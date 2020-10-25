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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране наибольшим количеством депутатов, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фактически

Партия "Слуга народа" намерена продолжать реализовывать свой вектор на объединение Украины и хочет предложить всем местным советам не заниматься политикой, а заниматься решением конкретных проблем жизни граждан на местах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава партии, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".

""Слуга народа" сохраняет вектор на объединение страны. Потому что наиболее весомые результаты у нас в центре страны. Это центральные области. Также у нас не меньше представительство и на юге, и есть представительство на востоке. Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране, наибольшим количеством депутатов", - сказал он.

Корниенко считает, что в дальнейшем задача - сделать так, чтобы Украина не делилась, а объединялась вокруг идей развития, движения вперед.

"Мы хотим призвать всех меньше заниматься политикой в местных советах. Мы хотим это предложить, как такой вызов на следующие пять лет для всех местных советов. Меньше заниматься увольнением каких-то премьер-министров, как у нас некоторые областные советы любят делать, или выражать отношение к другим странам, а больше заниматься тем, что ожидают люди от местных советов, решением местной проблематики в первую очередь", - указал он.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+49
Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране наибольшим количеством депутатов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4319
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25.10.2020 23:17
+40
Клоун
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25.10.2020 23:11
+32
а знаете чего оно скавчит? он просится чтобы их в коалицию взяли в местных советах. потому как без коалиции зеленые будут сосямбу танцевать
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25.10.2020 23:13
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Страница 2 из 2
Не за это время, не надо врать. Сопоставлять нужно сопоставимые величины. Даже на твоей картинке рейтинг Порошенко отображён за 13 месяцев, а Зеленского за 10 месяцев. Разница в 30%! А это уже не хилая манипуляция.
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26.10.2020 00:19 Ответить
главное что порядок цифр очевиден.
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26.10.2020 00:23 Ответить
Не ври! Ничего с манипуляцией в 30% не может быть очевидно.
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26.10.2020 00:26 Ответить
Если сравнивать с Порошенко, то тогда нужно смотреть рейтинг Зеленского на август 2020. А там он уже по данным "рейтинг" 30%. И тогда видно, что такого фейерического падения ни у кого, кроме клоуна, не было.
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26.10.2020 00:35 Ответить
Сейчас рейтинг Зеленского 31,8%.
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26.10.2020 00:01 Ответить
Это было месяц назад. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7468 И уже тогда было не 31, а 29.
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26.10.2020 00:01 Ответить
нужно верить 5- каналу. за Владимира Зеленского отдали бы голоса 31,8%,
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26.10.2020 00:03 Ответить
У тебя гугл поломался. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7007
Первые несколько десятков ссылок поиска "рейтинг Зеленского на сегодня выдают"
Рейтинг Зеленского упал ниже 30%.
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26.10.2020 00:06 Ответить
Значит канал Порошенко ошибся., ты только что писал 23%?
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26.10.2020 00:08 Ответить
В сентябре был 29. Сейчас 23.
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26.10.2020 00:09 Ответить
почему не 15, бумага все стерпит.
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26.10.2020 00:11 Ответить
Владимира Зеленского снова поддержали бы на президентских выборах только 22,2% потенциальных избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), пишет РИА Новости. При этом, весной прошлого года его поддержали более 70% граждан.
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26.10.2020 00:13 Ответить
пишет РИА Новости Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1520 Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1520 Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1520
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26.10.2020 00:15 Ответить
И?

Ты не знаешь КМИС?
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26.10.2020 00:16 Ответить
кто то на соседней ветке мне писал писал про врагов? У вас ус отклеелся. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2138 Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2138
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26.10.2020 00:18 Ответить
Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2157

Прямая ссылка на сайт КМИС.
Первая колонка - наслаждайся.
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26.10.2020 00:26 Ответить
Если бы выборы президента Украины состоялись в июне 2020 года, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,3% украинцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rejting-zelenskogo-obvalilsja-do-istoricheskogo-370020/
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26.10.2020 00:22 Ответить
нужно верить 5- каналу. в СЕНТЯБРЕ за Владимира Зеленского отдали бы голоса 31,8%, Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8202 Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8202
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26.10.2020 00:25 Ответить
у вас порохоботов все методички из паРаши? Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2208
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26.10.2020 00:31 Ответить
не варто взагалі ці рейтинги розглядати,до наступних виборів президента купа часу...
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26.10.2020 00:33 Ответить
Не уверен, что ЗЕ до них дотянет.
Янукович не дотянул. А при нем дела шли не так хреново, как сейчас.
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26.10.2020 00:35 Ответить
Если бы выборы Президента Украины проходили в середине сентября, среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом, за Владимира Зеленского отдали бы голоса 31,8%. За Петра Порошенко готовы проголосовать 18,9% (в апреле 2020 года - 14,9%).
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25.10.2020 23:50 Ответить
у даному випадку "працює" антирейтинг..

а він у Бариги "зашкалює".....
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26.10.2020 00:31 Ответить
Лахта-2 добре попрацювала. Цікаво, з корисними ідіотами розплатилася? Дудра, що скажеш?
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26.10.2020 06:49 Ответить
Що це ви членоликого Зе баригою обзиваєте? Він просто блазень.
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26.10.2020 13:49 Ответить
Чого це ви Баригу Пєтю "членоликим" називаєте..?
а ще блазнем?
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26.10.2020 16:59 Ответить
Зелю звуть не Петя. Хоча може це форма його жіночого псевдоніму.
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27.10.2020 14:41 Ответить
«Це чорт, який не має права називатись патріотом»

«Це чорт, який не має права називатись патріотом»: Палиця ображений звинуваченнями Порошенка у співпраці з Кремлем. Народний депутат і лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця відкидає звинувачення лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка в тому, ніби Палиця має прокремлівські зв'язки. Про це нардеп сказав під час ефіру програми "Право на владу". "Я довго терпів. Поки Порошенко не поїхав Івано-Франківською областю, районними центрами розповідати, що "Палиця представляє Кремль, що він представляє Росію, що він запроданець Росії", - обурився нардеп. "Це нечесна людина, це запроданець. Це той, хто торгував з Росією, який працював з Росією… І сьогодні він претендує бути патріотом? Сьогодні він сварить далі країну: хто говорить російською, українською, хто в яку церкву ходить. Це чорт, який не має права називатися патріотом", - заявив Палиця.
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27.10.2020 19:28 Ответить
За майбах ще меншою мірою партія як Слуги наріда. Вигулькнули як гриби після дощу з купою грошей, вбухали в рекламні заходи і пролетіли як фанера над Парижем.
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28.10.2020 10:54 Ответить
у Зеленського є перспективи !!!!

Ющенко просадив свій рейтинг до 5 відсотків... Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6107
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26.10.2020 00:30 Ответить
За 1,5 года?
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26.10.2020 00:31 Ответить
5% нормальних, це дійсно дуже мало...
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26.10.2020 00:42 Ответить
Игорь, нам и одного клоуна много, а тут еще и Вы...
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25.10.2020 23:47 Ответить
В среднем по палате температура нормальная, нахрена это количество, если они НИГДЕ не будут иметь большинства и повсюду придётся вступать в коалиции, причём с разнонаправленными политсилами, это разорвёт центральную власть и уничтожит вертикаль. Зеленский и Ко с позором уходят в прошлое.
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25.10.2020 23:28 Ответить
Это как это нигде ?
Черкассы , Кривой рог и много других областей где у СН подавляющее большинство ...
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26.10.2020 00:32 Ответить
Нигде нет более 50%.
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26.10.2020 00:58 Ответить
Обосратушкі
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25.10.2020 23:29 Ответить
Та ще й - жидєнькіє . Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8860 .
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25.10.2020 23:35 Ответить
Чувак прісєл на жидкій стул. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8011
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26.10.2020 02:07 Ответить
колись омельченко казав, що у виборах мера києва вони з кличком разом набрали більше голосів ніж черновецький....не здавався когут
і цей, як там його, як бачимо, тоже такий
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26.10.2020 09:45 Ответить
зеленых все еще много ,но они уже НИЧЕГО не решают,кроме кросвордов.
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25.10.2020 23:31 Ответить
Об"єднаються з ЗАЖОПОМ.
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25.10.2020 23:40 Ответить
Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 632
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25.10.2020 23:34 Ответить
Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2764. Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1121 .
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25.10.2020 23:37 Ответить
випий аспіринчику... ковід мабуть
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25.10.2020 23:34 Ответить
Словесный понос паламатой сосны. Объединяться захотел, монокоалициал. Бывший.
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25.10.2020 23:37 Ответить
Фактично "Слуга народу" буде представлена у всій країні найбільшою кількістю депутатів, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2693
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25.10.2020 23:38 Ответить
СН - Сосны Нисмагли.
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25.10.2020 23:38 Ответить
Смешно))
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25.10.2020 23:39 Ответить
Чому у них у всіх такий вигляд, що за дітей страшно?...
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25.10.2020 23:40 Ответить
они везде практически одинаково, 10-20%
Достаточно взвешенный результат.
Не то что лидерство опзж на юге и востоке, или ЕС - на западе.
так что по общему количеству, наверное, он прав.
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25.10.2020 23:40 Ответить
Вот только на западе в СН лезут те, кого не взяли в ЕС, а в ОПЗЖ идти неперспективно, а на юге и востоке - с точностью до наоборот. Партия без какой-либо идеологии, где одновременно уживаются "проукраинские" и "сепары", но преимущественно туда идут просто "прибарахлиться".
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25.10.2020 23:47 Ответить
так вот именно - они ВЕЗДЕ ТРЕТЬИ (грубо говоря).
Везде есть - но нигде не могут единолично протянуть свои решения.

УЖЕ НЕ МОГУТ. Были б выборы в прошлом году - смогли б, тогда готовы были голосовать за любого бомжа, напялившего зеленую майку.

Теперь им надо вступать в коалиции и договариваться.
Но...
Год назад это была растущая сила.
А теперь - сдувающаяся.
Много найдется желающих договариваться с лузерами, которые явно идут на дно?
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26.10.2020 00:07 Ответить
согласен
Но набирающий обороты шарий с опзж - хз, что выбрать из 2 зол
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26.10.2020 00:18 Ответить
Курнул смолы от корабельной сосны что-ли ?
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25.10.2020 23:41 Ответить
В большинстве рад слуги московского народа не прошли барьер
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26.10.2020 01:00 Ответить
Так вы ж не партия, а либертарианцы. Для Украины - это как лесбияНЫ плюс обезьяны. Фигня на палочке, короче.
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26.10.2020 01:09 Ответить
сн..НА ПА-РАШУ !!!!
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26.10.2020 03:09 Ответить
"Ах моська, знать она сильна, коль лает на слона!" По этому принципу пришли к власти, но сила оказалась исключительно в брехне. Теперь имейте, что имеете. Одно печально: уж очень много мосек, еще больше тех, кто им верит. Слонов совсем мало.
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26.10.2020 06:32 Ответить
При явке на выборы 37% "достижение" партий еще нужно делить на три. Если эти достижения еще и есть
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26.10.2020 10:10 Ответить
Не радійте пане Корнієнко. Бо якраз після цього "Слуга Бені" розвіється назавжди по інших патріях - як роса на Сонці.
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26.10.2020 10:23 Ответить
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