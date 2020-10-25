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Выборы на Донбассе и в Крыму обязательно состоятся после полной деоккупации, – Офис Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы на Донбассе и в Крыму обязательно состоятся после полной деоккупации, – Офис Президента

Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма обязательно состоятся после вывода незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Особенно хотим обратиться к украинцам на временно оккупированной территории нашего государства. Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, Автономную Республику Крым и город Севастополь. Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества", - заявили в ОП.

В Офисе Президента указали, что на части территории Украины на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы. "Но после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами", - подчеркнули в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В отличие от некоторых наших соседей мы имеем большую роскошь - свободные выборы", - Зеленский

В Офисе главы государства отметили, что ситуация с безопасностью и профессиональная организация избирательной процедуры позволила провести местные выборы в тех громадах на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей, где их было возможно вполне безопасно организовать – согласно выводам соответствующих органов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Пока идет это бла бла бла... на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:06
+6
после результатов марика, одессы, харькова и николаева, страшно представить что будет, если проголосует гордый даунбас....
50% за опзж и 50% за шария??
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25.10.2020 23:09
+6
Какие выборы? На пять лет комендантский час и тотальная люстрация. И на 15 лет без права голоса.
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25.10.2020 23:12
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То есть некогда!
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25.10.2020 23:03 Ответить
К сожалению.
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25.10.2020 23:04 Ответить
Выборы на Донбассе и в Крыму обязательно состоятся после полной деоккупации, – Офис Президента - Цензор.НЕТ 3457
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25.10.2020 23:05 Ответить
Пока идет это бла бла бла... на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:06 Ответить
оне там шо курють?! на юге опзж и шарик вперде?!
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25.10.2020 23:08 Ответить
после результатов марика, одессы, харькова и николаева, страшно представить что будет, если проголосует гордый даунбас....
50% за опзж и 50% за шария??
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25.10.2020 23:09 Ответить
Там сразу за едро голосуют.
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25.10.2020 23:20 Ответить
Какие выборы? На пять лет комендантский час и тотальная люстрация. И на 15 лет без права голоса.
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25.10.2020 23:12 Ответить
Выборы сначала там будут только в таком формате- Кого то будут выбирать на поездку с чемоданом на далеко до самой расеи. Кого то под конвоем помогать восстанавливать разрушеное. Ну а многих и сразу на небеса выберут. Иначе никак. Иначе как произошло сегодня - гебнявая кремлевская морда и в двери, и в окно.
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25.10.2020 23:17 Ответить
Зеленський пообіцяв "жорстко стежити" за новообраною місцевою владою

Где на втором месте партия ОПЗЖ нужно назначать в этой местности ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА,пусть они следят,а Президент должен заниматься, тем что прописано в конституции. В офисе Президента говорят что после полной деоккупации, будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами, странно говорят, учитывая что ОПЗЖ на втором месте в списках депутатов на юго востоке Украины то это и есть оккупация Источник: https://censor.net/ru/n3226989
.
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25.10.2020 23:20 Ответить
Сначала назначить военного коменданта, потом выявить всех зажопинцев. А в это время уже отливать серебряные колы.
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25.10.2020 23:33 Ответить
бла-Бла-БЛА!
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25.10.2020 23:29 Ответить
Luybov Luybov, [26.10.20 01:15]
😁
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26.10.2020 00:15 Ответить
повною деокупацією зелені можуть назвати визнання окупаційних адміністрацій як суб'єктів держави
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26.10.2020 02:28 Ответить
Да, в Зоне ОРДЛО-ХРЕНЛО надо проводить операцию блицкриг-выборы. И вот автобус передвижной избирательной комиссии:
Вибори на Донбасі та в Криму обов'язково відбудуться після повної деокупації, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 1518
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26.10.2020 02:45 Ответить
Не обещайте деве юной любови вечной на Земле. Имейте совесть!
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26.10.2020 08:53 Ответить
Точно знаємо, що Карабах звільнить Азербайджан, а ось клоунада потихеньку здає і Донбас і Крим і всю Україну. Буде повзуча здача - повстане інший регіон, Невже вам це не видно?
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26.10.2020 10:20 Ответить
 
 