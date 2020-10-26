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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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G7 (714) местные выборы (2145) ЦИК (3635)

Послы стран G7 увидели "демократию в действии" на местных выборах в Украине, - посольство США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы стран G7 увидели

Послы стран "Группы семи" поздравили Украину с проведением выборов, назвав их "демократией в действии".

Соответствующее заявление обнародовало посольство США в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Также об этом пишет пресс-служба Центризбиркома.

Уточняется, что представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Украине, в числе которых послы стран "Группы семи", а также представители международных организаций высоко оценили роль и усилия ЦИК в организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окончательные результаты местных выборов будут установлены в течение 3-5 дней, - замглавы ЦИК Дубовик

"Находясь сегодня на отдельных избирательных участках, послы стран Большой семерки и представители международных организаций убедились в качественной организации голосования участковыми избирательными комиссиями. Также они обратили внимание на эффективное осуществление на участках противоэпидемических мер, направленных на предупреждение распространения болезни COVID-19", - заметили в ЦИК.

В свою очередь, председатель Комиссии во время онлайн-встречи проинформировал иностранных партнеров о проблемных вопросах, которые решала ЦИК в ходе подготовки к местным выборам, ходе сегодняшнего голосования и взаимодействии с представителями Национальной полиции по недопущению нарушений избирательного законодательства.

Отдельно Диденко остановился на организации обучения членов участковых и территориальных избирательных комиссий, просвещения избирателей, что стало актуальным в разрезе принятия в Украине Избирательного кодекса. Председатель ЦИК отметил, что указанные меры стали возможными благодаря совместным проектам с международными организациями, в частности, Международным фондом избирательных систем (IFES), Офисом Совета Европы в Украине, Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

Также читайте: Прое#аны местные выборы. СН была сделана ставка на х#йлованов, - "слуга народа" Дубинский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Демократия это когда деморализованное большинство не является на выборы по причине тотальной власти олигархическо-воровского капитала над информационным полем и электоральной системой. Как не похвалить такой концлагерь, саркастически называя его демократией в действии.
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26.10.2020 03:57
+3
то ли дело в кацапстане...!? квинтэссенция демократии ! Вы это хотели сказать ?
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26.10.2020 09:20
+2
Вы считаете что пчелы (депутаты, которые принимают данные законы) против меда? Для того сейчас это и делается, чтобы за загородные котеджи в 3 этажа платить меньше чем за хрущевку в городе.
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26.10.2020 02:43
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В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья.
Платить налог будут те, чей дом или квартира стоят выше пороговой суммы. "Мы должны определить эту сумму и она будет соответствовать потребностям и маленьких городов. Цифра есть, но я пока не хочу ее озвучивать и пугать людей", - сказал Гетманцев.
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26.10.2020 01:46 Ответить
В большинстве штатов есть налог на недвижимость - от 0.5% до 2% от оценочной стоимости. Там где больше плотность населения, больше школ и дорог там больше. Подальше от города процент снижается. Думаю что примерно такой будет и процент в Украине. Владелец квартиры/дома за $100k заплатит $1k/год.
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26.10.2020 02:03 Ответить
С украинскими реалиями я бы на такой маленький процент не рассчитывал. Сколько вот примеру процент в Штатах по кредиту, ну или там на иппотеку? А сколько в Украине? Да и оценивать как квартиру то будут? По какой стоимости? Если по рыночной то с нашими зарплатами 1000к зеленых в год это далеко не 1000к зелеными в Америке.
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26.10.2020 02:09 Ответить
Я об этом уже давно писал , что справедливо бы было , у кого одна квартира до 100 квадратов например брать налог символический , а у кого уже 2 квартиры брать больше налог , за 3 ещё больше и так далее, что бы одни не скупали квартиры , а другие не были без квартир . Одна квартира , это человек где живет и налог должен быть минимальный , а за другие квартиры плати большой налог , что бы было не выгодно скуплять квартиры . Вот например , есть такой казел Дубинский слуга народа , имеет 7 квартир , вот пусть за одну платить минимальный налог , а за 6 такой , что бы было ему не выгодно их иметь . Разве это бы было не справедливо ?
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26.10.2020 02:36 Ответить
Вполне справедливо за жильё где человек реально живет платить меньший налог, но это собьёт цены на недвижимость делая её менее привлелекательной и лоббисты не допустят.
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26.10.2020 02:41 Ответить
Вы считаете что пчелы (депутаты, которые принимают данные законы) против меда? Для того сейчас это и делается, чтобы за загородные котеджи в 3 этажа платить меньше чем за хрущевку в городе.
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26.10.2020 02:43 Ответить
Пока что это не более чем хотелки налоговой. Закона покуда нет.
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26.10.2020 02:06 Ответить
Всего лишь пока нет.
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26.10.2020 02:14 Ответить
И тем не менее.
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26.10.2020 02:31 Ответить
Охлосу льстит считать себя демосом. Это используют иудоглобализаторы для своей фарисейской демократуры.
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26.10.2020 03:45 Ответить
Демократия это когда деморализованное большинство не является на выборы по причине тотальной власти олигархическо-воровского капитала над информационным полем и электоральной системой. Как не похвалить такой концлагерь, саркастически называя его демократией в действии.
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26.10.2020 03:57 Ответить
Наверное, это лучшее описание Украины, как и любой постсовковой страны, которое доводилось читать.
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26.10.2020 06:16 Ответить
то ли дело в кацапстане...!? квинтэссенция демократии ! Вы это хотели сказать ?
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26.10.2020 09:20 Ответить
Ну звичайно - "демократія" аж зашкалює............ Послы стран G7 увидели "демократию в действии" на местных выборах в Украине, - посольство США - Цензор.НЕТ 2247
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26.10.2020 06:14 Ответить
Посли групи семи - ідіоти . Голосування має проводитись тільки і виключно чарез смартфон . Бо якщо на вибори , боячись пандемії , не приходить дві третини виборців , то навіть якщо ніхто нічого не мутить , всі ідеально чесні , то все одно вибори не відображають реального стану справ . Досить волочити мішки з макулатурою до Києва з усієї України . Не в середньовіччі живем . Є додаток "Дія" , є інтернет . Навіщо розносити заразу , стоячи в довжелезних чергах , як барани ?
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26.10.2020 08:01 Ответить
Списки избирателей должны быть в интернете - чтобы каждый мог видеть где его голос.
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26.10.2020 08:09 Ответить
Було б ще краще, коли виборець фінансував свій вибір.
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26.10.2020 08:50 Ответить
 
 