Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране наибольшим количеством депутатов, - Корниенко

Партия "Слуга народа" намерена продолжать реализовывать свой вектор на объединение Украины и хочет предложить всем местным советам не заниматься политикой, а заниматься решением конкретных проблем жизни граждан на местах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава партии, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

""Слуга народа" сохраняет вектор на объединение страны. Потому что наиболее весомые результаты у нас в центре страны. Это центральные области. Также у нас не меньше представительство и на юге, и есть представительство на востоке. Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране, наибольшим количеством депутатов", - сказал он.

Корниенко считает, что в дальнейшем задача - сделать так, чтобы Украина не делилась, а объединялась вокруг идей развития, движения вперед.

"Мы хотим призвать всех меньше заниматься политикой в местных советах. Мы хотим это предложить, как такой вызов на следующие пять лет для всех местных советов. Меньше заниматься увольнением каких-то премьер-министров, как у нас некоторые областные советы любят делать, или выражать отношение к другим странам, а больше заниматься тем, что ожидают люди от местных советов, решением местной проблематики в первую очередь", - указал он.

Читайте также: Лерос о выборах: Это приговор Зеленскому, его "заслуга" и ответственность. Уникальный шанс просран