот опрос, предварительные результаты будут в понедельник - Цензор.НЕТ 6610
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25.10.2020 22:51
+25
Довбойоб!
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25.10.2020 22:48
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Довбойоб!
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25.10.2020 22:48 Ответить
Якщо не буде % по #******************-це фальсифікація.
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25.10.2020 22:49 Ответить
Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: Люди очень круто восприняли этот опрос, предварительные результаты будут в понедельник - Цензор.НЕТ 7849
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25.10.2020 22:49 Ответить
Таких безліч!

Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: Люди очень круто восприняли этот опрос, предварительные результаты будут в понедельник - Цензор.НЕТ 6610
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25.10.2020 22:51 Ответить
Немного грубо, но очень точно. Из песни слов не выбросишь.
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25.10.2020 23:03 Ответить
Відповідь-лідер народного екзитполу.
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25.10.2020 23:19 Ответить
Я так само відповів. Цікавить процент подібних відповідей.
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25.10.2020 23:20 Ответить
Гагарин, вы совсем уже там ох..ли так нагло врать?! Абсолютно позорное действо - вот такой ваш опрос
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25.10.2020 22:50 Ответить
73% = масть пішла. Зараз треба хапнути стільки скільки влизе. Вони (73%) завтра можуть проголосувати за когось ще більш брехливого популіста.
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25.10.2020 22:54 Ответить
бреше,як дихає

ми всі бачили на власні очі "живой интерес" и "активность"
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25.10.2020 22:51 Ответить
Брехливая кварталовская потвора.
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25.10.2020 22:51 Ответить
Цирк проиграл выборы, но продолжает ссать в глаза.
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25.10.2020 22:52 Ответить
На три літери...
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25.10.2020 22:53 Ответить
Давайте клоуны - продолжайте себе нарабатывать ресурс годков для посадки весной)))
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25.10.2020 22:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8
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25.10.2020 22:55 Ответить
настільки "круто", що особисто я бачила лише цілий табун сцикунів у таких от накидках, і жодного виборця біля їх століку, який стояв на вулиці, біля входу до школи))))
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25.10.2020 22:56 Ответить
То Вам ще пощастило, вони хоч були... Я коло дільниці жодного не бачив. А так хотілося поспілкуватись
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25.10.2020 23:13 Ответить
У нас просто на дільниці до людей чіплялися.
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25.10.2020 23:21 Ответить
по пиці ніхто з них не отримав?))
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26.10.2020 00:35 Ответить
Пишут, что олигархам выгодна низкая явка..История: В 2014г, была самая высокая явка. Два украинца в искусственно созданных, для картинки длинных очередях умерло от инфаркта, затем узнали что в Вене олигархи все порешали. Так, кому выгодна явка на Выборы без выбора? (с)
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25.10.2020 22:56 Ответить
Очередной м... дак несёт очередную дичь.
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25.10.2020 22:57 Ответить
понятно, никто ничего считать не будет, от балды напишут
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25.10.2020 22:59 Ответить
И кто шморклям поверит. Ответы на вопросы дебильные давно нарисованны.
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25.10.2020 23:00 Ответить
Я так понимаю эта «партейка» живет в «параллельном мире»........☹️
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25.10.2020 23:00 Ответить
геббельс от шока умер повторно...роспрапагандоны киселев скобеева симоньян рыдают за кулисами. Им такая наглая брехня не по силам!
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25.10.2020 23:01 Ответить
Кто бы сомневался, ЗЕ без посторонней координации даже пару вопросов задать не может.
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25.10.2020 23:02 Ответить
Зебилы, говорят вы крутые
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25.10.2020 23:03 Ответить






Этот опрос чтобы напустить людям пыль в глаза пока на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:03 Ответить
гагарін обісрався, .треба проводити опитання білки і стрілки.
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25.10.2020 23:03 Ответить
"Люди очень круто восприняли этот опрос" і це зрозуміло, де ще на халяву вам дадуть стільки макулатури?
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25.10.2020 23:03 Ответить
Суки брехливые.
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25.10.2020 23:04 Ответить
Зачем еще утруждаться и что-то там считать ? Пишите 146% проголосовавших - Главный Клоун высоко оценит ...
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25.10.2020 23:04 Ответить
Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок - Цензор.НЕТ 3246
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25.10.2020 23:07 Ответить
Может это только на моем выборном участке никто не подходил к молодому парню с этикеткой 5 вопросов? Cпециально простоял 30 минут наблюдая за деятельностью опросника. Зироу. Парнишка выглядел как нищий на паперти возле запертой синагоги. Какие результаты будет выдавать Гагарин и с чего это вопрос.
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25.10.2020 23:08 Ответить
Круто послали нах#й,це дійсно круте сприйняття.
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25.10.2020 23:09 Ответить
Клоуны
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25.10.2020 23:31 Ответить
Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок - Цензор.НЕТ 4453
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25.10.2020 23:56 Ответить
На фоне оглушительного провала ЗЕ на местных выборах этот опрос уже никому не интересен, сколько бы зеленые не надували щеки, да и им самим. "Волонтеры" явно чувствовали себя неловко, одиноко стоя или сидя возле своих убогих коробок из-под обуви. На моем хуторе из трех участков, которые я из интереса обошел, на двух нашел парня и девушку, которые затравлено не поднимая глаз бекали-мекали на вопросы. За полчаса эксперимента не видел ни одного взявшего у них листочек. Жалкое зрелище. Правда, я у каждого спросил, что будет если этих листочков не хватит (дело было в середине дня). Оба с готовностью показали еще по пачке макулатуры в пластиковом пакете. Завтра ждем сообщение ОП что в опросе приняли единодушное участие 46,6 миллионов украинцев.
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26.10.2020 00:19 Ответить
Штопаний преЗЕрватив 5-ю питаннями не заклеїш.
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26.10.2020 01:17 Ответить
Зелёное недоразумение со своим опросом село в лужу и пытается выдать желаемое за действительное. Жалкое зрелище.
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26.10.2020 01:48 Ответить
зелені попісяли народу в очі і кажуть- то ж божа роса
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26.10.2020 02:29 Ответить
Кому цікаво хто ця потвора "гагарін", дивітся останній стрім на каналі ragulivna. Андрій Павленко та Таня Микитенко на молекули розбирають причини провалу партії зє-зє-зє, і яка роль у цьому(як не дивно гагаріна)
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26.10.2020 06:32 Ответить
Гагарин - простой советский парень. Это ж надо так фамилию опозорить.
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26.10.2020 06:37 Ответить
Это псевдоним. Настоящая фамилия у него другая. Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок - Цензор.НЕТ 9617
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26.10.2020 11:57 Ответить
Учитывая, что большинство проигнорировало "опрос Зеленского", а сам опрос проводили неизвестные люди в накидках, которые в конце дня могли запросто сами заполнить "как надо" бумажки, будет ли доверие к "результатам" этого "опроса", которые на 100% будут такими, как надо Зеленскому? А потом на этом основании будут приниматься глобальные решения для украинцев.
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26.10.2020 08:06 Ответить
 
 