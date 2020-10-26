Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете
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При такой низкой явке каждая сотня-другая голосов может иметь значение.
Об этом кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула сообщил журналистам во время брифинга, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Команда Притулы".
"Мы понимаем, что сегодня у нас будет очень беспокойная ночь. Потому что в условиях такой низкой явки, каждая сотня-другая голосов будет иметь значение. Сейчас наш штаб и наши депутаты на низком старте для того, чтобы выезжать на участки, если там будут зафиксированы какие-то нарушения", - рассказал политик.
По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" Сергей Притула в первом туре выборов на должность городского головы Киева набирает 8,3% голосов и имеет высокие шансы попасть во второй тур вместе с действующим мэром Виталием Кличко.
Вместе с тем, Сергей Притула отметил, что предварительные результаты партии "Голос" на выборах в Киеве уже победа.
"У нас очень хорошие показатели по соцопросам. И я могу уже констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете", - сообщил политик.
Пожалуйста, подождите...
PS Но вообще конечно Сорос - могучий мужик. В свои 90 с лишним лет до сих пор до смерти пугает совков.
Питання в тому на чию користь відтягував? Клоуни зі шкури лізли, щоб верещалка пройшла у другий тур. Натомість цей корисний ідіот допоміг ригу Попову. Пригадуєте чого 1 грудня 2013 студентів на Майдані беркутня побила? Бо цей ригоанал йолку вирішив ставити, а студенти своїм протестом за євроінтеграцію йому заважали.
Але за результатами інших - то менше 50%.
Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8% https://censor.net/ru/news/3226950/ekzitpol_reyitinga_po_vyboram_mera_kieva_klichko_478_popov_86_pritula_83_vereschuk_8
Скорее его Притула сместит.
Так вот, притула был в непроходной части голоса в ВР на выборах в ВР?
Не прошел, но стал активно развивать партию на местах?
Скажи где?)))
Нихрена в политике не делал
Текущие выборы: притула легко мог зайти в киевраду, но он туда и не балатируется. Пройдет - работать придется или как сявка тикать.
В мэры притула и близко непроходной. Но шел.
Т.е. тупо отсос голосов. Т.е. что? И зачем?
Думай голова, шапку куплю.
Козел притула
Своё детство вспомни.
Экзитпол "Рейтинга" по выборам в горсовет Киева:
"УДАР" - 21,3%, "ЕС" - 18%, "Слуга народа" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Еднисть" - 6,8%, "ОПЗЖ" - 6,7%, "Батькивщина" - 6,6%. https://censor.net/ru/n3226951
А то что в политику не нужно было лезть - это да!