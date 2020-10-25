Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран

Олигархический реванш - это заслуга президента Владимира Зеленского, потому что именно при нем коррупционеры и предатели могут дышать полной грудью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исключенный из СН нардеп Гео Лерос написал на странице в Facebook, комментируя сегодняшние выборы.

"Если бы не такая низкая явка, рейтинг "Слуги народа" был бы на грани попадания в Киевсовет.

По результатам экзитполов, у СН в Киеве случилось пике с 40% до 10%.

Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность, потому что для него Киев - это Тищенко с Комарницким.

По другим регионам ситуация для него вообще катастрофическая, это тоже результат того, что у Зеленского в каждом регионе своеобразный "Тищенко".

Сравните лживую мантру на всех олигархических телеканалах страны, проплаченные соцопросы с тем, что получил Зеленский сегодня.

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Уникальный шанс проср@н случайным человеком в истории Украины.

Президент сам запрягся в ярмо к олигархам, ему так было просто и очень-очень выгодно.

Теперь олигархи поймут, что эта лошадка уже хромая, в лучшем случае - станет колбасой.

С сегодняшнего дня, его доля будет пересмотрена, потому что кому нужна зеленая прокладка, если можно брать власть без посредников.

Да, украинцы не пришли на выборы, этот нигилизм будет нам всем очень дорого стоить, но не надо вешать ответственность исключительно на избирателей.

Политикам следует начать с себя.

Олигархический реванш - это заслуга Зеленского, потому что именно при нем коррупционеры и предатели могут дышать полной грудью".

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