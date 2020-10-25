Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией"
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Проводившая опрос социологическая компания пояснила участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и листы для проведения опроса на своих детей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом координатор всеукраинского проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин сказал на брифинге в воскресенье в Киеве.
"Подбором интервьюеров занималась социологическая компания. Пояснение было следующее, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", - сказал он.
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+19 Igor Budnik b2adf589
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+13 Aleksandr Ermak
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+9 Порохобандерівець
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"Не имел, не состоял.
Не был, не был, не был, не был ...
Даже рядом не стоял."
Чи просто шапіто?
Походу оказалось, что ********* о политика - это разные вещи.
Люди среднего ума смеются над идиотами, а умные зарабатывают на них деньги.