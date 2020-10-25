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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его

Олигархический реванш - это заслуга президента Владимира Зеленского, потому что именно при нем коррупционеры и предатели могут дышать полной грудью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исключенный из СН нардеп Гео Лерос написал на странице в Facebook, комментируя сегодняшние выборы. 

"Если бы не такая низкая явка, рейтинг "Слуги народа" был бы на грани попадания в Киевсовет.
По результатам экзитполов, у СН в Киеве случилось пике с 40% до 10%.

Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность, потому что для него Киев - это Тищенко с Комарницким.

По другим регионам ситуация для него вообще катастрофическая, это тоже результат того, что у Зеленского в каждом регионе своеобразный "Тищенко".

Сравните лживую мантру на всех олигархических телеканалах страны, проплаченные соцопросы с тем, что получил Зеленский сегодня.

Читайте также: Нардеп Лерос подозревает, что "строительная мафия" Киева возит сумки с деньгами в Офис Президента

Уникальный шанс проср@н случайным человеком в истории Украины.
Президент сам запрягся в ярмо к олигархам, ему так было просто и очень-очень выгодно.
Теперь олигархи поймут, что эта лошадка уже хромая, в лучшем случае - станет колбасой.

С сегодняшнего дня, его доля будет пересмотрена, потому что кому нужна зеленая прокладка, если можно брать власть без посредников.

Да, украинцы не пришли на выборы, этот нигилизм будет нам всем очень дорого стоить, но не надо вешать ответственность исключительно на избирателей.
Политикам следует начать с себя.

Олигархический реванш - это заслуга Зеленского, потому что именно при нем коррупционеры и предатели могут дышать полной грудью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК: Явка на местных выборах составила около 37%

Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его заслуга и ответственность. Уникальный шанс просран 01

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+49
Повторюсь. Главный вывод сегодня

Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 7790
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25.10.2020 23:05
+35
Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 4053
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25.10.2020 23:05
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Этот опрос чтобы напустить людям пыль в глаза пока на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:04 Ответить
Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 868
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25.10.2020 23:06 Ответить
Повторюсь. Главный вывод сегодня

Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 7790
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25.10.2020 23:05 Ответить
У пороха не лучше рейтинг.
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25.10.2020 23:07 Ответить
Порох твій основний ворог?
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25.10.2020 23:11 Ответить
Він не основний, але такий же олігарх-кровосос, як і Ахметов, Коломойський, Фірташ, Пінчук і їм подібні.
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26.10.2020 09:51 Ответить
Врешь, "патриот" ты наш фальшивый.
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25.10.2020 23:20 Ответить
Головний висновок буде коли ********* піде за ленінопадом. Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 6063 за порєбрик.
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25.10.2020 23:51 Ответить
Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 4053
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25.10.2020 23:05 Ответить
Я не пойму - Лерос радуется или сожалеет что зелень просрала все?
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25.10.2020 23:05 Ответить
лерос - таже зелень, только с боку
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26.10.2020 00:37 Ответить
именно: - уже сбоку)
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26.10.2020 10:49 Ответить
73% жертв российского «зомбоящика» и телеведущей госпожи Ольхи Сухабеевой (в миру «бачок») избрали царём Украины «простого еврейского парня из народа» инородца-пианиста, голубя мира, который кроме рояля еще играет и в футбол, ест шаурму, пьет кофе в таверне Проскурова во время карантина, ну, и как все остальные голуби, свои выделения, плавно опускает на головы своих избирателей.
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26.10.2020 09:55 Ответить
Сам виноват, надо было коррупционеров, сепаров и пороха сажать, а не на воле их держать.
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25.10.2020 23:06 Ответить
Ты на счет разведения войск, может это была с его стороны ошибка. А так вроде бы больше не в чем его упрекнуть.
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25.10.2020 23:09 Ответить
Ну конечно...
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25.10.2020 23:11 Ответить
Не обманюйте. Ви на цьому сайті чи під цим акаунтом з 23числа, прочитайте хоча би місяць попередніх новин і знайдете кучу "упрёков".
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25.10.2020 23:22 Ответить
У него работа другая.
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25.10.2020 23:56 Ответить
А ви дуже патріотичний патріот,чи так,на півшишечки ?
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26.10.2020 06:19 Ответить
«Слуга Коломойского» нарушает табу.
Спикер Верховной Рады, Герой Украины, пан Андрей Парубий, покидая свой ответственный пост, благословил шестого президента Украины, пана Халапоротьку на рекламу шаурмы, купание в городских фонтанах, на посиделки в кафе во время карантина и озвучил шесть табу, которых он не должен касаться.
Председатель Верховной Рады Украины очень вежливо предупредил «слугу еврейского народа», что тот получит большие проблемы, если он начнет «реформировать» Украинскую Армию и отменит воинское приветствие: «Слава Украине!». Волонтер Маруся Зверобой ему этого не простит.
Андрей Владимирович объяснил ************, чем закончится для него объединение российской православной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева с Православной Церковью Украины. Экс-спикер порекомендовал криворожцу не отменять Закон о Мове № 5670-д, и не аннулировать Закон о декоммунизации. Возвращение бюстов «мяснику» Жукову и памятников Сталину на площади областных центров, может вылиться в массовые протесты.
Парубий предложил Гаранту «The» отказаться от провокационной затеи одного из лидеров «Оппозиционной платформы - За жидтя», дважды судимого пана Рабиновича, сформировать делегацию для участия в параде победы в Москве по случаю 75-летия победы Путина во Второй мировой войне, так как это может привести к Гражданской войне.Нарушение табу обычно приводит к жестким санкциям со стороны патриотических сил и стремительному бегству нарушителя в Ростов на Дону.
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26.10.2020 09:56 Ответить
Он был таким комформистом только в мешке. А сейчас наяву. Очередные 5 лет просраны уже эти презиком.
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25.10.2020 23:11 Ответить
73 % избирателей отдали свои голоса 19 апреля 2019 года за атеиста-************. Гнев Божий грядет на сынов противления. Как написал Экклесиаст: «Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не
страшится сердце сынов человеческих делать зло» (Еккл.8:11).
Панi Инна Савченко в коментарi: «73% насєлєнія України нічим не відрізняються від насєленія Нижніх Кринок. В них один й той самий діагноз - совок. Одним промили мізки «фашистами» та «хунтою», іншим - «баригою» та «ліпєцкою фабрикою». От і вся різниця».
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26.10.2020 09:57 Ответить
Большая и вечно торчащая садилка бывает только в кино
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25.10.2020 23:15 Ответить
Это не приговор. А статья и приговор. Это важная разница.
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25.10.2020 23:06 Ответить
Судя по экзит-полам, Мариуполь уже реинтегрировался, да?
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25.10.2020 23:07 Ответить
Они на Пороха и свинарчуков всем кодлом прокуроров ничего накопать не смогли а ты зелень вонючая советы даешь)))
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25.10.2020 23:08 Ответить
Если учесть, что в судах до сих пор порошенковские судьи сидят, то что они могут накопать.
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25.10.2020 23:12 Ответить
падажди циферки рейтинга считать

зебараны, а вы в курсе что заявил герус? нате. жри... те

Герус заявив про значне підвищення ціни на газ

Вже сьогодні ціна на газ зростає, і це буде тривати до кінця зими.
Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час експертної онлайн-дискусії ENERGY INSIDE, передає "Соцпортал".
"Ми бачимо, що ціна на газ зростає, і вже сьогодні вона понад 180 доларів. І очевидно, що такий тренд триватиме до зими або до закінчення зими. Я думаю, що ера дешевих енергоресурсів, яка почалася навесні цього року, проходить. Говорячи дипломатично, ціни будуть на такому середньому рівні і досить стабільними", - сказав він.
Герус зазначив, що в Україні відбувається лібералізація ринку газу, що надає можливості для газових компаній, але не завжди є позитивним для споживача.
"У нас відбувається лібералізація ринку газу. Це завжди добре для компаній, але не завжди добре для споживачів, якщо немає достатньої конкуренції", - підкреслив голова комітету Ради.
У Європі ціна на газ зросла до $ 181 за тисячу кубометрів. Минулого тижня в середньому ціна була на $ 10 нижче - $ 171.
Раніше в уряді пообіцяли, що ціни на газ в нинішньому опалювальному сезоні будуть нижчими, ніж у минулому.
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25.10.2020 23:08 Ответить
Вже сьогодні вони 6,7 ( всередньому по країні ) ,, + тариф за транспортування . Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 8882 .
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26.10.2020 00:02 Ответить
Смердить ****** і ригами по всій країні. Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран - Цензор.НЕТ 8805
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25.10.2020 23:08 Ответить
Мы свою страну на майдане отстояли , а вас свинособак до сих пор колбасит
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25.10.2020 23:22 Ответить
« И истреблю трех из пастырей (Путина, Зеленского, Лукашенко) в один месяц; и отвратится душа Моя от них, как и их душа отвращается от
Меня». (Захария 11:8).
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26.10.2020 09:58 Ответить
Все прямо как про Порошенко в свое время писали.
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25.10.2020 23:09 Ответить
"Ну не шмогла я, не шмогла"©
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25.10.2020 23:09 Ответить
А чого ж "нажаль"? Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 1587
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25.10.2020 23:48 Ответить
Тому що наша з вами доля на кону. Завжди в таких випадках потерпають звичайні люди. Ніхто не буде питати у вас, як ви голосовали і давати преференції, якщо голос 'правильний'.
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26.10.2020 10:17 Ответить
Один из серунов обвиняет рядом сидящих, что их кучи немного больше, чем у него.
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25.10.2020 23:09 Ответить
Та ви шо? І що, навіть 100 відсотковий прокурор не допоміг, 100 відсотковий труба? І порнов не нарив? А він навіть не пліснявий, а фуйловий.
Може ви просто упороті ідіоти, яких кацапи розвели, як лохів? Схоже на це.
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25.10.2020 23:19 Ответить
Порох-приговор для наркомана! ********, вы следующие. Слава Украине!
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25.10.2020 23:11 Ответить
увы, но следующим приговором может стать не только мертвечук, но и шарик

ЗЫ: Героям слава!
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25.10.2020 23:25 Ответить
Их не стало больше, чем в 2014-м. Просто при ЗЕ они стали непуганными.

Немного бодрячка между глаз и будут снова в вышиванках ходить.
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25.10.2020 23:41 Ответить
Какой нах ШАНС? При зелёном *********** ожидать каких-то реформ и побед в строительстве государства? Да вы в своём уме?
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25.10.2020 23:16 Ответить
Эти выборы показали. Украину уже не спасти, совок цветет и пахнет - Шарий, Труханов, Штепа, полу-дохлый Кернес, Медведчук и прочая падаль.... пздц Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 7333
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25.10.2020 23:21 Ответить
Нужна смена поколений. Радянських поколений.
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25.10.2020 23:56 Ответить
Шануймося українці!
По екзітпулах проти "слуги народу" проголосовало 73%...........?...
ZExit і то негайно.............
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25.10.2020 23:22 Ответить
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 4160
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25.10.2020 23:25 Ответить
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 5467Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 4592
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25.10.2020 23:26 Ответить
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 5712
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25.10.2020 23:27 Ответить
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 673
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25.10.2020 23:29 Ответить
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 4320
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25.10.2020 23:31 Ответить
"...для него Киев - это Тищенко с Комарницким". Поэтому им в Киеве- полная жопа. Вот такая:
Лерос про вибори: Це вирок Зеленському, його "заслуга" і відповідальність. Унікальний шанс просрано - Цензор.НЕТ 1185
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25.10.2020 23:31 Ответить
Що їхало - те й здибало.
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25.10.2020 23:36 Ответить
спасибо вам зебилы своих слуг, сегодня вы приблизили страну к кремлёвской мечте о гибридной войне до полного развала нашего прекрасного государства, сегодня сам видел , как старые совковые и безответственные мрази бабушки, которым завтра помирать, на трёх ногах плелись толпами, чтобы проголосовать за рыгов, потому что вы зебилы уже всех за.пали своим "ЗЕ"- по.уизмом, пиндежом , большими стройками и корабельными соснами
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25.10.2020 23:37 Ответить
Проект Коломойсокго СН накрывается медным тазом.
Пишут, что в ВР СН тоже начинает распадаться на мелкие фракции говна.
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25.10.2020 23:39 Ответить
Если бы... Зе ещё вонять долго будет... Собачья самка...
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26.10.2020 00:42 Ответить
Так воно і є. Але Беня це розуміє і заводить через чорний вихід свою нову партію "за майбетнє Бені". і Саме головне, що нарід клюнув, особливо Чекркаси.
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26.10.2020 11:16 Ответить
Не нарадуюсь голосами Киевлян на выбррах в гор совет Киева зеплесень 10%, ******** 7% в межах сатистческой промежности.
Партии Удар и ЕС успехов в развитии Киева!
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25.10.2020 23:52 Ответить
Всё-таки Киев - просвещённый, люди - не зебилы. И это, таки да, радует: есть в Украине Украинцы
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26.10.2020 00:46 Ответить
Лєроса досі не просвітили,на чиї гроші і для чого створювались проекти "Зєлєнскій" і "Слуга народу" ???
Може йому треба зробити маленьке розслідування ,спитавши у розумних дядьок,чи просто відкривши інтернет ?
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26.10.2020 06:31 Ответить
Цей лерос якесь чудо горохове,перше місце займає по базіканню..він чимось займається ? яка його місія в цьому житті ?
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26.10.2020 06:48 Ответить
Следующий шаг - розпуск и перевыборы рады.
Народ не доверяет Раде и не поддерживает уже монобольшинство.
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26.10.2020 07:45 Ответить
Якщо слідувати логіці розпуску попередньої Ради, то пан Зе це має зробити. Рейтінг "слуг Бені" не відповідає кількості депутатів у ВР.
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26.10.2020 11:18 Ответить
 
 