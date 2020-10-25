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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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ЦИК (3635) Сергей Дубовик (3)

Окончательные результаты местных выборов будут установлены в течение 3-5 дней, - замглавы ЦИК Дубовик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Окончательные результаты местных выборов будут установлены в течение 3-5 дней, - замглавы ЦИК Дубовик

Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены за три-пять дней.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы будем надеяться, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытания результатов выборов, а отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах мэров городов", - сказал Дубовик.

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Напоминаем, в Украине 25 октября прошли местные выборы на которых выбирали депутатов местных советов, сельских и городских голов. Там, где ни один из кандидатов на должность сельского или городского головы не набрал более 50% голосов, состоится второй тур.

Автор: Володимир Янченко
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До встречи через 3-5 дней.
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26.10.2020 00:05 Ответить
хм.. о как быстро они.. видать все уже решено ... Итог - Либо кто угодно и как угодно избавит страну от Медведчуков, Шариковых и прочей муйни, либо из Украины уедут последние вменяемые, кто до сегодняшнего вечера еще на что-то надеялся и верил... Третьего не дано...
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26.10.2020 00:06 Ответить
Арихметике зебилы не обучены.Букоф некоторых не выговаривают. Опять же результаты подшаманить надо. Раньше чем за неделю у зебиолв не получицца.
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26.10.2020 00:10 Ответить
https://firtka.if.ua/blog/view/ekzit-pol-firtki-do-ivano-frankivskoyi-miskradi-potrapliaie-tilki-dvi-partiyi

Однією з найпопулярніших є Івано-Франківська міська рада і згідно з екзит-полом соціологічної групи Олега Головенського. До неї ввійдуть тільки дві політичні сили:
Свобода - 66,29%
Європейська солідарність - 16,76%.
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26.10.2020 00:11 Ответить
Главный результат явка избирателей, которые потеряли доверия не к "Слугам народа", а к власти вообще! И не надо направлять внимание на слуг. Народ никому из партий и кандидатов не доверяет. 30% ЗА, 70% ПРОТИВ. Надо делать выводы - туда ли мы идем.
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26.10.2020 05:43 Ответить
 
 