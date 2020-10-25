Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией"

Проводившая опрос социологическая компания пояснила участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и листы для проведения опроса на своих детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом координатор всеукраинского проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин сказал на брифинге в воскресенье в Киеве.

"Подбором интервьюеров занималась социологическая компания. Пояснение было следующее, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11-летняя девочка проводила опрос Зеленского в Хмельницкой области