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Гагарин (23) дети (6020) опрос (2618)

Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Координатор

Проводившая опрос социологическая компания пояснила участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и листы для проведения опроса на своих детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом координатор всеукраинского проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин сказал на брифинге в воскресенье в Киеве.

"Подбором интервьюеров занималась социологическая компания. Пояснение было следующее, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11-летняя девочка проводила опрос Зеленского в Хмельницкой области

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+19
Так эта компания уже самораспустилась. Ага. Вчера ищо.
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25.10.2020 23:28
+13
все делается как-то по зэбильному
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25.10.2020 23:28
+9
А як саме сценарист ;Квартал-95; почав проводити соцопитування? Це не кумівство випадково?
Чи просто шапіто?
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25.10.2020 23:30
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Так эта компания уже самораспустилась. Ага. Вчера ищо.
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25.10.2020 23:28 Ответить
Эта компания называется "ОПУ и Бубочка". Только она уйдет в глухой отказ.
"Не имел, не состоял.
Не был, не был, не был, не был ...
Даже рядом не стоял."
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25.10.2020 23:35 Ответить
Эта компания называется "5 опсеров от президента ежедневно"
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26.10.2020 00:23 Ответить
все делается как-то по зэбильному
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25.10.2020 23:28 Ответить
Каков глава, так и делается.
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25.10.2020 23:36 Ответить
Опаньки!!! Вовка на координатора - координатор на соцкомпанию, а соцкомпания за усю мразь зеленую в ответе ! Неожиданно? ))
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25.10.2020 23:29 Ответить
но название компании - тайна )))
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25.10.2020 23:43 Ответить
А як саме сценарист ;Квартал-95; почав проводити соцопитування? Це не кумівство випадково?
Чи просто шапіто?
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25.10.2020 23:30 Ответить
набірали батьків.А ті доручили цю гру дітям.
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26.10.2020 07:26 Ответить
я ни знал, мама клянусь. бабки взял а там шо чиго не знайу..
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25.10.2020 23:30 Ответить
зе-мафия! не забывайте это
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25.10.2020 23:31 Ответить
Это те которые типа не кумовья)))
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25.10.2020 23:32 Ответить
Все,что нужно знать о команде Величайшего ***********-"Обосрать говно невозможно!"
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25.10.2020 23:33 Ответить
Молодая, динамично развивающаяся компания возьмет в аренду степлер - примерно так начиналось сотрудничество.
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25.10.2020 23:34 Ответить
Хохмачи провели опрос. Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией" - Цензор.НЕТ 7374 Шото пошло не так.

Походу оказалось, что ********* о политика - это разные вещи.
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25.10.2020 23:34 Ответить
Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией" - Цензор.НЕТ 1296
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25.10.2020 23:35 Ответить
чётко, зашибись, зелохи ваще ребята
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25.10.2020 23:40 Ответить
педо-опрос президента
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25.10.2020 23:35 Ответить
Цей гагарін воно ж йбнуте,яке він може зорганізувати опитання?
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25.10.2020 23:36 Ответить
Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией"

Люди среднего ума смеются над идиотами, а умные зарабатывают на них деньги.
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25.10.2020 23:36 Ответить
ЗєНЄлох свідомо дискредитує і опускає виборчу процедуру в Україні до рівня голосування на пеньках в Х...лостані. Ті, хто свідомо взяли участь в цьому опитуванні, є співучасниками злочину.
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25.10.2020 23:38 Ответить
Зеленую п-ду увидишь,еще не так закукарекаешь🤣
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25.10.2020 23:41 Ответить
Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией" - Цензор.НЕТ 998
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25.10.2020 23:42 Ответить
ужас какой, где вас таких берут?
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26.10.2020 00:03 Ответить
А що нам скаже Валєнтіна? Тєрєшкова?......
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25.10.2020 23:55 Ответить
Она бы сказала: "Без каннабиса хрена с два тот Гагарин полетел бы!" Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: "Якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цією компанією" - Цензор.НЕТ 8255
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26.10.2020 00:36 Ответить
так ім'я "компанії" не називає...
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26.10.2020 00:09 Ответить
Это большая государствення тайна! Ну, что-то вроде зимней поездки в Оман. Только через несколько месяцев прояснилось, что это была поездка за финиками и оплатила её какая-то женщина.
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26.10.2020 07:08 Ответить
Хм, кто то оставил детям, а кто то собакам. Брагар видел 🤡
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26.10.2020 05:06 Ответить
не було ніякої компанії, людей набирали партійні осередки зе-зе-зе
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26.10.2020 06:27 Ответить
Компания "Рога и копыта". "Обеспечим любые ответы на любые вопросы! Недорого."
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26.10.2020 07:11 Ответить
 
 