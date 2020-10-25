Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Олигархический реванш - это заслуга президента Владимира Зеленского, потому что именно при нем коррупционеры и предатели могут дышать полной грудью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом исключенный из СН нардеп Гео Лерос написал на странице в Facebook, комментируя сегодняшние выборы.
"Если бы не такая низкая явка, рейтинг "Слуги народа" был бы на грани попадания в Киевсовет.
По результатам экзитполов, у СН в Киеве случилось пике с 40% до 10%.
Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность, потому что для него Киев - это Тищенко с Комарницким.
По другим регионам ситуация для него вообще катастрофическая, это тоже результат того, что у Зеленского в каждом регионе своеобразный "Тищенко".
Сравните лживую мантру на всех олигархических телеканалах страны, проплаченные соцопросы с тем, что получил Зеленский сегодня.
Уникальный шанс проср@н случайным человеком в истории Украины.
Президент сам запрягся в ярмо к олигархам, ему так было просто и очень-очень выгодно.
Теперь олигархи поймут, что эта лошадка уже хромая, в лучшем случае - станет колбасой.
С сегодняшнего дня, его доля будет пересмотрена, потому что кому нужна зеленая прокладка, если можно брать власть без посредников.
Да, украинцы не пришли на выборы, этот нигилизм будет нам всем очень дорого стоить, но не надо вешать ответственность исключительно на избирателей.
Политикам следует начать с себя.
Олигархический реванш - это заслуга Зеленского, потому что именно при нем коррупционеры и предатели могут дышать полной грудью".
Пожалуйста, подождите...
Спикер Верховной Рады, Герой Украины, пан Андрей Парубий, покидая свой ответственный пост, благословил шестого президента Украины, пана Халапоротьку на рекламу шаурмы, купание в городских фонтанах, на посиделки в кафе во время карантина и озвучил шесть табу, которых он не должен касаться.
Председатель Верховной Рады Украины очень вежливо предупредил «слугу еврейского народа», что тот получит большие проблемы, если он начнет «реформировать» Украинскую Армию и отменит воинское приветствие: «Слава Украине!». Волонтер Маруся Зверобой ему этого не простит.
Андрей Владимирович объяснил ************, чем закончится для него объединение российской православной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева с Православной Церковью Украины. Экс-спикер порекомендовал криворожцу не отменять Закон о Мове № 5670-д, и не аннулировать Закон о декоммунизации. Возвращение бюстов «мяснику» Жукову и памятников Сталину на площади областных центров, может вылиться в массовые протесты.
Парубий предложил Гаранту «The» отказаться от провокационной затеи одного из лидеров «Оппозиционной платформы - За жидтя», дважды судимого пана Рабиновича, сформировать делегацию для участия в параде победы в Москве по случаю 75-летия победы Путина во Второй мировой войне, так как это может привести к Гражданской войне.Нарушение табу обычно приводит к жестким санкциям со стороны патриотических сил и стремительному бегству нарушителя в Ростов на Дону.
страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл.8:11).
Панi Инна Савченко в коментарi: «73% насєлєнія України нічим не відрізняються від насєленія Нижніх Кринок. В них один й той самий діагноз - совок. Одним промили мізки «фашистами» та «хунтою», іншим - «баригою» та «ліпєцкою фабрикою». От і вся різниця».
зебараны, а вы в курсе что заявил герус? нате. жри... те
Герус заявив про значне підвищення ціни на газ
Вже сьогодні ціна на газ зростає, і це буде тривати до кінця зими.
Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час експертної онлайн-дискусії ENERGY INSIDE, передає "Соцпортал".
"Ми бачимо, що ціна на газ зростає, і вже сьогодні вона понад 180 доларів. І очевидно, що такий тренд триватиме до зими або до закінчення зими. Я думаю, що ера дешевих енергоресурсів, яка почалася навесні цього року, проходить. Говорячи дипломатично, ціни будуть на такому середньому рівні і досить стабільними", - сказав він.
Герус зазначив, що в Україні відбувається лібералізація ринку газу, що надає можливості для газових компаній, але не завжди є позитивним для споживача.
"У нас відбувається лібералізація ринку газу. Це завжди добре для компаній, але не завжди добре для споживачів, якщо немає достатньої конкуренції", - підкреслив голова комітету Ради.
У Європі ціна на газ зросла до $ 181 за тисячу кубометрів. Минулого тижня в середньому ціна була на $ 10 нижче - $ 171.
Раніше в уряді пообіцяли, що ціни на газ в нинішньому опалювальному сезоні будуть нижчими, ніж у минулому.
Меня». (Захария 11:8).
Може ви просто упороті ідіоти, яких кацапи розвели, як лохів? Схоже на це.
ЗЫ: Героям слава!
Немного бодрячка между глаз и будут снова в вышиванках ходить.
По екзітпулах проти "слуги народу" проголосовало 73%...........?...
ZExit і то негайно.............
Пишут, что в ВР СН тоже начинает распадаться на мелкие фракции говна.
Партии Удар и ЕС успехов в развитии Киева!
Може йому треба зробити маленьке розслідування ,спитавши у розумних дядьок,чи просто відкривши інтернет ?
Народ не доверяет Раде и не поддерживает уже монобольшинство.