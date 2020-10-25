Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране наибольшим количеством депутатов, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" намерена продолжать реализовывать свой вектор на объединение Украины и хочет предложить всем местным советам не заниматься политикой, а заниматься решением конкретных проблем жизни граждан на местах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава партии, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24".
""Слуга народа" сохраняет вектор на объединение страны. Потому что наиболее весомые результаты у нас в центре страны. Это центральные области. Также у нас не меньше представительство и на юге, и есть представительство на востоке. Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране, наибольшим количеством депутатов", - сказал он.
Корниенко считает, что в дальнейшем задача - сделать так, чтобы Украина не делилась, а объединялась вокруг идей развития, движения вперед.
"Мы хотим призвать всех меньше заниматься политикой в местных советах. Мы хотим это предложить, как такой вызов на следующие пять лет для всех местных советов. Меньше заниматься увольнением каких-то премьер-министров, как у нас некоторые областные советы любят делать, или выражать отношение к другим странам, а больше заниматься тем, что ожидают люди от местных советов, решением местной проблематики в первую очередь", - указал он.
Пожалуйста, подождите...
Первые несколько десятков ссылок поиска "рейтинг Зеленского на сегодня выдают"
Рейтинг Зеленского упал ниже 30%.
Ты не знаешь КМИС?
Прямая ссылка на сайт КМИС.
Первая колонка - наслаждайся.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rejting-zelenskogo-obvalilsja-do-istoricheskogo-370020/
Янукович не дотянул. А при нем дела шли не так хреново, как сейчас.
а він у Бариги "зашкалює".....
а ще блазнем?
«Це чорт, який не має права називатись патріотом»: Палиця ображений звинуваченнями Порошенка у співпраці з Кремлем. Народний депутат і лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця відкидає звинувачення лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка в тому, ніби Палиця має прокремлівські зв'язки. Про це нардеп сказав під час ефіру програми "Право на владу". "Я довго терпів. Поки Порошенко не поїхав Івано-Франківською областю, районними центрами розповідати, що "Палиця представляє Кремль, що він представляє Росію, що він запроданець Росії", - обурився нардеп. "Це нечесна людина, це запроданець. Це той, хто торгував з Росією, який працював з Росією… І сьогодні він претендує бути патріотом? Сьогодні він сварить далі країну: хто говорить російською, українською, хто в яку церкву ходить. Це чорт, який не має права називатися патріотом", - заявив Палиця.
Ющенко просадив свій рейтинг до 5 відсотків...
Черкассы , Кривой рог и много других областей где у СН подавляющее большинство ...
і цей, як там його, як бачимо, тоже такий
Достаточно взвешенный результат.
Не то что лидерство опзж на юге и востоке, или ЕС - на западе.
так что по общему количеству, наверное, он прав.
Везде есть - но нигде не могут единолично протянуть свои решения.
УЖЕ НЕ МОГУТ. Были б выборы в прошлом году - смогли б, тогда готовы были голосовать за любого бомжа, напялившего зеленую майку.
Теперь им надо вступать в коалиции и договариваться.
Но...
Год назад это была растущая сила.
А теперь - сдувающаяся.
Много найдется желающих договариваться с лузерами, которые явно идут на дно?
Но набирающий обороты шарий с опзж - хз, что выбрать из 2 зол