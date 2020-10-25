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В день выборов зафиксировано 4 375 заявлений и сообщений о нарушениях, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В день выборов зафиксировано 4 375 заявлений и сообщений о нарушениях, - Нацполиция

По состоянию на 21:00 25 октября полиция зафиксировала 4 375 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса, около трети нарушений - незаконная агитация.

Об этом шла речь во время брифинга с участием первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и председателя Национальной полиции Игоря Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ярового, после закрытия участков личный состав подразделений МВД продолжает несение службы в усиленном режиме и контролирует ситуацию для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов и вывоза бюллетеней в территориальные избирательные комиссии.

"С процессом голосования мы в целом справились. Впереди не менее важный этап - подсчет голосов и доставки бюллетеней в ЦИК. Хочу отметить, что из всех заявлений и сообщений, которые мы получили сегодня, больше всего нарушений - это агитация в день выборов, практически треть. Также 234 нарушения тайны голосования, 191 - подкуп избирателей и незаконное уничтожение избирательной документации - 159", - отметил Клименко.

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В целом же местные выборы в государстве прошли спокойно, отметили представители МВД.

Автор: Володимир Янченко
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Питання !!! Хтось, юр. компетентний, може пояснити, чому ми маємо годувати 450 депутатів ВР-дармоїдів ще ЧОТИРИ роки, якщо районів, з яких вони вибирались вже, апріорі, нема??? (с) В день выборов зафиксировано 4 375 заявлений и сообщений о нарушениях, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6422
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25.10.2020 23:28 Ответить
Беня, ты? По 5к на депутата наскрести не можешь?
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25.10.2020 23:39 Ответить
хм.. А не подскажете товарищ, как мне проехать в зоопарк !? - а как хотите так и едьте у нас свободная страна..У день виборів зафіксовано 4 375 заяв та повідомлень про порушення, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6196
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25.10.2020 23:44 Ответить
 
 