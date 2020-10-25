Выборы на Донбассе и в Крыму обязательно состоятся после полной деоккупации, – Офис Президента

Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма обязательно состоятся после вывода незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора.

Об этом говорится в заявлении Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Особенно хотим обратиться к украинцам на временно оккупированной территории нашего государства. Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, Автономную Республику Крым и город Севастополь. Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества", - заявили в ОП.

В Офисе Президента указали, что на части территории Украины на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы. "Но после полной деоккупации, восстановления вполне безопасных условий для жизни и политической работы, после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами", - подчеркнули в ОП.

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В Офисе главы государства отметили, что ситуация с безопасностью и профессиональная организация избирательной процедуры позволила провести местные выборы в тех громадах на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей, где их было возможно вполне безопасно организовать – согласно выводам соответствующих органов.