В день выборов зафиксировано 4 375 заявлений и сообщений о нарушениях, - Нацполиция

По состоянию на 21:00 25 октября полиция зафиксировала 4 375 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса, около трети нарушений - незаконная агитация.

Об этом шла речь во время брифинга с участием первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и председателя Национальной полиции Игоря Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ярового, после закрытия участков личный состав подразделений МВД продолжает несение службы в усиленном режиме и контролирует ситуацию для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов и вывоза бюллетеней в территориальные избирательные комиссии.

"С процессом голосования мы в целом справились. Впереди не менее важный этап - подсчет голосов и доставки бюллетеней в ЦИК. Хочу отметить, что из всех заявлений и сообщений, которые мы получили сегодня, больше всего нарушений - это агитация в день выборов, практически треть. Также 234 нарушения тайны голосования, 191 - подкуп избирателей и незаконное уничтожение избирательной документации - 159", - отметил Клименко.

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В целом же местные выборы в государстве прошли спокойно, отметили представители МВД.